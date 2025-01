Está frio lá fora! O inverno chegou, então siga estas etapas para proteger sua Internet das intempéries

Estamos na época do ano em que o inverno na forma de neve, gelo, chuva e até mesmo nuvens pesadas podem interferir no seu serviço de internet. As chances de isso acontecer dependem de onde você mora e tipo de conexão com a internet ter.

internet via satélite é o mais vulnerável a interrupções de serviço devido ao clima. Aqueles com conexão sem fio fixa ou Internet doméstica 5G A conexão também pode apresentar problemas de Internet relacionados ao clima.

Arame, ADSL e internet fibra As conexões são muito mais confiáveis ​​no inverno, mas uma tempestade particularmente forte pode afetar o internet na sua região e em sua casa.

Antes que uma interrupção na Internet atinja sua festa, é importante saber o que esperar do seu serviço antes do mau tempo iminente e quais medidas preventivas você pode tomar para reduzir suas chances de ter problemas.

Internet via satélite é mais vulnerável ao mau tempo

Talvez não seja surpreendente que os usuários da Internet via satélite sejam os mais propensos a sofrer interrupções no serviço devido à neve e ao gelo, chuvas fortes e nuvens espessas.

Sinais de satélites geoestacionários, como os de Hughesnet e ViasatEle percorre uma distância considerável, cerca de 35.000 quilômetros, de e para sua casa. Quaisquer obstruções no caminho, como chuva forte ou nuvens (e as gotículas de água que dispersam o sinal), podem interromper o seu serviço de Internet.

A própria antena parabólica pode ficar obstruída com neve e gelo, o que tem menos probabilidade de causar problemas do que chuva forte ou nuvens, mas ainda assim pode afetar o seu serviço.

A sua Internet sobreviverá à próxima nevasca? gchapel/iStock/Getty Images

O que fazer com neve e gelo

A chuva e as nuvens acabarão por passar, mas a neve e o gelo podem permanecer por dias ou semanas em algumas áreas. Uma leve camada de neve ou uma fina camada de gelo provavelmente terá pouco ou nenhum efeito no seu serviço de Internet, mas um acúmulo significativo de uma polegada ou mais (onde estou no sul, uma polegada é realmente significativa) pode causar um problema. .

Quando neve ou gelo se acumulam em sua antena parabólica e afetam seu serviço de Internet, você mesmo poderá removê-lo, desde que possa fazê-lo com segurança. Não é incomum que antenas parabólicas sejam colocadas no topo de um telhado, grade de convés ou outro local de difícil acesso, o que pode tornar o acesso e a limpeza difíceis e perigosos, especialmente em condições de gelo. Não tente remover neve ou gelo do prato se não tiver acesso seguro.

Se você conseguir alcançar o prato com segurança, tente remover a neve com a mão ou com uma escova de cerdas macias, como uma vassoura manual. Tenha cuidado e evite empurrar ou mover a antena parabólica, pois isso, mesmo que alguns centímetros, pode tirar a antena da posição e reduzir a qualidade da conexão ou perder completamente o sinal. Evite usar qualquer coisa que possa riscar a superfície, como raspador de pára-brisa, para não danificar a placa.

No caso de acúmulo de gelo, aplicar um pouco de água morna geralmente resolverá o problema. Para obter melhores resultados e evitar mover a placa ou danificar quaisquer componentes internos, use um borrifador para aplicar um leve jato de água morna até que o gelo desapareça ou o serviço de internet retorne. Novamente, evite usar qualquer coisa que possa danificar ou mover a placa, como um raspador de gelo.

Os aquecedores ou tampas de antena parabólica manterão minha antena limpa?

Costuma-se dizer que é melhor prevenir do que remediar. Não sei se é o caso dos aquecedores e tampas de antenas parabólicas, mas vale a pena tentar.

Você provavelmente obterá os melhores resultados com um aquecedor de pratos. Os pratos Starlink vêm com um aquecedor embutido, para a alegria dos gatinhos do frio na foto acima, mas você também pode comprar um online na Hughesnet ou Viasat por algumas centenas de dólares.

Lembre-se de que eles também aumentarão um pouco a conta de luz, mas a maioria dos aparelhos possui indicador de temperatura e liga automaticamente quando necessário para evitar o acúmulo de neve e gelo, ajudando a manter o consumo de energia baixo.

As tampas das antenas parabólicas são uma opção mais barata, mas geralmente menos eficazes. Você não terá problemas para encontrar uma capa de placa por menos de US$ 50 online, mas os resultados podem durar pouco. As tampas dos pratos podem acumular sujeira, poeira e pólen, criando uma superfície privilegiada para neve e gelo, então você pode ter que limpar a louça manualmente, mesmo com uma tampa para pratos.

Você apenas terá que esperar que as nuvens e a chuva forte passem.

Instalar uma proteção contra chuva para proteger sua antena parabólica pode parecer uma solução simples para evitar interrupções temporárias, mas infelizmente é improvável que ajude.

Como os sinais de satélite precisam percorrer quilômetros para chegar à sua casa, eles podem encontrar condições que interrompam o serviço em qualquer lugar ao longo do caminho, não apenas nas proximidades da sua antena parabólica. É por isso que você pode enfrentar interrupções na Internet relacionadas ao clima, mesmo que não esteja chovendo ou nublado diretamente acima de sua casa. É também por isso que uma capa de chuva não ajuda a evitar problemas de conectividade. No mínimo, a instalação de uma superfície sólida sobre ou ao redor da antena parabólica também pode bloquear o sinal, o que pode causar ainda mais interrupções no serviço.

