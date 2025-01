Esses APYs de alta economia podem ajudá-lo a atingir suas metas monetárias com mais rapidez. Taxas de poupança hoje, 6 de janeiro de 2025

As taxas das contas poupança de alto rendimento ainda chegam a 4% em alguns bancos e cooperativas de crédito.

APYs altos podem não durar muito, então não espere para começar a ganhar.

Se você configurar depósitos automáticos, contas poupança de alto rendimento podem ajudá-lo a adquirir o hábito de economizar regularmente.

Manter uma resolução de Ano Novo pode ser um desafio, mas as melhores contas de poupança de alto rendimento podem ajudá-lo a atingir suas metas financeiras com mais rapidez. Com taxas de até 5%, essas contas são perfeitas para reabastecer suas economias após algumas despesas de férias ou criar um fundo de amortização para as férias de verão.

Ao configurar transferências automáticas regulares para sua conta poupança, você pode adquirir o hábito de economizar sem sequer pensar nisso.

Embora os rendimentos percentuais anuais tenham caído de seus máximos depois que o Federal Reserve cortou as taxas de juros, você ainda ganhará 10 vezes mais do que os APYs oferecidos pelas contas de poupança tradicionais. Veja quais bancos oferecem as melhores taxas e quais fatores considerar ao escolher a melhor conta para você.

As melhores taxas de poupança de hoje Banco APY* Depósito mínimo para abrir Precaução 5,00%** US$ 0 Banco Newtek 4,70% US$ 0 Clube de empréstimo 4,75% US$ 0 Banco Basco 4,50% US$ 0 EverBank 4,40% US$ 0 Caminho dos louros 4,15% US$ 0 Sincronizar banco 4,10% US$ 0 American Express 3,80% US$ 0 maiúsculo 3,80% US$ 0

Quanto as taxas de poupança mudaram na última semana? Economia média da CNET APY* da semana passada APY de economia média da CNET desta semana mudança semanal 4,24% 4,21% -0,01%

Com que frequência você deve comprar uma nova taxa de poupança?

Os especialistas recomendam comparar tarifas, ofertas e tarifas uma vez por ano. Se você tem uma conta poupança tradicional com APY de 0,01%, provavelmente vale a pena mudar para uma conta poupança de alto rendimento para ajudá-lo a aumentar seu dinheiro mais rapidamente.

Mas pode não valer a pena o esforço para movimentar seu dinheiro toda vez que você vê uma taxa um pouco mais alta do que a sua conta corrente.

“Se você tem um HYSA com um banco ou cooperativa de crédito que funcionou bem para você e não tem muitos motivos para mudar, a não ser talvez um aumento adicional de 0,1% no HYSA com outro banco, não vale a pena mudar. ” ditado Danielle Floresmembro do CNET Money Expert Review Board e fundador do I Like to Dabble.

Por exemplo, digamos que você faça um depósito único de $ 500 em um HYSA com APY de 4,2%. Se a taxa permanecer a mesma pelos próximos três meses, você ganhará $ 5,17 em juros. Se você encontrar um banco com APY de 4,4% e fizer o mesmo depósito, ganhará $ 5,41, uma diferença de 24 centavos.

Recursos a serem considerados ao abrir uma conta poupança

Aqui estão algumas coisas que você deve observar ao abrir um HYSA:

Requisitos mínimos de depósito: Alguns HYSAs exigem um valor mínimo para abrir uma conta, normalmente entre US$ 25 e US$ 100. Outros não exigem nada.

Alguns HYSAs exigem um valor mínimo para abrir uma conta, normalmente entre US$ 25 e US$ 100. Outros não exigem nada. Acesso ao multibanco: Nem todos os bancos oferecem depósitos e saques em dinheiro. Se você precisar de acesso regular a caixas eletrônicos, verifique se o seu banco oferece reembolso de taxas de caixas eletrônicos ou uma ampla variedade de caixas eletrônicos na rede, disse Lanesha Mohip, fundadora da Polished CFO e membro do Expert Review Board da CNETMoney.

