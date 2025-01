Este banho de som pulsante de alta tecnologia eliminou meu estresse após a CES 2025

“Você está pronto para ouvir com todo o seu corpo?” disse a voz em meu ouvido.

Depois de uma semana em Las Vegas cobrindo a CES 2025, a ampla feira de tecnologia e arauto do futuro de nossos eletrônicos de consumo, eu estava realmente pronto. Pronto para escapar da sobrecarga sensorial dos lotados cassinos e centros de convenções; pronto para liberar o estresse, a tensão e o cansaço que carregava no corpo e na mente; Pronto para ver se a tecnologia poderia me tirar da cabeça, mesmo que por um minuto.

E então fui para o hotel Nova York-Nova York para fazer “The Hum”, um banho sonoro imersivo e tecnológico que prometia uma pausa na intensidade da CES. Durante toda a semana procurei uma tecnologia que pudesse acalmar meus níveis de estresse e esperava que sim.

Entrei nos braços de uma “anfitriã” de espuma gigante e me acomodei em uma poltrona reclinável de gravidade zero, onde coloquei uma máscara para os olhos e fui enrolada em um cobertor pesado. Inicialmente, através dos meus fones de ouvido, ainda conseguia ouvir a voz de Natasha Bedingfield ecoando pelo chão do cassino, mas logo foi abafada pela viagem sonora que me transportou não exatamente para um lugar de calma, mas para um espaço de recomeço físico e mental.

Como é a sensação no The Hum

A ideia, diz Gen Cleary, CEO e fundador da som conectivoa empresa que projetou e fez The Hum pretende criar uma ponte entre a musicoterapia, o entretenimento e práticas antigas como cantar, cantarolar e tocar bateria, que encheram meus ouvidos. Ao mesmo tempo, pareciam estar dentro do meu corpo graças a 20 transdutores, tanto dentro da minha cadeira quanto em painéis no meu peito, que permitiam que as ondas sonoras passassem através de mim.

Uma voz me empurrou para respirar profundamente e cantarolar enquanto a linha do baixo aumentava, e eu senti como se estivesse recebendo um chute suave nas costas, ou talvez como se estivesse sendo carregado de cabeça para baixo em um cavalo a galope. Quando digo isso assim, sei que não parece muito relaxante, mas me deliciei com isso da mesma forma que faria com uma massagem firme e realmente induziu ao relaxamento.

A sensação de leveza, combinada com as ondas sonoras que passam pelo meu corpo e a música nos meus ouvidos, transportou-me para fora do casino e lançou-me numa viagem multissensorial de dentro para fora. Eu estava conectado à batida do tambor tanto mental quanto fisicamente, antes que ela cessasse repentinamente após atingir o pico, momento em que senti como se estivesse à deriva em uma fonte borbulhante.

“Aumentar energia para o corpo”

Cleary, que trabalhou durante anos como diretor criativo de DJs de Las Vegas, diz que projetar a paisagem sonora exigiu muita pesquisa combinada com instinto para garantir que tivesse a intensidade perfeita sem ser demais para as pessoas.

“Todo o conteúdo que vamos oferecer”, afirmou, “precisa ser afinado a ponto de sabermos que estamos cuidando da nossa gente e que ninguém sairá de lá ansioso ou mal”. Em vez disso, deveria parecer que você está “empurrando energia para o corpo”.

The Hum estreou na CES, mas o plano de Cleary é trazê-lo junto com outras instalações e experiências sonoras para diferentes espaços para torná-los acessíveis a todos, uma decisão baseada em seu desgosto pelo quão exclusivos e segregados muitos espaços musicais como os clubes se tornaram. em Las Vegas. . Ela está conversando com alguns aeroportos diferentes – ambientes notoriamente estressantes para muitas pessoas – onde o The Hum ajudará os passageiros a relaxar antes ou depois das viagens.

“Se apresentarmos esta oportunidade para você relaxar, se restaurar em pouco tempo, simplesmente conectando-se a essa música, não só pelo ouvido, mas por todo o corpo… então o que acontece?” ela disse.

CES 2025: veja os 35 produtos tecnológicos mais legais que não podemos ignorar

Ver todas as fotos

Levantado da névoa da exaustão

A experiência Hum dura cinco minutos e, depois de fazer isso duas vezes seguidas, eu diria que o que aconteceu comigo foi, como Cleary descreveu, uma reinicialização. Isso criou uma trégua para eu simplesmente existir, suspenso no tempo com uma trilha sonora que se infiltrou em todo o meu corpo e me levou a uma jornada circular que acabou me levando de volta a uma versão mais pacífica e fundamentada de mim mesmo. Saí sentindo como se tivesse sido tirado da névoa da exaustão.

Assim como Cleary, muitas vezes acho difícil praticar meditação e exercícios respiratórios, especialmente quando estou estressado e domar minha mente parece um desafio por si só. A meu ver, The Hum faz o trabalho pesado de relaxar você para você. Você pode simplesmente existir e deixar a tecnologia carregar o fardo.

Há um elemento narrativo quase sem voz em The Hum e, com o tempo, Cleary quer usar a tecnologia para criar diferentes tipos de experiências que podem ocorrer no mesmo ambiente enquanto contam histórias alternativas. É fácil para muita gente tirar vantagem disso, diz ele, porque, quer percebamos ou não, já conhecemos o conceito de usar a música para nos acalmar. E podemos até saber como é, seja através de um subwoofer de clube ou de um violão, sermos emocionalmente regulados por ondas sonoras que vibram em nossos corpos.

“Estamos realmente tocando em algo que já está implantado na mente de todos, ou em algo que as pessoas praticam”, disse ele. “É o movimento para encorajar as pessoas a usarem a música para se ajudarem de todas as maneiras possíveis.”