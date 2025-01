Esta oferta de aspirador e esfregão robô Roomba por tempo limitado corresponde ao preço mais baixo

Os benefícios de um aspirador robô são claros, especialmente se você é um daqueles que adia a limpeza porque a odeia muito. Não se preocupe, você não está sozinho nisso e agora você pode abandonar aquele velho aspirador em favor de algo mais inteligente, economizando US$ 69 no processo. Este iRobot Roomba pode aspirar e esfregar pisos em vários tipos de piso com facilidade, e fará isso por apenas $ 160 se você agir rápido. A Amazon diz que este é um acordo por tempo limitado e isso significa que pode terminar a qualquer momento.

O Roomba Y0110 proporcionará uma limpeza profunda ao seu chão graças ao seu sistema de limpeza em três etapas. Você pode limpar pisos de madeira e carpetes para tirar varrer e aspirar de sua lista de tarefas. A escova varredora de bordas do aspirador robô ajuda a remover detritos de cantos apertados ou bordas estreitas do chão.

Este aspirador robô tem três níveis de potência, para que você possa ajustá-lo para uma limpeza mais silenciosa ou escolher a opção mais potente quando precisar de sucção extra para limpar sujeiras difíceis. O aspirador inteligente pode funcionar por até 120 minutos com uma única carga e retorna automaticamente à estação de carregamento quando fica sem vapor.

Aproveite este desconto enquanto pode se quiser desfrutar de pisos limpos sem o incômodo de aspirar diariamente. Você ainda prefere fazer a limpeza sozinho? Nossa lista das melhores ofertas de aspiradores de pó deve ter algo para todos os orçamentos.

Por que este acordo é importante?

Limpar a própria casa não é uma ideia divertida, então por que não deixar um robô fazer isso por você? Ainda não chegamos ao ponto em que um robô entra em sua casa e a limpa completamente, mas você definitivamente pode deixar esse carinha cuidar do chão. A marca iRobot é uma das maiores na indústria de limpeza robótica, mas agora você pode obter essa qualidade por menos, se agir rápido.