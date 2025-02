Especialistas revelam o que seus movimentos intestinais significam para sua saúde

Falar sobre movimentos intestinais pode ser vergonhoso. Se você acha que algo está “desligado” com sua rotina, pode não se sentir confortável comparando sua programação para o número dois com os amigos. No entanto, com que frequência cocô, quanto tempo se parece com o nosso banquinho, pode revelar muito sobre nossa saúde. Conversamos com três gastroenterologistas sobre a frequência com que você deve ter movimentos intestinais e mais para ajudá -lo a entender o que é normal.

Com que frequência você deve fazer cocô?

Você provavelmente tem alguém em sua família (se é honesto, talvez seja você) que está convencido de que eles precisam penetrar todas as manhãs. No entanto, um cronograma de cocô saudável não é o mesmo para cada pessoa. Você não precisa entrar em pânico se não for uma daquelas pessoas que vão ao banheiro como um relógio após o café da manhã.

Dr. Lance Office, um gastroenterologista intervencionista em Orange Hope County CityEle explica: “O termo ‘regular’ geralmente significa que a frequência do movimento intestinal de uma pessoa continua sem nenhuma mudança”. De fato, o número de vezes que o cocô poderia variar drasticamente de outras pessoas em sua casa sem motivo de preocupação.

Dr. Michael Schopis, gastroenterologista e médico de atendimento em Gastroenterologia de ManhattanEle diz: “A frequência normal de ameaça pode variar drasticamente, dependendo da pessoa. O caca em qualquer outro dia até três ou quatro vezes por dia pode ser considerado regular”.

Como regra geral, o Dr. Uradomo aconselha: “Três vezes por dia, três vezes por semana, é considerado um alcance saudável”. No entanto, o médico adverte: “É importante reconhecer sua própria rotina regular, para que, se a frequência mudar de repente, você possa alertar seu médico”.

É mais saudável defectar com menos ou mais frequência?

Dr. Natasha Chhabra, gastroenterologista de Associados de gastroenterologia de Nova JerseyDiz a frequência com que o cocô pode ser menos importante do que se você estiver suficientemente amendoim. Ela explica: “Ter BMs adequados (movimentos intestinais) com evacuação completa é um grande objetivo, pois ter um BM é uma maneira pela qual nosso corpo é libertado de toxinas e desperdícios. Alguns podem ter um BM diário e ainda não acham que eles têm esvaziado.

Com que frequência você deve estar com amendoim também pode depender de quão difícil é para você o número dois. De acordo com o Dr. Schopis, “se exigir muito tensionamento e pressão para ter um movimento intestinal ou exigir que você gaste 30 minutos no banheiro, provavelmente é melhor tentar fazer o amendoim com mais frequência”. Ele diz que você deve introduzir mudanças no estilo de vida para ajudar a induzir amendoins nessa situação. Ele Clínica de maionese Recomenda comer alimentos de alta fibra, permanecer hidratado e se exercitar como formas naturais de prevenção de constipação.

Por outro lado, é possível defecar com muita frequência. O Dr. Schopis diz: “Se alguém passa de 4 a 5 vezes por dia, é aquoso e com uma urgência significativa, então essa pessoa provavelmente está cagando demais”. Ele Clínica de maionese Ele ressalta que tudo, de vírus estomacais e infecções bacterianas à intolerância à lactose, pode fazer com que o amendoim com frequência. Antibióticos também podem levar a diarréia temporária.

Tarik Vision/Getty Images

Como você vê cocô saudável?

Muitos médicos usam o Gráfico de FeCes de Bristol para ajudar a avaliar a saúde dos movimentos intestinais. O gráfico é uma forma de forma, o que significa que qualifica as fezes com base em fatores como tamanho e consistência. Os movimentos intestinais são classificados de 1 a 7, sendo 1 os mais fortes e 7 são completamente líquidos.

Banquinho de Bristol tipo 1-2: Drogas de coelho ou uva que são bastante difíceis e podem ser difíceis de passar.

Bristol Stool Tipo 3-4: Milho na espiga ou os movimentos do intestino de salsichas que são suaves e fáceis de passar.

Bristol Tipo 5-7 Dobas: Movimentos intestinais líquidos a líquidos que podem ou não incluir algumas peças sólidas.

Como o Dr. Chhabra explica, “metade da tabela (Bristol 3-4) descreve um BM saudável, que geralmente é descrito como salsicha ou cobra”. O cocô nessas categorias também é sólido, enquanto pode ser macio ou ter algumas rachaduras na superfície.

Um cocô saudável nas categorias de Bristol 3-4 indica que alguém está recebendo água suficiente e fibra suficiente em sua dieta, de acordo com o Dr. Schopis. Ele ressalta que esses tipos de fezes geralmente são mais fáceis de passar, enquanto “os tipos de fezes de Bristol 1-2 são muitas vezes difíceis, seixos e difíceis de passar, o que indica constipação”.

