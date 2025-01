Esta oferta Woot significa que você pode obter Ring Battery Doorbell Pro pelo menor preço de todos os tempos

Quando se trata de segurança doméstica, existe uma gama tão ampla de dispositivos e pacotes que é difícil saber por onde começar. Uma das coisas mais fáceis que você pode fazer é instalar uma campainha com vídeo, como nossa campainha com vídeo Ring favorita, a Battery Doorbell Pro. E, felizmente, Woot atualmente tem o. Ring Battery Doorbell Pro por apenas US $ 150correspondendo ao preço mais baixo que vimos. E como Woot é uma empresa Amazon, se você for membro do Amazon Prime, poderá obter frete padrão gratuito. Mesmo se você não for um membro Prime, terá um grande corte de preço.

Ring Battery Doorbell Pro fornece vídeo HD da cabeça aos pés e detecção de movimento 3D com zona de visão aérea e recurso de visão aérea. A visualização com pouca luz usa sensores de imagem aprimorados para que a imagem seja nítida de dia ou de noite, e os alertas de pacote informam quando um pacote foi entregue (embora seja necessária uma assinatura adicional) em uma área específica. Também funciona com Alexa.

Em sua análise do Ring Battery Doorbell Pro, o editor de segurança residencial da CNET, Tyler Lacoma, chamou o Ring Battery Doorbell Pro de “um mestre em ficar de olho na frente da sua casa, com excelente clareza visual e de áudio, proporcionando uma incrível quantidade de recursos”. montanha de personalização para trabalhar e algumas das melhores opções de compartilhamento de vídeo na nuvem que já vi.”

Por que este acordo é importante?

Embora nosso revisor tenha notado que levará algum tempo para os recém-chegados aprenderem o aplicativo e que há alguns problemas com a detecção de pacotes, Lacoma ainda descobriu que os pontos positivos superam em muito as poucas desvantagens. E isso foi sem desconto atual de $ 80 levado em consideração. Por US$ 150, a segurança residencial vale o investimento.