No caso de uma interrupção da Internet devido a chuva ou nuvens, não há muito que você possa fazer a não ser esperar que isso passe e o serviço seja retomado. Nem tudo são más notícias, pois os provedores de satélite fizeram melhorias nos últimos anos para minimizar o efeito que o mau tempo tem na sua conexão com a Internet.

Melhorias em design e tecnologia por meio de Hughesnet e Viasatcomo antenas parabólicas menores e mais elegantes e sinais de Internet mais potentes, ajudaram a reduzir a vulnerabilidade da Internet via satélite à chuva e à cobertura de nuvens. Você também encontrará tecnologia de satélite inovadora com link estrelaque apresenta um design de placa melhorado juntamente com tecnologia de satélite de órbita baixa para ajudar a reduzir interrupções devido ao clima. Isso não quer dizer que interrupções de serviço relacionadas ao clima não ocorram com a Internet via satélite; Eles simplesmente não são tão comuns como eram no passado.

Conexão sem fio fixa e Internet 5G não estão totalmente claras

Os serviços de Internet over-the-air, como a Internet fixa sem fios e a Internet doméstica 5G, são suscetíveis a muitas das mesmas interrupções de serviço que a Internet via satélite, mas em menor escala.

Com ambos os serviços, os sinais da Internet percorrem distâncias muito mais curtas, normalmente de apenas 8 a 16 quilômetros, no máximo, portanto há menos chances de encontrar mau tempo ao longo do caminho. Além disso, as torres fixas sem fio e celulares usadas para 5G não estão a quilômetros acima da Terra, o que significa que uma forte cobertura de nuvem não deve afetar o serviço.

As fortes chuvas, por outro lado, podem ser outro assunto. A Internet fixa sem fio funciona transmitindo sinais de Internet em linha reta entre a torre e sua casa. Qualquer coisa que interfira nesse sinal, como uma chuva sazonal, pode atrapalhar o sinal e, portanto, a sua conexão com a Internet.

A chuva é um problema menor com serviços domésticos de Internet 5G, como AT&T Internet Aérea, Internet doméstica T-Mobile qualquer Internet doméstica 5G da Verizon porque, ao contrário da Internet fixa sem fio, o 5G funciona enviando sinais em todas as direções. Mesmo que alguns sinais sejam bloqueados ou desviados devido à chuva ou neve, é provável que outros cheguem ao seu equipamento e mantenham a sua Internet funcionando, mesmo que o sinal não seja tão forte.

Neve e gelo também são menos preocupantes com o 5G, uma vez que não há receptor externo. O serviço fixo sem fio pode exigir a montagem de uma antena parabólica ou receptor (embora muitas vezes muito menor que uma antena parabólica) que pode acumular precipitação congelada. Aquecedores e tampas são mais difíceis de encontrar para equipamentos sem fio fixos, portanto, pode ser necessário remover manualmente qualquer acúmulo se ele interferir na sua conexão com a Internet.

E quanto a cabo, DSL e fibra?

As linhas de cabo, DSL e fibra vão diretamente para sua casa, portanto, não são tão suscetíveis a interrupções climáticas quanto os métodos de entrega pelo ar, como satélite, rede sem fio fixa e 5G. Chuva, neve e nuvens não afetarão o seu serviço de Internet, exceto em casos extremos em que uma linha seja danificada ao longo do tempo devido à exposição.

A maior ameaça à sua Internet a cabo, DSL ou fibra durante o mau tempo é uma queda de energia. A perda de energia em sua casa provavelmente fará com que o modem e o roteador parem de funcionar, o que significa que, mesmo que ainda haja sinal de Internet em sua casa, você não poderá usá-lo a menos que seu equipamento tenha bateria reserva.

Se uma queda de energia afetar seu provedor, você pode estar sem sorte. O mau tempo pode danificar os servidores ou sistemas de um provedor que fornecem a Internet, resultando em interrupções generalizadas. Assim, mesmo que não haja queda de energia em sua casa, o mau tempo ainda pode afetar sua conexão com a Internet. Pior ainda, você não poderá fazer nada além de esperar que o serviço seja restaurado.

Há também uma pequena chance de que surtos elétricos interfiram nos sinais de Internet a cabo ou DSL transmitidos por cabos de cobre altamente condutores. As chances de isso acontecer são maiores em redes DSL mais antigas em comparação com sistemas de Internet a cabo mais recentes, mas o risco ainda é relativamente baixo em ambos os tipos de serviços.

Como o clima afeta suas perguntas frequentes na Internet

Posso usar sprays impermeabilizantes na minha antena parabólica? Não é recomendado o uso de qualquer tipo de revestimento químico em sua antena parabólica, incluindo sprays à prova de intempéries ou impermeabilizantes, sprays de cozinha para evitar que a neve grude ou qualquer outra coisa que não seja destinada ao uso em uma antena parabólica. Além de potencialmente danificar a superfície do prato, muitos sprays podem atrair sujeira, poeira e pólen, criando uma superfície mais propensa ao acúmulo de neve ou gelo.

Preciso limpar minha antena parabólica? Freqüentemente, a limpeza do prato não é necessária, a não ser para mantê-lo atraente. Conforme mencionado acima, limpar a sujeira e outros depósitos do prato pode ajudar a evitar o acúmulo de neve e gelo, mas de outra forma não melhorará o desempenho. Se decidir limpar a sua antena parabólica, faça-o delicadamente com uma esponja macia e água morna. Evite usar produtos de limpeza que não sejam detergentes suaves, pois produtos químicos agressivos podem danificar a superfície da louça. O ideal é que você não limpe o prato com nada que não usaria para limpar a tela da TV.