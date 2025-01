Esses fones de ouvido JBL Vibe Beam ainda têm um preço recorde de US$ 25

Quer você tenha um novo dispositivo ou queira uma atualização para seus fones de ouvido que seja fácil para sua carteira, nós da CNET somos grandes fãs dos equipamentos de áudio JBL graças ao seu alto valor pelo preço. Esses modelos possuem fones de ouvido acessíveis que oferecem um som nítido que nos surpreende constantemente. Os fones de ouvido JBL Vibe Beam são um dos melhores conjuntos de fones de ouvido sem fio. Eles já custam US$ 50, mas atualmente estão à venda pelo preço mais baixo de US$ 25 em Amazônia e Melhor compra. Isso é exatamente metade do preço e mais barato que o mínimo do Prime Day, mas não espere para comprar. Não sabemos quanto tempo esta oferta vai durar.

Esses fones de ouvido não competem em qualidade de som com os melhores fones de ouvido sem fio do mercado, como um par de fones de ouvido Bose ou Apple de última geração, mas são projetados para ter graves nítidos e som equilibrado. Eles também são resistentes à água e poeira IP54, proporcionando tranquilidade se você gosta de se exercitar ao ar livre em um clima nada perfeito. O case também é classificado como IPX2 para resistência à água.

Os fones de ouvido JBL Vibe Beam possuem bateria integrada que dura até 8 horas com uma única carga. O case pode prolongar a vida útil da bateria em até 32 horas no total, tornando-o perfeito para viagens mais longas, carregamento durante o tempo de inatividade ou longos dias de trabalho quando você está dentro e fora de reuniões. Esteja você procurando um par de fones de ouvido decente para se exercitar ou apenas queira um conjunto extra, vale a pena considerar esses fones de ouvido JBL.

Por que este acordo é importante?

Este é o preço mais barato que vimos para esses fones de ouvido. Eles são de qualidade sólida pelo preço normal de US $ 50, então este negócio os torna um valor ainda melhor. Na verdade, eles estão ainda mais baratos agora do que durante o evento Prime Day da Amazon, e a Best Buy está acompanhando seu concorrente com o mesmo desconto.