Se o seu amendoim flutuar, você pode ter Gás excessivoComer uma dieta com alto teor de gordura ou ter um problema do trato gastrointestinal (IG). Seu cocô deve afundar a maior parte do tempo.

Cor

Você também deseja considerar a cor dos seus movimentos intestinais. O Dr. Uradomo relata que “o cocô saudável pode ser marrom ou até esverdeado, mas nunca deve ser preto ou conter sangue. Isso pode indicar a presença de câncer ou outros problemas de saúde”. Sim As fezes são particularmente pálidasVocê pode conversar com seu médico sobre o fígado, pâncreas e saúde da vesícula biliar.

Cheiro

De acordo com Hospital Mount SinaiO cheiro também importa. Embora o cocô nunca esteja destinado a cheirar agradável, se de repente tiver um cheiro novo ou particularmente desagradável, pode estar experimentando uma condição como pancreatite crônica ou colite ulcerosa. A boa notícia é que as mudanças em sua dieta também podem produzir bancos realmente fedidos. Então, se você tem apenas um BM muito ruim, pode ser comer ou beber algo fermentado ou consumir muito alho.

Quanto tempo você deve levá -lo a cocô?

Não deve demorar mais de alguns minutos para fazer cocô. O Dr. Schopis diz: “Idealmente, alguém deve passar 5 minutos ou menos sem pressionar ou se esforçar para ter um movimento intestinal”. O Dr. Chhabra concorda, explicando, “gastar mais de alguns minutos tendo um BM deve gerar preocupação com a constipação, principalmente se estiver forçando”.

O Dr. Uradomo oferece um pouco mais de margem, dizendo: “Você deve levar uma pessoa entre 5 e 15 minutos no banheiro, com um movimento intestinal”. Ele alerta que estar sentado no banheiro por mais tempo que pode “causar problemas como hemorróidas, circulação reduzida ou disfunção do assoalho pélvico”.

Imagens de Dusanpetkovic/Getty

Quais são os sinais de um intestino doentio?

Existem vários sinais importantes de que ele pode ter um intestino prejudicial. Estes incluem:

Dor: Dor frequente enquanto cocô pode ser uma questão de preocupação. Isso pode significar que suas fezes são muito difíceis ou há um problema de IG maior.

Sangue: O sangue na tigela após o cocô também pode indicar um intestino prejudicial. O Dr. Uradomo alerta: “O sangue nas fezes pode ser causado por um problema relativamente menor, como hemorróidas, mas também pode ser um indicador de câncer, doença intestinal ou grande hemorragia interna”. Você deve monitorar de perto o sangramento e consultar seu médico.

Perda de controle intestinal: Se você tiver incontinência intestinal (fecal), você pode estar experimentando Músculos retais ou anal enfraquecidos. Os danos musculares e nervosos resultantes do parto também podem afetar sua capacidade de controlar os movimentos intestinais.

Belas pretas: O Dr. Uradomo adverte que as fezes pretas ou com aparência de alcatrão podem indicar sangramento no trato gastrointestinal superior. Isso inclui seu esôfago, estômago e intestino delgado.

Diarréia crônica: Se você costuma ter diarréia que dura mais de alguns dias, pode lidar com a síndrome do intestino irritável ou a doença de Crohn. A doença celíaca também pode causar diarréia frequente e pálida.

Quando falar com seu médico sobre seu cocô

Toda vez que ele experimenta amendoim doloroso ou a incapacidade de ter um movimento intestinal, vale a pena conversar com seu médico. Ele NHS adverte que a constipação crônica pode levar a um impacto fecal perigoso, e Linha de saúde Recomenda procurar atendimento médico se tiver sido uma semana inteira sem um movimento intestinal.

Em geral, o Dr. Schopis diz: “Se você achar que os movimentos intestinais controlam sua vida, devido à falta de frequência ou a ir demais”, é uma ótima idéia consultar um médico. Poop preto ou sangrento também aponta que é hora de uma avaliação médica.

Como manter seu cocô saudável

Às vezes, mudanças no estilo de vida são tudo o necessário para criar hábitos mais saudáveis. Por exemplo, não deixe de beber água suficiente. A desidratação pode levar à constipação ou tornar suas fezes mais difíceis de passar. O Dr. Chhabra também recomenda comer fibra diariamente através de frutas e vegetais inteiros. Ela diz “ajuda a manter os movimentos intestinais mais completos e mais fáceis”.

Mais especificamente, o Dr. Schopis aconselha as pessoas a apontar para 2-3 litros de água por dia e 25 a 30 gramas de fibra por dia para obter movimentos intestinais normais e saudáveis. Além deste conselho, considere exercitar -se mais para ajudar seu trabalho intestino sem problemas.

O resultado final

Você não precisa defecar todos os dias, mas deve acompanhar seus hábitos e observar quando houver uma mudança dramática. Sintomas como esforço de amendoim ou experimentação de diarréia crônica são sinais de que é hora de marcar uma consulta com seu médico. Enquanto isso, comer fibras e beber muita água são maneiras fáceis de ajudá -lo a defecar regularmente.