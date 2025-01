Esses 8 novos recursos de mensagens de texto no iOS 18.2 farão com que as mensagens de texto do seu iPhone brilhem

Quando você deseja transmitir algo, um texto simples nem sempre é suficiente. Pessoalmente, você agitaria os braços ou apontaria, mas até recentemente enviar uma mensagem de texto para alguém seria como ficar parado: apenas palavras simples, sem qualquer ênfase. O aplicativo Mensagens ativado iOS 18.2 agora oferece todos os tipos de decorações, desde audacioso e itálico até as palavras explodirem.

E isso é apenas o começo do novo.

Os efeitos animados e a formatação de texto tornam o bate-papo mais divertido, e o suporte RCS significa que seus amigos com telefones Android podem finalmente enviar imagens de alta resolução. Se seu cérebro estiver ativo tarde da noite, você pode programar o envio de mensagens de texto em um horário mais razoável, sem acordar ninguém.

E não se esqueça da capacidade de enviar textos de um satélite e criar seu próprio emoji com genmoji – um Inteligência da Apple recurso no iPhone 15 Pro, iPhone 16 e modelos selecionados de iPad.

Aqui estão oito novos recursos do aplicativo Mensagens que você deve conhecer.

Graças às mensagens RCS você poderá se comunicar melhor com os usuários do Android

A adição do protocolo Rich Communication Services ao Mensagens deve reduzir o atrito ao enviar mensagens de texto para amigos que possuem telefones Android. Ele permite que você leia recibos e oferece transferências de imagens de maior qualidade e criptografia de ponta a ponta (mas mantém os balões de mensagens do Android verdes).

Se sua operadora oferece suporte a RCS, você provavelmente não precisará fazer nada para usá-lo. Vai Configurações > Aplicativos > Mensagens > Mensagens RCS e certifique-se Mensagens RCS está ativado.

As mensagens RCS devem estar habilitadas por padrão. Capturas de tela de Jeff Carlson/CNET

Você também pode enviar mensagens de texto via satélite.



O recurso SOS de emergência via satélite introduzido com o iPhone 14 foi literalmente um salva-vidas. Quando você não tem sinal de celular, pode se conectar a um satélite e trocar mensagens curtas de texto com serviços de emergência.

Com essa infraestrutura instalada, a Apple também está abrindo o Mensagens para mensagens de texto não emergenciais. Se você estiver fora do alcance de redes móveis ou Wi-Fi e tiver um iPhone 14 ou posterior, o Mensagens solicitará que você se conecte a um satélite. Enquanto estiver conectado, o Dynamic Island se expande para ajudá-lo a manter o foco nos satélites acima.

Você poderá então enviar mensagens de texto para as pessoas normalmente, e recursos como emoji e Tapbacks ainda devem funcionar. Se você quiser ver uma demonstração do recurso, vá para Configurações > Aplicativos > Mensagens > Mensagens via satélite > Demonstração de conexão via satélite. Ou simplesmente vá para o meio do nada e experimente você mesmo.

Captura de tela da Apple/CNET

Agora você pode formatar texto em Mensagens

Não quero soar como “aquele cara da tipografia”, mas há muito tempo me incomoda que uma das únicas maneiras de enfatizar o texto em Mensagens seja colocá-lo em maiúscula. Nós, como sociedade, não desenvolvemos a tipografia há centenas de anos ou inventamos os dispositivos de computação mais sofisticados apenas para gritarmos uns com os outros por meio de texto.

Então, sim, acho que sou esse cara. Sinto-me melhor agora que posso me expressar usando audacioso, itálicotexto sublinhado e riscado em conversas com meus amigos que também executam iOS 18, iPadOS 18 e MacOS Sequoia.

Você pode formatar uma frase inteira, palavras e letras individuais ou combinações delas, assim:

Escreva sua mensagem. Para formatar a mensagem inteira, toque no botão de formatação na barra de sugestões; todo o texto é destacado. Ou, para dar ênfase a apenas uma palavra, toque duas vezes para selecionar o texto e pressione o botão Formatar botão. Você também pode escolher Efeitos de texto das opções que aparecem acima da seleção. Toque em uma das opções na parte superior do painel de formatação que substitui o teclado: negrito, itálico, sublinhado ou tachado.

Aplique formatação de texto ao texto selecionado ou a uma mensagem inteira. Capturas de tela de Jeff Carlson/CNET

Se você formatar uma mensagem enviada para alguém executando um sistema mais antigo, verá apenas texto simples, o que pode ser confuso se você tiver usado tachado para indicar palavras excluídas.

Você pode animar suas mensagens de texto.

É aqui que abandono qualquer pretensão de ser um purista tipográfico. Uma mensagem ou palavras ou letras selecionadas podem ser animadas em um dos oito estilos. Você precisa entregar notícias importantes com mais ênfase do que texto em negrito? Com o iOS 18, existem várias novas opções de animação que você pode adicionar ao seu texto. A animação Grande aumenta o tamanho das suas letras. Ou talvez apenas mencionar que está congelando lá fora não transmita o frio de bater os dentes: aplique a animação Jitter para fazer as letras tremerem.

Adicionar animação é tão fácil quanto formatar texto:

Escreva sua mensagem. Toque no Formatar na barra de sugestões para selecionar o texto completo. Ou selecione palavras ou letras individuais e pressione esse botão. Toque em um dos estilos de animação para aplicá-lo: Grande, Pequeno, Shake, Nod, Explode, Wave, Bloom ou Jitter.

