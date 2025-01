ESMA da UE define prazo para sugestão de serviço de criptografia para restringir stablecoins não compatíveis com MICA

A União Europeia (UE) está entre os primeiros países do mundo a desenvolver, concluir e estabelecer regulamentações abrangentes para governar o setor criptográfico na região. Ao abrigo das leis MiCA da UE, que entraram em vigor em dezembro de 2024, os prestadores de serviços de criptografia receberam um mandato claro sobre como conduzir os seus negócios. Agora, os decisores políticos da UE ordenaram às empresas que não se envolvessem com empresas que não cumpram oficialmente as directrizes MiCA do bloco.

Um diretiva oficial Recentemente emitido pela Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e Mercados (ESMA) antes do prazo final de 31 de fevereiro fechou criptas para tomar medidas contra stablecoins que não cumprem os regulamentos MiCA. Indica padrões estáveis ​​de ativos financeiros (Artes). Os estábulos são criptomoedas que suportam o valor dos ativos como moeda, numa proporção de 1:1.

A ESMA exigiu que os prestadores de serviços de criptoativos (CASPs) implementassem um método que pudesse avaliar a conformidade com os padrões técnicos e de dinheiro eletrónico (EMTs) com os regulamentos do MICA. As stablecoins que não cumpram o MiCA devem ter sua circulação restrita, afirmou a ESMA em sua diretiva.

A Comissão Europeia concluiu os regulamentos do MICA em 2022 e a legislação finalmente entrou em vigor em 30 de dezembro de 2024.

Devido à dependência de activos fixos e activos reservados, obrigações sólidas surgiram como opções viáveis ​​em partes do mundo, incluindo o Reino Unido. Eles podem facilitar pagamentos ilimitados em grande escala em tempo real, ao mesmo tempo que bloqueiam permanentemente a transação na rede. As transações através de estabelecimentos de caixa podem eliminar a necessidade de pagamentos incrementais que precisam ser processados. Eles também podem ser possuídos e mantidos como ativos.

A ESMA pretende garantir que os investidores nos países da UE estejam protegidos contra burlas, fraudes, riscos e que a estabilidade financeira não seja explorada devido a movimentos ilegais de dinheiro. As Autoridades Nacionais Competentes (NCAs) tiveram o cuidado de ajudar neste processo para identificar e restringir os estabelecimentos que ainda não aderem às directrizes do MICA.

“É importante que as Autoridades Nacionais Competentes (ANC) os orientem neste processo, para que as ações sejam realizadas de forma consistente e ordenada na UE. A este respeito, os NCAS são incentivados a cooperar e coordenar atividades, de acordo com as diretivas da ESMA.

As empresas criptográficas que operam nos países da UE foram convidadas a lançar campanhas de comunicação eficazes entre si e com a comunidade de investidores. A ESMA acredita que os CASP devem iniciar conscientemente esforços de sensibilização em nome dos investidores.

“Os investidores da UE devem ser devidamente informados sobre as restrições dos direitos de criptoativos envolvendo negociações e EMTs não compatíveis com MiCA, uma vez que estas condições podem levar a um pior desempenho para os investidores que detêm propriedades em criptobens”, acrescentou a ESMA.