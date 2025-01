Estamos escolhendo o melhor da CES e queremos suas indicações

Todo mês de janeiro, o mundo vê pela primeira vez novos produtos tecnológicos revolucionários na CES, a gigantesca feira de eletrônicos de consumo exclusiva para a indústria em Las Vegas, organizada pelo CTA.

Para a feira de 2025, o Grupo CNET fará parceria com o CTA como parceiro de mídia oficial do Best of CES Awards. Com base inteiramente nas contribuições de nossos especialistas e editores, nomearemos os melhores produtos e serviços da CES e daremos a eles a distinção oficial de Best of CES.

O Grupo CNET é um conjunto de publicações irmãs que incluem CNET, ZDNET, Garon, Mashável e hackerque são propriedade da mesma empresa-mãe, Ziff Davis. Com o nosso alcance, experiência e conhecimento combinados de liderança de mercado como um conjunto de autoridades tecnológicas incomparáveis, avaliaremos centenas de produtos na CES deste ano e os reduziremos a um vencedor em cada uma das seguintes categorias:

IA

Transporte e mobilidade

PC/laptop

TV/home theater

Tecnologia de casa/casa inteligente

Sustentabilidade

Jogos

Tecnologia de bem-estar/condicionamento físico

Móvel

Privacidade e segurança

A coisa mais estranha/inesperada

Melhor no geral

Para ser elegível, um produto ou serviço deve ser expositor na CES 2025 e atender a pelo menos um dos seguintes critérios:

Inclua um novo conceito ou ideia atraente.

Resolva um grande problema do consumidor

É novo ou é uma atualização de um produto existente que estabelece um novo padrão de desempenho ou qualidade.

Não podemos prometer responder a todos os envios (e, em última análise, o julgamento sobre quem vencerá caberá aos especialistas e editores do Grupo CNET), mas queremos ouvir sobre seus produtos. Se você quiser enviar um produto que você representa para nossa consideração, use este formulário de envio.

Os vencedores do Best of CES Awards, apresentado pelo CNET Group, serão anunciados em 9 de janeiro nos sites e plataformas de mídia social do CNET Group. Fique ligado para saber e acompanhar nossa cobertura de nossas marcas premium no showroom!