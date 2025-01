Esta é a maneira mais fácil de rastrear um cheque de reembolso de imposto em papel

A maneira mais rápida e fácil de receber sua declaração de imposto de renda de 2025 é registrar-se online e escolher o depósito direto. Ao preencher sua declaração de imposto eletronicamente junto ao IRS, você receberá seu reembolso em uma média de 21 dias. No entanto, se preferir um método mais conveniente, você pode se inscrever por correio e rastrear facilmente seu cheque em papel recebendo notificações dos Correios dos EUA.

Normalmente, leva de três a oito semanas para que um cheque em papel chegue à sua caixa de correio, mas você pode rastrear exatamente onde está sua restituição de imposto e quando poderá recebê-la com a ferramenta de rastreamento do USPS, Informed Delivery. O serviço gratuito envia alertas sobre todas as novas correspondências e fornece imagens da frente dos envelopes.

É fácil configurar e usar o USPS Informed Delivery, e explicaremos exatamente como fazê-lo. Para obter mais informações, saiba o prazo para declaração de impostos em 2025 e quais estados têm prazos para declaração de impostos diferentes de 15 de abril.

Como funciona a entrega informada

O USPS Informed Delivery é um serviço gratuito de rastreamento de correspondência que verifica automaticamente a correspondência recebida e envia uma imagem de cada envelope de carta endereçado para você, para que você saiba o que será entregue e quando.

Quando o Serviço Postal dos EUA processa a correspondência por meio de seu sistema de classificação automatizado, ele cria uma imagem digital da frente de todas as correspondências em tamanho carta. (Isto exclui revistas, caixas e envelopes maiores.) Se você se inscrever no Informed Delivery, poderá aproveitar esta ferramenta recebendo notificações quando a correspondência endereçada a você estiver a caminho. Você receberá um e-mail todas as manhãs, de segunda a sábado, exceto feriados federais, com detalhes sobre sua próxima entrega de correspondência. O e-mail inclui uma imagem em escala de cinza da frente de cada carta.

Informed Delivery oferece aplicativos gratuitos para ambos Android e iOS usuários recebam atualizações sobre e-mails recebidos. Observe que pode levar até três dias para ativar sua conta.

Se você está cansado de receber notificações sobre cada e-mail digitalizado pelos correios, pode cancelar o serviço a qualquer momento.

Continue lendo para saber mais sobre como se inscrever no Informed Delivery.

Rastreie pacotes com Entrega Informada

Você também pode acompanhar o status de entrega de caixas e pacotes com Entrega Informada. A Entrega Informada não pode fornecer imagens de seus pacotes recebidos, mas irá rastreá-los e permitir que você adicione uma assinatura eletrônica para receber pacotes quando você não estiver em casa.

Como configurar notificações para entrega informada pelo USPS

Você pode configurar a entrega informada e notificações em apenas algumas etapas. Primeiro, vá para Página de entrega informada do serviço postal dos EUA.

Clique Cadastre-se gratuitamente botão. Em seguida, insira seu endereço de e-mail e selecione seu Tipo de conta. Você pode configurar uma conta pessoal para correspondência residencial ou uma conta comercial para gerenciar correspondência para um endereço comercial. Insira seu endereço postal e confirme se o serviço está disponível em seu endereço. Então aceite os termos e condições. Escolha um nome de usuário, senha e perguntas de segurança. Insira suas informações de contato. Você precisará verificar sua identidade. Tocar Verifique a identidade on-line se você deseja receber um código de verificação em seu telefone ou toque em Solicitar código de convite por correio se desejar que os correios lhe enviem um código. Você também pode ter a opção de visitar uma agência dos correios para verificar sua identidade pessoalmente.

Limitações da entrega informada

A Entrega Informada tem algumas limitações. Além de não poder enviar imagens de seus pacotes, a Entrega Informada não está disponível para alguns prédios residenciais com várias unidades onde os correios ainda não identificaram cada unidade. Você pode verificar se o Informed Delivery está disponível em sua região no site do Informed Delivery.

Para mais dicas fiscais, veja quanto as faixas de renda e a dedução padrão mudarão em 2025.