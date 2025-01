Esses números primos são tão memoráveis ​​que as pessoas os procuram

Uma das minhas histórias favoritas sobre números primos diz respeito a Alexander Grothendieck, que foi um dos matemáticos mais brilhantes do século XX. De acordo com uma históriaCerta vez, ele foi solicitado a nomear um número primo durante uma conversa. Esses números, que só são divisíveis por 1 e por eles próprios, formam, por assim dizer, os átomos da teoria dos números e fascinam a humanidade há milhares de anos.

Grothendieck teria respondido: “57”. Embora seja difícil determinar a veracidade desta história, 57 tornou-se conhecido nos círculos nerds como o “número primo” de Grothendieck, embora seja divisível por 3 e, portanto, não seja um número primeiro.

Uma conversa semelhante que o matemático Neil Sloane ouviu durante uma refeição entre dois de seus colegas, Armand Borel e o falecido Freeman Dyson, teve um resultado mais emocionante. Borel pediu a Dyson que nomeasse um número primo e, ao contrário de Grothendieck, Dyson forneceu um número que só é divisível por 1 e por ele mesmo: 231 – 1. Mas esta resposta não satisfez o Borel. Ele queria que Dyson recitasse todos os dígitos de um grande número primo. Dyson ficou em silêncio, então, depois de um momento, Sloane entrou na conversa e disse: “1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.”

O número 12 345 678 910 987 654 321 é realmente primo. Consiste em 20 dígitos e é muito fácil de lembrar: conte até 10 e depois conte regressivamente até chegar a 1. Mas não está claro se outros números primos assumem a forma palindrômica para começar em 1, subindo até o número . n então volte para baixo. Sloane os chama de primos “memoráveis” – e eles podem ser apresentados como 123… (n – 1)n(n – 1) … 321. Para n = 10, você obtém o número mencionado por Sloane. Mas existem outros né para o qual o resultado é um número primo? Dyson, Borel e Sloane devem ter tido uma conversa acalorada sobre isso.

Sloane estava particularmente interessado. Ele criou um banco de dados de sequências numéricas em 1964 que acabou por formar a espinha dorsal do Enciclopédia Online de Sequências Inteiras (OEIS)que foi lançado em 1996. No site da OEIS, especialistas compilam e discutem todos os tipos de fatos sobre sequências numéricas. O próprio Sloane ficou feliz em participar de discussões e lançar repetidamente questões de pesquisa, e essa atividade on-line acabou levando à busca por números primos memoráveis ​​e semelhantes.

Existe um número infinito de números primos memoráveis?

Em 2015, o engenheiro indiano Shyam Sunder Gupta, fascinado pelos números primos desde a infância, descobriu que o número 123… (n – 1)n(n – 1) … 321 para n = 2446 é um número primo. Ele não publicou isso em uma revista matemática mas anunciou o resultado através de uma lista de discussão usado na teoria dos números para descobertas desse tipo. O número primo resultante tem 17.350 dígitos.

“Como os números primos são muito úteis em comunicações seguras, esses números primos grandes e fáceis de lembrar podem ser de grande benefício na criptografia”, diz Gupta. “É por isso que estou entusiasmado com este tipo de número primo.”

Ainda não se sabe se existem outros números primos memoráveis. Os matemáticos verificaram todos os casos até n = 60.000; além de 10 e 2.446, nenhum outro foi encontrado. Mas os especialistas suspeitam que haja mais, mesmo que não consigam provar.

Alguns argumentam que deveria haver um número infinito de tais números primos. Tais argumentos “heurísticos” assumem que os números primos são distribuídos aleatoriamente na reta numérica e determinam a probabilidade de que um certo tipo de número (neste caso, o palíndromo 123…321) seja primo. Mesmo que estas considerações não constituam uma prova irrefutável, constituem pelo menos um incentivo à continuação da investigação. Gupta, por sua vez, está convencido de que deveria haver um número infinito de tais palíndromos, mesmo que sejam raros.

