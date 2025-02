Este asteróide recém -descoberto pode afetar a Terra. Isso é o que você deve saber

Não são ótimas notícias, mas você ainda não deve entrar em pânico com isso: os astrônomos viram um asteróide próximo à terra que tem aproximadamente 1% de chance de afetar a Terra em 22 de dezembro de 2032. As agências espaciais estão monitorando o asteróide acabado de descobrir e até mesmo aprender Mais sobre isso, então não desative isso no seu calendário como o dia do Doomso ainda.

O asteróide, designado 2024, foi relatado pela primeira vez ao Menor Planet Center 27 de dezembro. O MPC, parte da União Astronômica Internacional, mantém um catálogo oficial de objetos próximos à Terra como asteróides e cometas. Informa, nomes e novas descobertas. O asteróide foi visto por vários observatórios.

A Agência Espacial Europeia colocou 2024 anos 4 no topo de seu Lista de riscos de asteróides. Da mesma forma, o Space Rock agora tem o primeiro lugar em Lista de riscos da NASA Sentinel. A lista de sentinelas contém todos os asteróides conhecidos da terra perto da terra com uma probabilidade diferente de zero da terra batida.

Qualificação de asteróides e seus riscos de impacto

A escala de perigo de impacto das taxas potenciais de torino de asteróides e cometas. O recém -descoberto asteróide 2024 anos 4 está no meio da zona amarela, com uma qualificação de 3. O branco não é perigo; O vermelho é o mais perigoso. Pote

O asteróide é classificado em um 3 no A Escala de Danjamento de Impacto de Torino, uma ferramenta usada para classificar possíveis impactos. Isso significa que 2024 anos 4 merecem atenção de astrônomos, funcionários públicos e públicos, uma vez que seu impacto potencial é menor que uma década. “Um objeto que atinge esse nível não é incomum; houve vários objetos no passado que atingiram essa mesma qualificação e, finalmente, diminuíram à medida que mais dados entraram”. NASA disse Em comunicado em 29 de janeiro.

O nível mais alto na escala Torino é um 10, indicando uma certa colisão capaz de danos catastróficos em todo o mundo.

Os dados atuais mostram que 2024 anos 4 é o único asteróide grande conhecido com uma probabilidade de impacto acima de 1%. A NASA lembra às pessoas que há aproximadamente 99% de chance de o asteróide não afetar nosso planeta. Essas são fortes probabilidades a nosso favor.

Estimação do tamanho do asteróide 2024 anos 4

Estima -se que o asteróide esteja entre 130 e 300 pés de largura. Para a escala, a estátua da liberdade (pedestal incluída) mede aproximadamente 300 pés. Isso é preocupante para um asteróide, mas não é um “assassino do planeta”.

“Um asteróide desse tamanho afeta a terra em média a cada milhares de anos e pode causar danos sérios a uma região local”. Disse isso Em comunicado. A agência marcou a probabilidade de impacto para cerca de 1,2%.

Uma ilustração da espaçonave Dart da NASA NASA/John Hopkins Apl

As agências e organizações espaciais estão coordenando os esforços para rastrear o asteróide e entender melhor sua trajetória e tamanho.

A rocha espacial está atualmente se afastando da Terra. Isso está planejando uma série de observações que incluirão o uso do poderoso telescópio muito grande no Chile.

“É possível que o asteróide 2024 anos desapareça da vista antes de podermos descartar completamente qualquer possibilidade de impacto em 2032”, disse isso. “Nesse caso, o asteróide provavelmente permanecerá na lista de riscos da ESA até que seja observado novamente em 2028”.

A NASA e outras agências espaciais têm trabalhado em opções de defesa planetária no caso de um asteróide perigoso. Pote A missão de teste de asteróides duplos redirecionou com sucesso uma lua de asteróide quebrando uma espaçonave em 2022. A ESA sugeriu que uma resposta baseada na espaçonave pode ser explorada se 2024 anos 4 acabarem sendo uma ameaça séria.

Muitas informações novas sobre o asteróide podem surgir nos próximos meses. Na melhor das hipóteses, ele degradará “uh-oh” para “tudo está bem, não é necessário se preocupar”.