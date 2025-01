Esta tampa de garrafa de água é como um refresco pessoal que você pode carregar com você. brilhar

Quando a água entrou na garrafa, ela estava sem gás e tinha gosto de água de torneira velha e chata. Quando saiu da garrafa de água, estava brilhando. Não daquele jeito altamente carbonatado e quase picante que uma lata fresca de água mineral tem, mas com um chiado mais suave, como aquela mesma lata depois de beber por 10 minutos. E aqui está a parte mais interessante: a transformação aconteceu na garrafa, não em uma grande máquina de refrigerante de bancada.

Roam SodaTop é como um SodaStream portátil. A tampa é onde a mágica acontece. Uma vedação hermética e um pequeno cartucho de CO2 são os elementos-chave para transformar água sem graça e sem gás em algo um pouco mais emocionante. Você pode enroscar a tampa em uma garrafa de água que a própria Roam vende ou em uma garrafa compatível (por exemplo, um HydroFlask).

Roam espera começar a vender SodaTop diretamente do seu site no primeiro trimestre de 2025, por US$ 50. Espera-se que os cartuchos de CO2 custem cerca de 70 centavos cada.

Carbonatação manual

O processo é simples. Você insere um cartucho de CO2 na tampa especial do SodaTop, libera o dióxido de carbono na garrafa, libera o excesso de gás de dentro e bebe. Cada cartucho é adequado para um único litro de água.

Roam afirma que suas garrafas de água de aço inoxidável são projetadas para manter as bebidas geladas por 24 horas. Se você já possui um SodaStream, o Roam também possui uma tampa adaptadora, que custa US$ 13, que permite carbonatar suas bebidas na máquina de bancada.

O sabor está no ar.

A única coisa que você deve carbonatar na garrafa é água, mas isso não significa que você não possa adicionar sabor. Xaropes aromatizados ou outras misturas para bebidas podem ser adicionados após o CO2 se você quiser algo com gosto, bem, alguma coisa. Mas a Roam também está desenvolvendo suas próprias maneiras de adicionar variedade.

O CEO Sunjay Guleria disse que a empresa está trabalhando em cartuchos de CO2 com sabor, que conterão a essência de um sabor e permitirão que você faça sua própria água com gás sem calorias apenas com água e o cartucho. Imagine sabores de gengibre, limão, yuzu, toranja ou pêssego branco: água com gás natural ou água com gás com sabor fresco em sua própria garrafa. Isso é refrescante.