Outros tipos de bônus memoráveis

29 de setembro de 2015Cerca de dois meses depois de Gupta compartilhar seu resultado, Sloane postou uma ligação na lista de discussão da teoria dos números para desafiar outros a encontrar outra variedade de números primos memoráveis ​​nos quais os números simplesmente aumentam até atingirem o último dígito. n: 123… (n – 2)(n – 1)n. Para ser primo, tal número não pode terminar em um dígito par ou em 5, o que exclui 60% de todos os números. n desde o início. No entanto, mesmo neste caso, os argumentos heurísticos sugerem que existe um número infinito destes primos.

Em resposta ao apelo de Sloane, alguns entusiastas dos números primos ligaram os seus computadores e começaram a procurar sistematicamente um primo de Smarandache, como são chamados estes números primos específicos. Depois disso, nada apareceu, mesmo para valores de cinco dígitos de não, Sloane virou-se para Excelente pesquisa na Internet Mersenne Prime equipe. Este é um projeto colaborativo no qual voluntários usam seu poder computacional para procurar números primos. Um grupo da equipe principal de pesquisa de Mersenne gostou da ideia de Sloane e A pesquisa Smarandache primes foi lançada como pesquisa Great Smarandache PRPrime. Mas depois que nenhum número primo aparece n = 106o projeto foi abandonado.

À primeira vista, a falta de resultados parecia surpreendente. O número 1.234.567.891 Leste um número primo, mas 12.345.678.910, um número par, não é. Se levarmos em conta as restrições que existem — um número primo não pode ser divisível por 2, 3, 4, etc. — podemos estimar que nenhum número primo deve aparecer entre todos os números da forma 123… n Desde n = 1 para n = 106. Pelo menos, é isso que um cálculo do cientista da computação Ernst Mayer sugere. De acordo com isso, o número esperado de Smarandache equivale a n = 106 é cerca de 0,6. “Portanto, gostaria de encorajar o mundo a seguir em frente e encontrar o número primo que falta. » Sloane disse em um vídeo Numberphile no YouTube.

Embora pouco progresso tenha sido feito nesta área, Sloane incentivou as pessoas a permanecerem curiosas. Em 2015, por exemplo, ele instou um de seus colegas, o biólogo computacional Serge Batalov, a procurar um primo de Smarandache invertido.. Ele observou que escrever números em ordem decrescente (por exemplo, 4321) havia revelado dois desses primos até agora: 82818079…321 e 3776537764…321.

“Você pode conseguir mais um mandado?” Isso pode ser uma brincadeira de criança para você! ele escreveu.

Resposta de Batalov: “Desafio aceito! »

Todos esses primos invertidos de Smarandache terminam inevitavelmente em 1, o que significa que muito menos candidatos são eliminados desde o início. No entanto, até à data, Batalov, que contribuiu com muitas ideias para problemas semelhantes relacionados com números primos, não encontrou novos exemplos desta variedade memorável.

Gupta também contribuiu para a pesquisa, mas sem sucesso. Em 2023, o desenvolvedor de software Tyler Busby afirmou que para o terceiro número primo na sequência: n deve ser maior que 84.300 Para n(n –1)…321.

Ainda não está claro como e se a caçada continuará. Participam principalmente matemáticos amadores, e não teóricos profissionais dos números. Na verdade, os números primos deste tipo não fornecem novos conhecimentos matemáticos imediatos.

Mesmo assim, Sloane não desiste. Agora com 85 anos, ele continua a espalhar seu entusiasmo pela matemática e pelos números e a motivar as pessoas a se divertirem com eles também. Ele certamente não precisa convencer Gupta: “Estou sempre procurando todos os tipos de números primos grandes e fáceis de lembrar”, diz Gupta. E de vez em quando ele encontra um.

Este artigo foi publicado originalmente em espectro da ciência e foi reproduzido com permissão.