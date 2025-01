Esse gás “estranho” pode ser promissor para tratar a doença de Alzheimer, diz o estudo

Um gás inerte e não reativo pode não parecer um candidato óbvio para tratar a doença de Alzheimer, mas um Novo estudo em ratos sugere que o Xenon pode muito bem ser o avanço de que precisamos.





Xenon é um dos seis nobres gás. Seu nome deriva da palavra grega para “Strange”. Na medicina, tem sido usado como anestésico desde o início 1950 E, mais recentemente, para tratar Lesões cerebrais. Também é testado em Ensaios clínicos Para várias condições, incluindo depressão e transtorno do pânico.





O novo estudo da Universidade de Washington e Brigham and Women’s Hospital (Hospital Universitário da Harvard Medical School) nos Estados Unidos estudou o potencial do xenônio para tratar as mudanças cerebrais associadas à doença de Alzheimer.





Essas mudanças, que podem ser encontradas em todos os cérebros com demência, incluem tufos de proteínas amilóides e tau. Os vínculos entre os neurônios, chamados sinapses, também são perdidos na doença de Alzheimer e são esses vínculos entre os neurônios que nos permitem pensar, sentir, se mover e lembrar.





Uma característica comum final encontrada no cérebro de pessoas com Alzheimer é a inflamação. Esta é a resposta do corpo a lesões ou doenças e desencadeia a resposta imune para curar o tecido danificado.





Geralmente, a inflamação desaparece quando o tecido é curado. Na doença de Alzheimer, a inflamação não desaparece e desencadeou as respostas imunes podem danificar as células cerebrais saudáveis.

Todas as mudanças acima dão origem aos sintomas de Alzheimer, como perda de memória, confusão e mudanças de humor.





Não sabemos o que causa a doença de Alzheimer, mas uma teoria principal sugere que um acúmulo de amilóide desencadeia o processo que então dá origem a mudanças subsequentes. Tirar o amilóide, portanto, parece ser uma abordagem óbvia para tratar a doença.





Há pouco mais de dois anos, aprendemos o sucesso Um desses tratamentos chamado Lecanemab para desacelerar o declínio.





O aumento de tufos de proteínas e a perda de sinapses ocorrem ao longo das décadas, e resta saber se ela direcionou diretamente uma única proteína (amilóide ou tau) seria capaz de interromper a progressão da doença ou ter um efeito mensurável no todos os danos característicos.





O cérebro tem vários tipos de células que funcionam juntas para apoiar a função cerebral. Os neurônios são células responsáveis ​​por tudo – caminhar, falar, pensar e respirar. Os astrócitos fornecem energia aos neurônios, bem como funções estruturais e funções de proteção.





As outras células importantes encontradas no cérebro são a microglia. São células imunes que ajudam a eliminar patógenos e células mortas, entre outras atividades. No entanto, se forem hiperativos, podem causar inflamação crônica no cérebro.

https://www.youtube.com/watch?v=3aqku5ktb4 Frameborder = “0 ″ permitir =” acelerômetro; AutoPlay; Escrita clipborat; mídia criptografada; giroscópio; imagem em uma imagem; Share da Web “Recraierpolicy =” Strict-Original-Ohen-Cross-Origin “AllowerlScreen>

Os microgleos têm estados diferentes, dependendo do ambiente em que são, de um estado inativo a um estado ativo. A diferença nesses estados pode ser determinada tanto pela aparência quanto pelas funções que cumprem. Por exemplo, a microglia ativa pode ajudar a apagar detritos acumulados, como proteínas, células e infecções indesejadas.





Os cientistas deste último estudo usaram camundongos que têm as mesmas mudanças cerebrais observadas na doença de Alzheimer para estudar o papel da microglia. Um estado de microglia ativo específico associado à inflamação foi identificado. Os cientistas deram o gás de xenônio para inspirar, o que mudou o estado de sua microglia.





Este estado alterado permitiu que a Microglia cercasse, se envolvesse e destrua depósitos amilóides. Ele também mudou a função desses microgleos para que eles não estimulem inflamação adicional.





Os pesquisadores também encontraram uma redução no número e tamanho dos depósitos amilóides encontrados. Todas essas mudanças foram associadas ao estado microglial alterado.





Mas e as outras mudanças observadas no cérebro de pessoas com Alzheimer? O estudo também sugeriu que a inalação do xenônio poderia Reduzir a retirada do cérebro (uma característica comum da doença de Alzheimer) e leva a um aumento no apoio de vínculos entre os neurônios. E em todos os ratos estudados, os marcadores da resposta inflamatória excessiva foram reduzidos.





Assim, no geral, a pesquisa sugere que a inalação de xenônio desencadeia microglia ativa a ir do estado ativo da doença de Alzheimer a um estado pré-Alzheimer. O estado patológico desse pré-alzheimer promove a liberação de depósitos amilóides e reduz os mensageiros de células que causam inflamação excessiva.





Nova esperança

Não há medicamentos que visam microglomes na doença de Alzheimer e foram feitos avanços para tratar o acúmulo de amilóide. Os medicamentos atuais para reduzir o amilóide no cérebro oferecem um redução modesta em depósitos amilóides e na taxa de declínio.





O tratamento amilóide melhorará com o tempo, mas e outras mudanças que ocorrem no cérebro, como depósitos de tau, estreitamento cerebral e perda de sinapses?





A nova pesquisa abre a possibilidade de direcionar um tipo de célula que tem o potencial inato de afetar todos esses danos característicos.

Os ensaios clínicos de voluntários saudáveis ​​devem começar este ano. Se esses resultados se mantiverem, o Xenon poderá oferecer uma abordagem completamente nova a esta doença que revoga a mente. Seria um tratamento que não tem como alvo diretamente o amilóide, mas pretende redefinir a resposta imune do cérebro para combater todas as mudanças destrutivas na doença. Coisas estrangeiras aconteceram.

Ritchie WilliamsonDiretor de Pesquisa, Professor Associado de Terapia, Universidade de Bradford

Este artigo é republicado de A conversa Sob uma licença criativa de comunicação. Leia Artigo original.