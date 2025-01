Especificações da câmera Samsung Galaxy Z Flip VII surgem online

Espera-se que o Samsung Galaxy Z Flip 7 seja lançado ainda este ano como o sucessor do Galaxy Z Flip 6. E espera-se que o Clavshell Flip seja acompanhado por um Galaxy Z mais barato e pelo Galaxy Z Complete VII dobrável estilo livro. Detalhes e supostos aparelhos não apareceram online nas últimas semanas. Um relatório recente já sugere os detalhes esperados da câmera do Galaxy Z Flip 7. Não se espera que recursos de câmera semelhantes sejam diferentes dos existentes.

Recursos da câmera Samsung Galaxy Z Flip VII (esperado)

E espera-se que o Samsung Galaxy Z Flip 7 seja equipado com uma configuração de câmera semelhante ao Galaxy z Flip 6 anterior, de acordo com o Galaxyclub relatório. O telefone provavelmente terá um sensor traseiro primário de 5 megapixels junto com um sensor ultra-amplo de 12 megapixels e um sensor selfie de 10 megapixels.

Conforme acrescenta o relatório, o Samsung Galaxy z Flip 7 não é adequado para uma câmera telefoto. E o relatório observa que o suposto dobrável carrega o codinome B7, enquanto o Samsung Galaxy Z Flip Pack mais barato tem o codinome B7R.

Samsung Galaxy Z Flip 7 Outros detalhes: todos nós sabemos

Vazamentos importantes sugeriram que o Samsung Galaxy Z Flip 7 provavelmente terá uma tela principal de 6,85 polegadas e uma tela de texto de 4 polegadas. O Galaxy Z Flip 6 anterior vem com um painel interno de 6,7 polegadas e uma tela externa de 3,4 polegadas.

E espera-se que o Samsung Galaxy Z Flip 7 seja equipado com o chipset Exynos da série MMD. A empresa deve produzir 3 milhões de unidades do telefone em 2015, valor inferior ao Galaxy Z Flip 6. E o plano para aumentar as metas de produção para passar para o bloco de vendas e telefones dobráveis.

A Samsung também pode lançar o Galaxy Z Flip Fe junto com o Galaxy Flip 7 e o Galaxy Z Fold 7. A gigante da tecnologia sul-coreana está supostamente trabalhando em uma tela tripla dobrável, com uma tela tripla dobrável ‘tipo G’.