Nem todos os bancos oferecem depósitos e saques em dinheiro. Se você precisar de acesso regular a caixas eletrônicos, verifique se o seu banco oferece reembolso de taxas de caixas eletrônicos ou uma ampla variedade de caixas eletrônicos na rede, disse Lanesha Mohip, fundadora da Polished CFO e membro do Expert Review Board da CNETMoney. Taxa: Fique atento às taxas mensais de manutenção, saques e extratos em papel, disse Mohip. As cobranças podem afetar seu saldo.

Fique atento às taxas mensais de manutenção, saques e extratos em papel, disse Mohip. As cobranças podem afetar seu saldo. Acessibilidade: Se preferir atendimento presencial, procure um banco com agências físicas. Se você se sentir confortável gerenciando seu dinheiro digitalmente, considere um banco online.

Se preferir atendimento presencial, procure um banco com agências físicas. Se você se sentir confortável gerenciando seu dinheiro digitalmente, considere um banco online. Limites de retirada: Alguns bancos cobram uma taxa de saque excessiva se você fizer mais de seis saques mensais. Se precisar ganhar mais, considere um banco sem esse limite.

Alguns bancos cobram uma taxa de saque excessiva se você fizer mais de seis saques mensais. Se precisar ganhar mais, considere um banco sem esse limite. Seguro de Depósito Federal: Certifique-se de que seu banco ou cooperativa de crédito seja segurado pela Federal Deposit Insurance Corporation ou pela National Credit Union Administration, respectivamente. Dessa forma, seu dinheiro fica protegido em até US$ 250 mil por correntista, por categoria, caso o banco vá à falência.

Certifique-se de que seu banco ou cooperativa de crédito seja segurado pela Federal Deposit Insurance Corporation ou pela National Credit Union Administration, respectivamente. Dessa forma, seu dinheiro fica protegido em até US$ 250 mil por correntista, por categoria, caso o banco vá à falência. Atendimento ao Cliente: Escolha um banco que seja responsivo e que facilite a obtenção de ajuda com sua conta, se necessário. Leia as avaliações dos clientes online e entre em contato com o atendimento ao cliente do banco para ter uma ideia de como trabalhar com o banco.

Metodologia

A CNET revisou contas de poupança em mais de 50 bancos, cooperativas de crédito e instituições financeiras tradicionais e online com serviços em todo o país. Cada conta recebeu uma pontuação entre um (menor) e cinco (maior). Todas as contas poupança listadas aqui são seguradas até US$ 250.000 por pessoa, por categoria de conta, por instituição, pelo FDIC ou NCUA.

A CNET avalia as melhores contas de poupança usando um conjunto de critérios estabelecidos que comparam retornos percentuais anuais, taxas mensais, depósitos ou saldos mínimos e acesso a agências físicas. Nenhum dos bancos da nossa lista cobra taxas mensais de manutenção. Uma conta terá uma classificação mais elevada por oferecer qualquer um dos seguintes benefícios:

Bônus de conta

Recursos de economia automatizada

Serviços de consultoria/coaching em gestão de patrimônio

Depósitos em dinheiro

Extensas redes de caixas eletrônicos e/ou reembolsos de caixas eletrônicos para uso de caixas eletrônicos fora da rede

Uma conta poupança pode ter uma classificação mais baixa se não tiver um site fácil de navegar ou se não oferecer recursos úteis, como um cartão ATM. As contas que impõem requisitos de residência restritivos ou taxas por exceder os limites mensais de transação também podem ter uma classificação mais baixa.

*APY em 3 de janeiro de 2025, com base nos bancos que rastreamos na CNET. Aumento/redução percentual semanal de 30 de dezembro de 2024 a 3 de janeiro de 2025.

**Varo oferece 5% APY apenas para saldos inferiores a US$ 5.000.

