Esta configuração de som surround de quatro alto-falantes da Samsung tem mais de 50% de desconto na Woot

Uma tela enorme não é a única coisa que torna a experiência do cinema tão envolvente. O som poderoso e vibrante também faz você se sentir como se estivesse no meio da ação. E com o sistema de barra de som HW-990D da série Q da Samsung, você pode trazer um pouco dessa experiência diretamente para sua sala de estar. A configuração de quatro alto-falantes geralmente é custa impressionantes US$ 2.000mas agora você pode obtê-lo por apenas $ 998 no Wooteconomizando mais de US $ 1.000. No entanto, esta oferta só está disponível até 3 de janeiro, ou até que se esgote, então não espere muito se quiser aproveitar as vantagens desta oferta.

Esta configuração de 11.1.4 canais é uma grande atualização em relação aos alto-falantes integrados da sua TV. Consiste na própria barra de som, bem como em um subwoofer sem fio e dois alto-falantes traseiros voltados para cima e para os lados. Fornece saída de áudio em todas as direções, preenchendo toda a sua sala com som profundo, rico e envolvente para filmes, programas, jogos e música. Ele foi projetado até para analisar seu ambiente e calibrar e otimizar automaticamente o som para o espaço. Outros recursos incluem um modo de jogo dedicado e um analisador de fala ativo que prioriza o diálogo em vez do ruído de fundo em programas e filmes. Ele também possui AirPlay 2, Chromecast e Amazon Alexa integrados para maior comodidade.

Por que este acordo é importante?

Embora a CNET não tenha analisado esta barra de som exata, modelos semelhantes da Samsung receberam notas altas de nosso especialista em entretenimento doméstico Ty Pendlebury. A Samsung também é conhecida por fabricar tecnologia de entretenimento doméstico de primeira linha, conquistando vários lugares em nossa lista das melhores TVs de 2024. Isso, combinado com um desconto colossal de 50%, torna a pechincha bastante importante.