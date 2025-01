Esta ferramenta de inteligência artificial permite que médicos e pacientes viajantes conversem, apesar das barreiras linguísticas

O que acontece quando milhões de pessoas se reúnem para um evento global num país onde podem não falar a língua, mas de repente precisam de cuidados médicos?

Para começar, tenta encontrar uma forma de ligar pessoas de diferentes línguas, incluindo a tradução de queixas de saúde pessoais, por vezes vagas e culturalmente específicas, em terminologia médica que os médicos possam compreender para avaliar rapidamente a condição de um paciente e decidir o nível de urgência. Depois, há a questão de determinar a formulação das prescrições criadas num país e como isso pode traduzir-se em medicamentos disponíveis no país que prescreve. Também é necessário implementar um sistema de monitoramento ou rastreamento que seja capaz de detectar possíveis surtos antes que eles se espalhem no evento.

Esses foram os desafios enfrentados pelos organizadores dos Jogos Olímpicos de Verão de 2024 em Paris, que sabiam que teriam de enfrentar os problemas de saúde enfrentados por mais de 10 milhões de visitantes e 15.000 atletas e para-atletas de mais de 150 países e regiões. idiomas diferentes. Para ajudá-los a descobrir isso, os organizadores recorreram a uma empresa sediada no Vale do Silício, humetrizque criou um premiado comunicador de saúde global com base nos bancos de dados de informações médicas que coletou nos últimos 15 anos.

Liderada pela Dra. Centro para identificar áreas nos EUA para envio de vacinas e outros apoios durante a pandemia de 2020.

Para os Jogos Olímpicos, Experton e sua equipe criaram um aplicativo móvel, alimentado em parte por um chatbot generativo de IA, que os visitantes internacionais poderiam usar para iniciar o processo de recebimento de cuidados médicos em postos de primeiros socorros instalados nas 200 instalações olímpicas em. Paris e 20 mil médicos e hospitais contratados para ajudar a prestar cuidados durante os jogos, disse Experton. Os pacientes digitalizaram um código QR, obtiveram acesso a um aplicativo móvel seguro, inseriram suas informações médicas em seu próprio idioma, selecionaram seus medicamentos em seu próprio país e depois deixaram o sistema traduzi-los.

Para ajudar esses pacientes, os médicos tiveram acesso a uma base de dados de 4 milhões de medicamentos e vacinas em todo o mundo e a informações sobre 67 mil condições médicas que poderiam ser desencadeadas por mais de 4 mil sintomas. Mais uma vez, toda essa informação foi traduzida para 25 idiomas, incluindo inglês, francês, espanhol, árabe, japonês, alemão, coreano, checo, russo, estónio, tâmil, ucraniano e urdu.

Tudo isto tinha de ser feito garantindo ao mesmo tempo que as informações médicas dos pacientes permaneciam confidenciais e seguras, o que significava não armazenar remotamente informações pessoais de saúde na nuvem ou partilhar informações pessoalmente identificáveis ​​com sistemas de monitorização.

“Isso nos poupa tempo e aumenta a eficiência da seleção”, disse um líder paramédico nos Jogos Olímpicos de Verão de Paris. Um médico de cuidados primários baseado em Paris e voluntário em postos de primeiros socorros nos Jogos Olímpicos de Verão de Paris disse: “Eu adoro isto; agora uso-o com os meus pacientes que não falam francês na nossa clínica.” Alguns hospitais até estenderam esta tecnologia a todos os pacientes como parte do seu fluxo de trabalho de admissão, enquanto alguns paramédicos na região de Paris adicionaram sinalização de código QR Humetrix dentro das suas ambulâncias.

Na CES desta semana em Las Vegas, a Humetrix planeja expandir sua plataforma global de saúde adicionando recursos de voz para fala que permitirão que os pacientes se comuniquem melhor com fornecedores médicos e farmacêuticos com o apertar de um botão. Usando a localização GPS, a Humetrix traduzirá e falará automaticamente sintomas, medicamentos e outras informações de saúde pertinentes para o idioma local, dos quais 25 idiomas estão disponíveis. Nessas situações, a IA é combinada com inteligência humana e clínica (ou seja, verificada por fatos) para garantir que todas as traduções façam sentido e usem as expressões corretas ao usar a comunicação de voz para fala.

Com seu banco de dados de 4 milhões de medicamentos em todo o mundo, a tecnologia Humetrix pode ajudá-lo a encontrar algo aparentemente tão simples como o Tylenol em um país diferente que não vende exatamente esse medicamento, mas tem outro com um nome diferente e com os mesmos ingredientes ativos. No entanto, se um medicamento específico não estiver disponível em sua localização atual, a Humetrix irá notificá-lo.

Por que esta tecnologia de voz não foi usada nos Jogos Olímpicos? Como os Jogos Olímpicos são realizados em locais públicos, expressar informações pessoais sobre saúde onde outras pessoas possam ouvi-las seria uma preocupação de privacidade. No entanto, numa sala de exames a portas fechadas num hospital, as capacidades de voz para fala podem acelerar a conversa e, consequentemente, o diagnóstico.

Mantendo a consistência, nenhuma informação pessoal é armazenada na nuvem, mas sim localmente no telefone do usuário. O sistema de análise de saúde baseado na população usado pela Humetrix foi descontinuado após os Jogos Paraolímpicos, mas pode ser reativado dependendo do caso de uso.

Esta tecnologia está disponível B2B e o seu design merece ser utilizado pelas indústrias de viagens ou de saúde, organizadores globais (como aqueles que organizam eventos desportivos internacionais) e governos. Tal como a Humetrix demonstrou durante os Jogos Olímpicos de Verão, a sua tecnologia pode ser aproveitada com sucesso para rastrear sintomas e monitorizar a propagação de doenças, o que poderá ser especialmente útil durante outro surto global de doenças.

A saúde tem sido anteriormente uma barreira às viagens, impedindo muitos de experimentar novas culturas em nome de cuidados de saúde acessíveis. No entanto, com tecnologias como esta a colmatar lacunas nos cuidados de saúde internacionais, estas barreiras ao acesso à nossa comunidade global poderão desaparecer em breve. Informação é poder, especialmente quando se trata da nossa saúde, e isso não deve ser limitado pelo local onde você está no mundo ou pelo idioma que você fala.