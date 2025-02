Este aplicativo conecta passageiros de transporte público com artistas ASL Vivos

Na segunda -feira, a Metropolitan Transit Authority facilitará os turistas de Nova York e surdos e com problemas auditivos se comunicará com a equipe de trânsito que examinava um código QR. Esse código os levará a um aplicativo chamado Invocar agoraIsso os conectará a um intérprete de linguagem de sinais ao vivo para que eles possam se comprometer com mais facilidade com o pessoal do MTA e obter respostas para qualquer pergunta.

O programa piloto é lançado em mais de uma dúzia de locais (listados abaixo) e estará livre de usuários de tráfego. Os códigos QR serão publicados em sinais verdes em uma janela ou cabine e levarão os usuários a um intérprete ASL ao vivo no aplicativo APVVO Now, que facilita os funcionários do MTA que eles podem não conhecer o ASL interagir com mais passageiros.

O que o diretor de acessibilidade do MTA Arroyo, diz que Nova York é o lugar perfeito para este programa piloto devido ao alto volume de residentes e turistas.

“Nenhum outro sistema de trânsito da América do Norte tem o volume que temos, mais de 6 milhões de clientes diariamente entre nossos trens, nossos ônibus, nossas ferrovias, e estamos prestando esse serviço a todos”, disse Arroyo. “Essa base de clientes tem uma infinidade de necessidades, e é isso que torna este estudo de caso tão importante e chocante”.

O pessoal de trânsito pode ser encontrado dentro das cabines, em taxas ou máquinas de plataforma, dependendo dos problemas do dia. Idealmente, os surtos de tráfego e com problemas auditivos podem encontrar um membro da equipe e se comunicar com eles através de intérpretes de convivência.

A convocação agora é um dos poucos serviços que buscam aumentar a acessibilidade digital, aproveitando a tecnologia móvel. As grandes empresas tecnológicas também se concentraram em expandir suas ofertas para uma gama mais ampla de usuários nos últimos anos, aproveitando a IA para fazê -lo. Por exemplo, o Google implementou legendas mais expressivas para transmitir melhor emoção e tom, a Apple melhorou a Siri para detectar melhor a fala atípica e a Amazon adicionou características de texto à voz e legendas ao Alexa. Tudo isso faz parte de um esforço para disponibilizar plataformas e serviços para mais pessoas e mais personalizáveis ​​e úteis para todos.

O que é a convocação?

A Convo foi fundada há quase 15 anos como um serviço de transmissão de vídeo, um serviço telefônico que permite pessoas surdas ou com problemas de audição se comunicando com o vídeo. Em seguida, a empresa se expandiu para disponibilizar os artistas de ASL sob demanda, 24/7 através do aplicativo Bonv Now (disponível em iOS e Android) e o site, para que os usuários possam se comunicar com mais eficácia com pessoas que podem não conhecer ASL. Está disponível nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e África do Sul.

A Organização Mundial da Saúde diz que há mais do que 1,5 bilhão de pessoas com perda auditiva em todo o mundo. Além disso, mais de 70 milhões de surdos ou com problemas auditivos Use a linguagem de sinais Comunicar, de acordo com a National Geographic.

O Condidora de Convovo, Wayne Betts, diz que o serviço elimina o obstáculo para as pessoas encontrarem intérpretes e coordenarem sua disponibilidade. Por outro lado, os usuários podem ligar para um dos mais de 500 artistas disponíveis a qualquer momento, por uma troca de 5 minutos em uma loja ou uma reunião de uma hora no trabalho.

“Isso realmente nos permite revolucionar como usamos artistas e ferramentas em nossas vidas diárias”, disse Betts.

O usuário do Conivene Paul Maucere agora baixou o aplicativo pela primeira vez há quatro meses, para ajudar a mitigar os desafios de ser o único funcionário surdo em seu escritório. Ele diz que tem sido útil em várias situações, “seja se comunicando com uma garçonete, um funcionário da recepção de hotéis ou vendedor de carros. Permite que surdos e com problemas auditivos interagem com outras pessoas tão facilmente quanto qualquer outra pessoa em conversas diárias”

Outro usuário, que pediu para ser referido como CT por razões de privacidade, disse que o serviço de intérprete, mediante solicitação, tem sido especialmente benéfico para visitas clínicas.

“Quando vamos a compromissos agora, não precisamos ligar duas semanas antes para solicitar um intérprete”, disse CT. “Não precisamos ligar um ou dois dias antes para garantir que o escritório não se esqueça de nos informar conectado a um intérprete (hábil) em segundos literais”.

Traga transporte público agora

A convocação agora oferece usuários individuais 20 minutos gratuitos por mês, após o qual um modelo de pagamento para uso é ativado (as empresas também podem assumir o custo de seus funcionários). A associação da empresa com o MTA, por outro lado, faz parte de seu serviço de acesso ao Convo, no qual o MTA paga uma taxa anual fixa, o que significa que os usuários não precisarão se preocupar em serem cobrados por tocar um intérprete ASL ao comprar Uma passagem de trem, por exemplo.

Antes de lançar este programa piloto, o MTA e a Convo realizaram um teste de conceito na Times Square e na 34th Street Penn Station, e solicitaram contribuições de comitês consultivos, organizações de defesa e do Escritório de Deficiências de Nova York para pessoas com deficiência, validou os objetivos do programa . Arroyo disse que os clientes da Transit se dedicaram positivamente ao serviço.

“Devemos verificar e validar que as soluções que estamos apresentando são o que as pessoas querem ver”, disse ele.

O programa piloto é executado de 10 de fevereiro a novembro de 2025. A partir daí, o MTA medirá os comentários dos usuários e decidirá para onde levar o programa.

Os clientes de trânsito podem acessar o serviço Conivene nos locais abaixo.

Centros de Atendimento ao Cliente de Trânsito de Nova York:

161 Estádio de rua

Center para Atlantic Avenue-Barclays

Rua Times Square-42

Jackson Heights-Rosevelt Avenue

St. George

Long Island Rail Road:

Terminal Atlântico

Babilônia

Grand Central Madison

Jamaica

Penn Station

Rumbononki

Ferrovia Metro-North:

Grande terminal central

Planícies brancas

Locais adicionais: