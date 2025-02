Essa característica secreta do iPhone pode ajudar a proteger sua saúde ocular.

A Apple foi lançada iOS 18.3 Em janeiro, e essa atualização trouxe um Poucas correções de erros Para o seu iPhone. Mas quando a Apple foi lançada iOS 17 Em 2023, o gigante tecnológico introduziu um novo recurso que poderia ajudá -lo a cuidar de seus olhos chamados Distância da tela.

A função o alerta quando ele mantém seu iPhone ou iPad muito perto de seu rosto, como se um pai lhe dissesse para se sentir mais atrás da televisão ou da tela do computador. Embora tenha uma tela perto do seu rosto Você pode não prejudicar seus olhospoderia estressá -los e irritá -los, de acordo com a organização de assistência médica Cedars-Sinai. Felizmente, essa característica do iOS 17 pretende reduzir a fadiga visual e de acordo com MaçãPode até reduzir o risco de miopia ou miopia.

Aqui mostramos como iluminar a distância da tela e dar uma pausa nos seus olhos.

Ative a distância da tela

1. Abrir Configurações.

2. Tocar Tempo de tela.

3. Tocar Distância da tela.

Essas telas aparecem na primeira vez que você acessa a distância da tela. Captura da tela Zach McAuliffe/CNET

Então você verá duas telas que explicam como é a distância da tela e como funciona. Tocar Continuar Nas duas telas, e a distância da tela é ativada automaticamente após essas telas. Ambas as telas aparecem apenas na primeira vez que você insere a tela.

Agora, depois de manter o iPhone muito perto de seu rosto por alguns minutos, a tela dele está bloqueada por uma mensagem que diz: “O iPhone pode estar muito perto”.

Quando ele mantém seu iPhone muito perto de seu rosto por muito tempo, a distância da tela bloqueia a tela. Zach McAuliffe/CNET

Sua tela permanece bloqueada até você manter seu iPhone ainda mais. Em seguida, sua tela mostra uma marca de verificação e deve tocar Continuar Para remover o bloco.

Desligue a distância da tela

A distância da tela é uma característica útil do iOS que pode reduzir as fatalas oculares e até reduzir o risco de miopia. No entanto, se você achar os avisos mais irritantes do que úteis, aqui mostramos como desativar a distância da tela.

1. Abrir Configurações.

2. Tocar Tempo de tela.

3. Tocar Distância da tela.

4. Toque na alavanca ao lado de Distância da tela.

Agora você pode manter seu iPhone o mais próximo possível do seu rosto, sem interrupção do seu telefone ou de seus pais.

Para mais informações sobre o iOS 18, é disso que você precisa saber sobre iOS 18.3.1 e iOS 18.3. Você também pode consultar nosso Folha de truques do iOS 18.