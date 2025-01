Estávamos errados sobre as causas das queimaduras solares, descobrem os cientistas

Passar bastante tempo ao sol sem proteção adequada pode nos fazer parecer e provavelmente nos sentirmos como uma lagosta pronta para comer.

O explicação convencional porque a dolorosa resposta inflamatória da pele envolve uma cascata de efeitos desencadeados por quebras no DNA do tecido.





Agora parece que esse detalhe importante estava incorreto o tempo todo. Os primeiros momentos de uma queimadura solar são um pouco diferentes do esperado, de acordo com um novo estudo envolvendo ratos e células da pele humana.





“As queimaduras solares danificam o DNA, levando à morte celular e à inflamação. É o que dizem os livros didáticos:” disse Anna Constance Vind, bióloga molecular da Universidade de Copenhague que liderou uma investigação que desafia o que pensávamos saber sobre os danos causados ​​pelo sol.





“Mas neste estudo, ficamos surpresos ao saber que isso é o resultado de danos ao RNA, e não ao DNA, que causa os efeitos agudos das queimaduras solares.”





O termo queimadura solar é um tanto impróprio. Ao contrário das queimaduras térmicas de baixo grau, que resultam da destruição das proteínas do corpo pelo calor, os danos causados ​​pelas queimaduras solares são causados ​​por doses prolongadas de radiação ultravioleta tipo “B” de comprimento de onda mais curto.





Independentemente de como o dano é causado, o resultado é o mesmo: vários estresses celulares alertam o sistema imunológico sobre uma ameaça, desencadeando um efeito dominó de sirenes químicas que dilatam alguns vasos sanguíneos, contraem outros e aumentam a sensibilidade da pressão arterial à dor.





Determinar com precisão quais são esses gatilhos pode ser complicado. O próprio calor pode induzir respostas, por exemplo. Mudanças repentinas na água, espécies reativas de oxigênio liberadas de compostos quebrados e fraturas simples nas próprias células podem enviar sinais ao sistema imunológico de que ele precisa agir rapidamente.





Como as ligações entre as bases nucléicas podem absorver fótons ultravioleta B a ponto de se romperem e se reconfigurarem, há muito se supõe que Danos no DNAem associação com outras formas de dano celular, é essencial nestes primeiros momentos de sinalização.





“Os danos ao DNA são graves porque as mutações serão transmitidas aos descendentes das células, os danos ao RNA ocorrem o tempo todo e não causam mutações permanentes”, disse Encontrar.





“Portanto, pensamos que o RNA é menos importante, desde que o DNA esteja intacto. Mas, na verdade, o dano ao RNA é o primeiro a desencadear uma resposta aos raios UV”.





Vind e seus colegas demonstraram isso usando camundongos geneticamente modificados para não possuírem uma proteína de resposta ao estresse chamada ZAK-alfaque, ao se ligar à maquinaria celular que traduz as cadeias de RNA mensageiro em proteínas, pode soar o alarme quando o processo de tradução não está ocorrendo conforme o esperado.





A administração de ratos com e sem ZAK-alfa com ultravioleta B ou um antibiótico que também desencadeia a resposta proteica revela que a resposta ao estresse mediada por RNA é essencial para criar sintomas de acidente vascular cerebral.

Juntamente com uma série de experiências laboratoriais em células da pele humana concebidas para testar as consequências dos danos no ADN induzidos por UV, a equipa mostrou que alterações significativas no ARN mensageiro de uma célula provocavam o encerramento da célula e a resposta do sistema imunitário.





Sem o ZAK-alfa, os ratos expostos à radiação ultravioleta B não foram queimados como habitualmente, sugerindo que os danos no RNA também podem ser fundamentais para a sensibilidade do nosso corpo à luz solar.





Embora os danos na biblioteca central de ADN possam ser mais preocupantes, a monitorização do sistema mensageiro da célula pode dar às células uma vantagem na resposta mais rápida à ameaça da radiação.





“O facto de o ADN não controlar a resposta inicial da pele aos raios UV, mas outra coisa o fazer, e fazê-lo de forma mais eficiente e rápida, é uma grande mudança de paradigma.” disse Encontrar.





Continuando a explorar as consequências dos danos no ARN e o seu papel nas respostas ao stress, poderemos encontrar formas de tratar melhor as queimaduras solares e outras condições exacerbadas pela luz solar.

Esta pesquisa foi publicada em Célula molecular.