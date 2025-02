Escócia vs. Irlanda: Como ver 2025 Seis nações de rugby vivem de qualquer lugar

61% de desconto com um plano de 2 anos (+4 meses grátis) Veja mais detalhes

A Escócia procurará terminar sua espera de dez anos contra uma vitória contra a Irlanda no domingo neste último jogo da semana 2 das Seis Nações 2025 em Murrayfield.

Os anfitriões tiveram que trabalhar duro para reivindicar uma vitória no ponto de bônus no fim de semana passado, enquanto lutava para evitar um retorno italiano em uma vitória por 31 a 19 em casa.

Os defensores da Irlanda também tiveram um início de campanha vencedores, com os meninos em Green apresentando um excelente desempenho do segundo tempo para ver a Inglaterra 27-22 no Aviva em Dublin.

Em seguida, vamos descrever o melhor Serviços de transmissão de TV ao vivo Usar para transmitir este partido de 2025 nações, independentemente de onde você está no mundo.

Gregor Towsend espera que sua equipe da Scotland CN registre sua primeira vitória sobre a Irlanda em oito anos. Stu Forster/Getty Images

Escócia vs. Irlanda: Quando e onde?



Escócia, Irlanda, Irlanda em Murrayfield em Domingo, 9 de fevereiro. O começo está pronto para 15:00 GMT hora local, o que o torna um 10h et o 7 am pt Casa nos Estados Unidos e no Canadá, e um 2 AM AEDT Comece nas primeiras horas da segunda -feira, 10 de fevereiro na Austrália.

Como ver a Escócia vs. Irlanda online de qualquer lugar usando uma VPN

Se você não puder ver as seis nações deste ano em nível local, poderá precisar de uma maneira diferente de ver este jogo; É aqui que uma VPN pode ser útil. Uma VPN também é a melhor maneira de impedir que seu ISP estrangula suas velocidades no dia do jogo para criptografar seu tráfego. Também é uma ótima idéia se viaja e estiver conectada a uma rede Wi-Fi e deseja adicionar uma camada adicional de privacidade para seus dispositivos e sessões mais recentes.

Com uma VPN, você pode alterar praticamente sua localização no telefone, tablet ou laptop para obter acesso ao jogo. A maioria da VPN, como a nossa Eleição de editores, ExpressVPNTorne muito fácil fazer isso.

O uso de uma VPN para ver ou transmitir esportes é legal em qualquer país onde as VPNs sejam legais, incluindo os Estados Unidos, o Reino Unido e a Austrália, desde que tenha uma assinatura legítima ao serviço que está transmitindo. Você deve garantir que sua VPN esteja configurada corretamente para evitar vazamentos: mesmo quando as VPNs forem legais, o serviço de transmissão pode encerrar a conta de qualquer pessoa que você considere para evitar as transmissões do blecaute aplicado corretamente.

Livestressam Scotland vs. Irlanda nos Estados Unidos

Os jogos MAções selecionados nesta temporada serão transmitidos nos EUA. A boa notícia é que o serviço de transmissão Pavão Está mostrando cada jogo do torneio ao vivo nos Estados Unidos. Você precisará de uma conta premium ou premium mais pavão para assistir a jogos ao vivo.

O Serviço de Transmissão da NBC, Peacock, oferece acesso a todas as correspondências das Seis Nações 2025. O Peacock oferece dois planos premium e, após os recentes aumentos de preços, as fábricas de planejamento do plano premium custam US $ 8 por mês e o plano mais premium sem anúncios é $ 14 por mês.

Look Scotland vs. Irlanda livre no Reino Unido

Os fãs de rugby no Reino Unido estão mais uma vez entre os mais sortudos do mundo, com todas as partes das seis nações 2025 que serão mostradas ao vivo nas redes BBC e ITV. Isso significa que os espectadores no Reino Unido podem transmitir cada jogo de graça ITVX e BBC iPlayer. Esta partida será mostrada ao vivo na BBC 1, com cobertura das 14:00 GMT.

Look Scotland vs. Irlanda grátis na Irlanda

A cobertura ao vivo é dividida entre as estações terrestres gratuitas e a Virgin Media na Irlanda. Isso significa que você pode transmitir jogos gratuitos em plataformas de transmissão. Jogador Multimídia Virgin e Jogador RTE. Este acessório será mostrado no RTÉ2, com cobertura olhando para as 14:00 GMT.

O serviço on -line e sob demanda da emissora pública irlandesa da RTE é para uso livre para quem mora na ilha Esmeralda. Jogador rté Está disponível em uma ampla gama de dispositivos móveis e inteligentes.

Stream Scotland vs. Irlanda na Austrália

Rugby Down Under Fãs pode ver seis jogos da Nação no Stan Sport Transmission Service, que tem direitos exclusivos para mostrar jogos ao vivo na Austrália nesta temporada.

A Stan Sport custará Au US $ 15 por mês (além de uma assinatura padrão do STAN que começa em AU US $ 12 por mês para o nível básico do serviço). Uma assinatura também dará acesso à ação do futebol da Liga dos Campeões Europeus e da Liga Europa da Europa, bem como ao rugby e da fórmula internacional E.

Stream Scotland vs. Irlanda no Canadá

Se você deseja transmitir os Seis Nações Live Games no Canadá, assine a Dazn Canadá. O serviço possui direitos de transmissão exclusivos para o torneio nesta temporada.

Uma assinatura da Dazn custa CA $ 35 por mês ou CA $ 250 por ano. Também dará acesso à Liga dos Campeões, à Liga Europa e ao campeonato de futebol EFL e ao tênis da WTA. Além de aplicativos dedicados para iOS e Android, existe uma ampla gama de suporte para decodificações e televisões inteligentes.

Stream Scotland vs. Irlanda na Nova Zelândia

A estação esportiva da TV Pay Sky possui direitos de transmissão para mostrar a cada jogo ao vivo de cada 2025 Six -Nações na Nova Zelândia.

Dicas rápidas para transmitir as seis nações 2025 usando uma VPN