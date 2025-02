Essas marcas dragster de 22.000 anos podem ser a prova mais antiga de um tapete de braço

Se você é um pai que provavelmente já tentou, em algum momento, navegar no supermercado com um carrinho e pelo menos um trailer infantil. Mas nosso novo estudo sugere que havia um antigo equivalente, datado de 22.000 anos.





Este tapete de mão sem mão foi usado antes dos veículos da roda foram inventados Cerca de 5.000 anos atrás, no Oriente Médio.





Recentemente, nossa equipe de pesquisa descoberto Alguns traços fósseis notáveis ​​que podem dar um índice. Esses traços foram encontrados ao lado de algumas das pegadas humanas mais antigas conhecidas pelas Américas em um lugar chamado Areia branca com o Novo México.





Nos últimos anos, várias descobertas de impressão digital neste site começaram a reescrever a história americana inicial -repelindo a chegada das primeiras pessoas a entrar nesta terra de 8.000 anos.





Há uma certa controvérsia em torno da idade (23.000 anos) dessas impressões digitais, alguns pesquisadores insatisfeitos com nossos métodos de reunião. Mas eles fornecem um imagem notável Da vida passada à margem de um grande pântano no final do último período glacial.





As impressões contam histórias, escritas em lama, da maneira como as pessoas viviam, perseguiram e sobreviveram neste país. As impressões conectam as pessoas ao passado de uma maneira que uma ferramenta de pedra ou um artefato arqueológico nunca possam.





A arqueologia tradicional é baseada na descoberta de ferramentas de pedra. A maioria das pessoas hoje nunca fez uma ferramenta de pedra, mas quase teremos deixado uma marca em um determinado momento, mesmo que seja apenas no banheiro.

Hoje, os carrinhos de compras modernos estão enferrujados nos canais, rios ou abandonados em arbustos. Mas as versões antigas provavelmente teriam sido de madeira e simplesmente podres. Sabemos que a tecnologia de transporte deve ter existido.





Todo mundo tem coisas para transportar, mas não temos vestígios antes histórias escritas. Na White Sands, encontramos marcas de trilhas feitas pelas extremidades de postes de madeira enquanto empolgantes impressões digitais fósseis. Às vezes, eles aparecem como um único traço, enquanto em outros momentos ocorrem na forma de dois traços paralelos e equidistantes.





Uma postagem ou postagens usadas dessa maneira é chamada de travois. Essas marcas de trilha são mantidas em lama seca, que foi enterrada pelos sedimentos e revelada por uma combinação de erosão e escavação. As marcas da trilha se estendem por dezenas de metros antes de desaparecer sob os sedimentos sobrejacentes. Eles cortaram as trilhas humanas descalças sobre o seu comprimento, sugerindo que o usuário arrastou os travois em suas próprias pegadas como e quando.





Para ajudar a interpretar essas características, realizamos uma série de testes em apartamentos de lama em Dorset, no Reino Unido e na costa do Maine, nos Estados Unidos. Utilizamos diferentes combinações de poloneses para recriar o Travois simples travois.

Em nossas experiências, os pólos arrastaram-se ao longo das impressões digitais de lama truncadas da mesma maneira que o exemplo fóssil com o novo mexico. Essas características em exemplos fósseis também foram sempre associadas a muitas outras pegadas humanas que viajam em uma direção semelhante, muitas, a julgar por seu tamanho, foram fabricadas por crianças.





Acreditamos que as pegadas e as marcas da trilha contam uma história do movimento de recursos à beira deste velho pântano. Os adultos puxaram o simples travois, provavelmente improvisado, enquanto um grupo de crianças marcou ao lado e atrás.





A equipe de pesquisa se beneficiou da percepção dos povos indígenas com os quais trabalhamos em White Sands, e eles também interpretam marcas dessa maneira. Não podemos esperar que algumas das marcas possam ser feitas com lenha deslizante, mas isso não corresponde a todos os casos que encontramos.





Travois é conhecido por documentos E as histórias dos povos indígenas e suas tradições. Eles eram mais frequentemente associados a cães ou cavalos, mas foram demitidos por humanos em nossos testes.

Como tal, eles representam os primeiros exemplos das mãos -no tapete ou no carrinho de mão, mas sem a roda. A primeira gravação de um veículo com rodas data da Mesopotâmia (Iraque moderno), em 2500 aC. Acreditamos que os Travois provavelmente foram improvisados ​​por postes de tendas, lenha e lanças quando surgiram necessidade.

Talvez eles tenham sido criados para ajudar a mover o acampamento, ou mais provavelmente, transportar a carne de um local de caça. Neste último contexto, a analogia com o carrinho de compras aparece, assim como a expressão dolorosa de rostos adultos enquanto eles procuram recursos com um grupo de crianças.

Matthew Robert BennettProfessor de Ciências Ambientais e Geográficas, Universidade de Bournemouth E Sally Christine ReynoldsProfessor Associado em Paleoecologia de Homininas, Universidade de Bournemouth

Este artigo é republicado de A conversa Sob uma licença criativa de comunicação. Leia Artigo original.