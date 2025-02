Esta empresa obteve um direitos autorais para uma imagem feita completamente com a IA. Aqui está como

A mulher tem três olhos, cabelos com macarrão de espaguete e uma fatia de queijo amarelo e derretimento pingando pela cabeça. Seu corpo é um mosaico, com fragmentos de vidro primário semelhante a algo que pode ser visto nos vitrais de uma igreja. Eu já vi muitas imagens de IA no meu tempo como repórter da IA, e ele certamente tem isso Eu não sei o que Ai olha.

A imagem é chamada “One Piece of American Cheese” e foi evocada por Kent Kesery, CEO da Invoke, uma plataforma de criação de IA. Embora pareça ser apenas mais uma imagem de IA à primeira vista, é significativa por outro motivo. A imagem foi criada completamente com generativa e a Invoke acaba de obter direitos autorais para ela. Se isso o surpreender, você não está sozinho. Eu também estava.

Aqui está o porquê: Esta nova era de imagens geradas pela IA causou preocupações significativas sobre a criatividade e a originalidade e o papel dos seres humanos na criação da arte. Também se tornou um campo de batalha na propriedade e proteção dos direitos de artistas e ilustradores que fazem arte que é usada por empresas por trás dos geradores de imagens da IA.

Conversei com Kearsey e outros envolvidos em “One Piece of American Cheese” e o Prêmio Copyright e como eles se juntaram a tudo isso. É um olhar fascinante nos bastidores e enigma de arte.

Invocar

Uma única peça de queijo americano: uma história de origem

Kearsey gerou primeiro uma imagem de IA com Invoke. Então, ele usou um processo chamado “Inpaña”, que lhe permitiu destacar regiões de imagem específicas e gerar novos elementos da IA ​​nessa área com um novo aviso. Ele adicionou aproximadamente 35 dessas edições à imagem do original, o que finalmente resultou na imagem final.

O papel prático de Kearsey no processo de criação foi fundamental para seu aplicativo de direitos autorais. A Invoke solicitou primeiro um direitos autorais para “One Piece of American Cheese” em agosto de 2024 e foi negado porque os direitos autorais dos Estados Unidos disseram que “faltando (ed) a autoria humana necessária para apoiar uma alegação de direitos autorais”, de acordo com a correspondência entre a Legal Legal da Legal Jurídico. Equipamento e escritório revisado pela CNET. A Invoke continuou com mais evidências, incluindo um vídeo timelapse da criação da imagem e uma explicação de como Keersy estava envolvido no processo de criação. O escritório de direitos autorais deu seu selo de aprovação em 30 de janeiro.

O escritório concedeu aprovação e disse que determinou que a imagem “contém uma quantidade suficiente de autoria humana original na seleção, descarte e coordenação do material gerado pela IA que pode ser considerado como autor”.

As palavras -chave existem “seleção”, “coordenação” e “arranjo”. No certificado de registro, também visto pela CNET, o escritório disse que os componentes gerados pela IA foram excluídos da reivindicação de direitos autorais. Foi o colapso de Keersy de todos esses elementos que resultou na criação de algo novo o suficiente, algo que expressava criatividade humana suficiente, que era elegível para direitos autorais. E, nesse caso, o escritório de direitos autorais concedeu a reclamação.

Imagens compostas e direitos autorais

The copyright office has been navigating the legal and ethical complexities of protection in the AI ​​​​era since it launched its AI initiative in March 2023. Since then, hundreds of creators have registered and received author rights for works that works that works that works that Trabalhos que trabalham que trabalham que funcionam que funcionam que funcionam que funcionam que funcionam que funcionam que funcionam que funcionam que funcionam que funcionam que funcionam que funcionam que funcionam que funcionam que funcionam que funcionam que funcionam que funcionam que funcionam que funcionam que funcionam para o trabalho, eles conter. De acordo com a orientação da agência federal, os criadores devem revelar qualquer uso da IA ​​em seu trabalho. Esses elementos da IA ​​são considerados material pré -existente e não são cobertos por direitos autorais. Em vez disso, são as coisas novas que as pessoas estão adicionando, suas imagens originais, texto etc., que são cobertas. No caso de Kearsey, a imagem composta, feita por sua manipulação deliberada de cada peça, é o que é protegido. Em outras palavras, as partes individuais da imagem não têm direitos autorais, mas a soma dessas partes é, graças à direção de Kearsey.

“Dou o exemplo de fazer uma colagem com fotos antigas. Então, imagine que você encontra uma caixa de fotografia com 100 anos. Eles não têm direitos autorais, ninguém os possui e então você faz uma colagem bidimensional dessas antigas Fotos.