Aplique efeitos animados às mensagens. Captura de tela de Jeff Carlson/CNET

Você pode misturar animações em uma mensagem fazendo seleções e aplicando estilos diferentes a elas. Entretanto, não é possível aplicar mais de uma animação a uma seleção; uma palavra não pode tremer e depois explodir, por exemplo. Tal como acontece com a formatação de texto, uma mensagem aparece como texto simples para qualquer pessoa que não execute iOS 18, iPadOS 18 ou MacOS Sequoia.

Mesmo com esses novos recursos, quero mais: Formatação de texto e animação de texto. Atualmente você pode usar um ou outro. Mas se os engenheiros da Apple conseguirem criar algo tão complexo como o rastreamento ocular para o Vision Pro, eles poderão torná-lo realidade em uma atualização posterior.

Você pode desativar as animações de reprodução automática, se isso não for sua preferência

Digamos que seu amigo acabou de instalar o iOS 18 e quer experimentar todos os efeitos de animação em uma série de mensagens, criando uma tela cheia de textos que pulsam, redimensionam, tremem e explodem. Você pensa, com toda aquela animação tentadora de enxaqueca, o que a Apple desencadeou?

Não se estresse, pois você pode configurar as animações para não se repetirem automaticamente. Vai Configurações > Acessibilidade > Movimento e desligue Efeitos de mensagens de reprodução automática. Seu amigo ainda pode enviar um texto animado que será reproduzido uma vez quando você o receber, mas você não estará sujeito à repetição da animação.

Você pode adicionar qualquer emoji ou adesivo como tapback em Mensagens

Às vezes as palavras são desnecessárias. Você pode responder à mensagem de alguém usando um ícone Tapback para expressar amor, concordância, discordância, riso, alarme ou curiosidade. Eles se aplicam rapidamente e transmitem sua resposta facilmente.

Eles também se limitaram a apenas seis ícones, e nada menos que monocromático.

Com o iOS 18, o Mensagens adiciona cor (e algumas sombras de desenho animado) a esses ícones, mas também a capacidade de responder com qualquer emoji ou adesivo. Veja como fazer isso:

Toque e segure uma mensagem até ver o balão Tapback aparecer. Toque no botão emoji logo abaixo dos outros ícones. Ou você pode deslizar para a esquerda no balão para ver emojis recentes, adesivos e um botão cinza de emoji que leva à biblioteca de emojis. No seletor de emojis, escolha um adesivo (lado esquerdo) ou qualquer uma das centenas de emojis.

Adicione qualquer emoji como resposta Tapback. Capturas de tela de Jeff Carlson/CNET

Você pode criar seu próprio emoji exclusivo usando Genmoji

Um recurso do Apple Intelligence relacionado ao Mensagens nos modelos iPhone 15 Pro, iPhone 16 e iPhone 16 Pro é a capacidade de resumir os textos recebidos em suas notificações. O iOS 18.2 traz outra opção para o aplicativo Mensagens: Genmoji, uma forma de criar seu próprio emoji na hora descrevendo o que você deseja. (Ele também funciona em iPads com processadores da série M e no iPad mini mais recente.)

No entanto, antes de começar, você precisará inscreva-se na lista de espera no aplicativo Image Playground. Depois de ser aceito, você pode fazer o seguinte:

Em uma conversa com alguém, toque no botão emoji para ver as opções de emoji. Toque no Botão Genmoji à direita do campo Descrever um emoji. Escreva (ou use o ditado para falar) uma descrição de como o Genmoji deveria ser. Você pode digitar algo como “pássaro azul” ou “emoji navegando chorando” e o aplicativo começará a criar variações de suas descrições. (Mais informações sobre criando um Genmoji melhor .) Percorra os ícones criados até encontrar um de sua preferência. Você também pode editar a descrição para alterar os parâmetros da imagem gerada. Quando você tiver um Genmoji de que gosta, toque em Adicionar.

Crie emojis personalizados usando Apple Intelligence. Capturas de tela de Jeff Carlson/CNET

O novo emoji aparece embutido no seu texto e é adicionado à sua coleção de emojis recentes. Ele também aparece como um adesivo que você pode adicionar.

Você pode agendar mensagens de texto usando Enviar mais tarde

Eu sei quais amigos provavelmente acordariam no meio da noite para responder a uma mensagem e com quais eu provavelmente acordaria. Como quero que a segunda categoria continue sendo minha amiga, a capacidade de agendar mensagens de texto no aplicativo Mensagens é ótima quando quero compartilhar uma ideia, mas não preciso de uma resposta imediata.

Para enviar uma mensagem em um horário específico, faça o seguinte:

Escreva sua mensagem. Toque no Avançar (+) botão. Tocar Enviar mais tarde; Talvez seja necessário deslizar para cima para encontrá-lo na lista de aplicativos e recursos. No seletor de horário exibido, defina um dia e horário para enviar a mensagem. Toque no botão Enviar mensagem (seta para cima) para agendá-la.

Acordar muito cedo ou muito tarde? Agende uma mensagem para mais tarde para não acordar o destinatário. Capturas de tela de Jeff Carlson/CNET

As mensagens agendadas aparecem com uma borda tracejada esmaecida.

Se precisar alterar a hora mais tarde, toque em Editar acima da mensagem e escolha Editar horário do cardápio. Além disso, se você agenda mensagens com frequência, recomendo mover a opção Enviar mais tarde para cima na lista Mais para facilitar o acesso.

