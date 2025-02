Esses aplicativos de edição de vídeo podem ser dignos de substituição CAPCUT

Embora não esteja disponível no momento, o Instagram está lançando um aplicativo de edição de vídeo. É chamado de edições e, francamente, será um imitador de capcut. As edições serão gratuitas e serão lançadas em 13 de março na Apple App Store, com um aplicativo Android atualmente em desenvolvimento.

De acordo com o chefe do Instagram Adam Mosseri, as edições também incluirão uma câmera no aplicativo, juntamente com um conjunto completo de ferramentas criativas, incluindo legendas. Você também pode compartilhar rascunhos de seus vídeos com os amigos através do DM e acompanhar seu compromisso, semelhante ao Instagram Insights. Enquanto estou reservando o julgamento final até que eu possa provar isso sozinho, é provável que seja uma opção sólida.