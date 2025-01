Especialista revela por que a FDA finalmente proibiu o corante ‘Red 3’

O Vermelho 3 – também chamado de Vermelho FD&C No. 3, eritrosina ou E127 – tem sido amplamente utilizado em alimentos, cosméticos e produtos farmacêuticos desde a sua introdução. Aprovação da FDA em 1969.

Você provavelmente já encontrou o Red 3. É um aditivo comum em muitos doces, bebidas, assados, cereais, cerejas marasquino e sobremesas de gelatina, bem como em alguns medicamentos, xaropes e cosméticos.





No entanto, evidências científicas crescentes sugerem que o consumo de Red 3 apresenta riscos significativos para a saúde. Esses riscos levaram Califórnia proibirá seu uso em alimentos em 2023 e o Food and Drug Administration vai proibir seu uso em produtos alimentícios e farmacêuticos em todo o país em 15 de janeiro de 2025.





Como estudante pesquisador inflamação e câncerEu estudo como os corantes alimentares sintéticos afetam a saúde humana. Regulamentações mais rígidas refletem preocupações crescentes sobre os efeitos fisiológicos negativos do Red 3 e de outros corantes sintéticos no corpo, inclusive causando câncer.

Riscos para a saúde do Rouge 3

Nos últimos 35 anos, um quantidade crescente de evidências científicas identificou os efeitos negativos do Vermelho 3 na saúde. Embora os investigadores ainda não tenham estabelecido uma ligação direta entre o Red 3 e o cancro em humanos, evidências substanciais de estudos em animais indicam o seu potencial carcinogénico.





Primeiro, Vermelho 3 perturba a regulação dos hormônios da tireoide através de vários mecanismos. Inibe a capacidade da glândula tireóide de absorver iodoum elemento-chave na síntese dos hormônios da tireoide e bloqueia um enzima essencial converter um hormônio tireoidiano em outro, ajudando assim a disfunção tireoidiana. Com outros distúrbios da função do hormônio tireoidianoO vermelho 3 aumenta o risco de distúrbios relacionados à tireoide.





Em segundo lugar, o Red 3 pode promover a formação de tumores da tiróide. Vários estudos expor ratos e os porcos no vermelho 3, foram observadas hipertrofia das glândulas tireoides tumorais e anormalidades na regulação hormonal.





Terceiro, o Red 3 pode ter efeitos tóxicos no cérebro de várias maneiras. Estudos em ratos mostraram que este corante sintético aumenta o estresse oxidativoque danifica os tecidos e reduz os antioxidantes que controlam o estresse oxidativo, prejudicando assim a comunicação entre os neurônios.





Estudos em roedores também descobriram que Red 3 desencadeia neuroinflamação isso leva a danos e disfunções neuronais. Além disso, o Vermelho 3 pode interagir com peptídeos beta-amilóides ligadas a doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer, e agravam estas condições.





Dinâmica regulatória

O Red 3 foi examinado pela primeira vez na década de 1980, quando vários estudos em animais vinculou-o a tumores da tireoide em ratos machos. Isso levou ao seu Proibição de cosméticos em 1990 nos Estados Unidos, embora a sua utilização na alimentação tenha persistido sob pressão da indústria. Enquanto o União Europeia Ao limitar o uso do Red 3 a certos tipos de cerejas processadas em 1994, os Estados Unidos ficaram para trás.





Proibição do Red 3 na Califórnia em 2023 nos alimentos, a partir de 2027, reacendeu o debate sobre o Vermelho 3 e sua ligação com o câncer e estimulou 24 organizações defender uma ação federal.





Este debate culminou na decisão da FDA proibição nacional em janeiro de 2025.





Embora a FDA não cite nenhuma evidência direta do efeito carcinogênico do Red 3 em humanos, ela reconhece que os estudos em animais fornecem base suficiente para uma ação regulatória. A decisão da FDA está alinhada com Cláusula Delaney de 1958 da Lei Federal de Alimentos, Medicamentos e Cosméticos, que determina a proibição de aditivos que comprovadamente causam câncer em humanos ou animais.





Notavelmente, foram necessários mais de 35 anos desde as primeiras descobertas de cancro da tiróide em roedores até à proibição final em 2025.

Um caminho a seguir

A progressão desde a aprovação do Red 3 até à sua proibição realça o conflito entre os interesses industriais e a saúde pública. A vigilância contínua do Red 3 poderia ajudar o país a dar prioridade à segurança do consumidor.





De acordo com o mandato da FDA, os fabricantes devem reformular produtos alimentares e medicamentos ingeridos deixe de fora o Vermelho 3 até janeiro de 2027 e janeiro de 2028, respectivamente. Embora alguns países ainda permitam o uso do Red 3, as importações dos EUA devem atender aos padrões de segurança nacionais.





A harmonização dos padrões globais para a regulamentação e avaliação de corantes sintéticos é essencial para proteger a saúde do consumidor.





Várias empresas que vendem alimentos ultraprocessados ​​começaram a se afastar dos corantes sintéticos. Em 2016, Marte anunciou planos eliminar todos os corantes artificiais dos seus produtos alimentares humanos durante um período de cinco anos. Em 2024, General Mills anunciou que eliminaria cores e sabores artificiais de seus produtos.





Os consumidores podem se proteger da exposição ao Vermelho 3 lendo os rótulos dos ingredientes “FD&C Red No. 3” ou “E127” e escolhendo produtos que utilizam corantes naturais. Preparar alimentos caseiros com corantes naturais como suco de beterraba ou cúrcuma é outra opção.





Apoiar marcas sem corantes e manter-se informado sobre as mudanças regulatórias pode reduzir ainda mais a sua exposição, ao mesmo tempo que promove práticas alimentares mais seguras.

A investigação em curso e as reformas políticas centradas na segurança pública poderiam ajudar a garantir que os aditivos alimentares como o Red 3 não ponham mais em perigo a saúde dos consumidores.

Lorne J. Hofsethprofessor e reitor associado de pesquisa da Faculdade de Farmácia, Universidade da Carolina do Sul

Este artigo foi republicado de A conversa sob licença Creative Commons. Leia o artigo original.