Essa lógica está alinhada com o último guia do escritório de direitos autorais, publicado no mês passado, sobre os direitos autorais das imagens da IA. O relatório dizia que as imagens editadas ou melhoradas com os direitos autorais generativos podem ser elegíveis para direitos autorais, como filmes que usam a tecnologia de drenagem da IA ​​ou fotos retoqueadas com edição generativa. As indicações que criam imagens de IA não são direitos autorais, pois são os geradores que interpretam e criam as imagens, potencialmente ilimitadas.

“Não obtivemos direitos autorais sobre cada fragmento individual, ou cada elemento individual, porque isso é gerado pela IA. Mas o que fizemos em direitos autorais é toda essa composição”. Kent Kearsey, CEO, invoca

O escritório de direitos autorais mantinha nesse guia que as imagens criadas completamente pela edição humana sem suficiente, no entanto, elas ainda não podem ter direitos autorais, pois não há contribuição ou autoria humana suficiente no processo. Então, se ele escreveu um aviso no Dall-E 3 e copiava e atingiu qualquer imagem que aparecesse em um pedido de direitos autorais, é provável que seja negado. O interessante é que todos os elementos de “One Piece of American Cheese” são gerados pela IA: não há um design de fotografia ou base gerado por humanos abaixo.

Em comunicado à CNET, o escritório de direitos autorais disse que sua política não deve comentar registros ou reclamantes específicos.

A imagem tem uma espécie de “absurdo”, como Kearsey chama, que disse que ele foi inspirado e refletiu sua experiência tentando obter direitos autorais nas imagens de IA.

“A mulher é feita desse tipo de vitral fraturado, e isso é, em essência, no que temos direitos autorais. Não obtivemos direitos autorais de cada fragmento individual, ou de cada elemento individual, porque isso é gerado pela IA. Mas O que obtivemos direitos autorais é toda essa composição: os fragmentos de vidro, se eles foram derretidos por queijo americano “, disse Kearsey em entrevista.

Direitos autorais na era da IA

A autoria humana, que significa que o trabalho em questão foi criado por um humano da vida real, é um dos requisitos mais fundamentais para direitos autorais. Mas na era da arte da IA, há muitos debates e perguntas sobre como os envolvidos são humanos reais no processo criativo. Kearsey e sua equipe jurídica argumentaram que a ferramenta de engenharia da Invoke e outras características lhe deram controle criativo suficiente sobre o trabalho para garantir direitos autorais.

É importante ter em mente que a base do conteúdo generativo da IA ​​é baseado no treinamento com base no conteúdo existente, criado principalmente pelas pessoas. Nos últimos anos, criadores de conteúdo, editores e artistas estão extremamente preocupados com a forma como seu trabalho é usado neste processo de treinamento. Grupos como o New York Times e Bandas de artistas Eles estão no meio das batalhas legais acaloradas sobre a legalidade do referido uso. Outras pessoas, como o catálogo de conteúdo e os proprietários de mídia, negociaram com as empresas de IA para licenciar seu conteúdo para treinamento em acordos multimilionários. A Invoke usa modelos fundamentais de código aberto (incluindo disseminação estável 1.5), não treine no trabalho de seus usuários e seus usuários que eles criam na plataforma.

O sucesso da Invoke na proteção dos direitos autorais certamente oferece esperança para criadores que buscam direitos autorais de seu trabalho editado, mas não há garantia de que cada peça cumpra o limiar de autoria humana suficiente, como considerado o escritório de direitos autorais. O importante nessa notícia é que ela estabelece um guia para outros criadores, disse Lauter.

“O que demonstramos aqui é que definimos para limite. Acredito que os criadores continuarão a provar quais são esses limites, tanto em termos de como a criatividade humana é aplicada e incorporada no conteúdo criado com a ajuda da IA, bem como a quantidade de criatividade necessária para atingir esse limite. E a maneira como descobrimos é através do exemplo “, disse Lauter.

Enquanto Kearsey não tem planos imediatos para “One Piece of American Cheese” agora que ele tem direitos autorais, ele o vê como um marco importante. As questões filosóficas legais, éticas e maiores sobre as imagens da IA ​​e direitos autorais continuarão. Mas ainda há um lugar para a criatividade humana com a IA, disse Kearsey.

“Acho que nosso relacionamento com a tecnologia está mudando e será diferente”, disse Kearsey. “É importante que as pessoas percebam que os humanos não vão. Como em toda a tecnologia, estamos encontrando uma nova maneira de nos relacionar e a criatividade que temos tanto quanto há cinco anos, antes de ter todas essas coisas”.