Este coral “caminhando” se move, e finalmente sabemos como

Quando você imagina um coral, ele provavelmente não anda por aí. De fato, de acordo com a maioria dos relatos, os corais são sésseis, o que significa que eles são fixados na superfície de seu habitat, geralmente o recife construído a partir dos ossos de seus ancestrais.





Mas alguns corais francos Ciclolito cicloseris encontrou uma maneira de se impulsionar através de pisos de areia para caçar literalmente o sol.





Uma equipe liderada pelo Cnidariologista Brett Lewis, da Universidade de Queensland, usou vídeos acelerados para assistir aos corais cruzar seus tanques usando uma estratégia semelhante à água -viva, os primos desapegados de coral.





Em uma escala de tempo humano, é uma maneira dolorosamente lenta de se mover: um coral se moveu apenas 43,73 milímetros durante as 24 horas.





Durante a primeira hora da primeira hora, Lewis assistiu o coral inchando enquanto seus tecidos mais externos incham, o que permitiu que o centro do coral fosse retirado do fundo do mar.





“Eu olhei para essa coisa por muito tempo, pensando que ia aparecer”, disse Lewis a Jason Bittel em New York Times. “Eu disse a mim mesmo:” Todo -Poderoso Cristo, leva muito tempo para acontecer “.”

Então, quando o tecido inchado se contrai, o contato com a superfície foi transferido para uma espécie de estrutura de “pé” sob o coral, o que lhe permitiu acelerar.





Esses movimentos foram coordenados em direção a uma certa fonte de luz por contração e torção do tecido externo “, que impulsiona o coral para a frente de uma maneira coordenada, semelhante ao movimento de natação pulsado”, os pesquisadores para escrever em um novo estudo.





Essa deve ser uma tarefa exaustiva para uma colônia de coral, mas o problema quando você considera essa gravidade, ondas, correntes e até outras criaturas pode mover facilmente esses corais para locais menos do que ideais.





A maioria dos corais depende de uma simbiose com o dinoflagelado integrado em seus tecidos. Esses organismos unicelulares produzem energia a partir da luz solar, que é então colhida por coral. A localização – e a luz que o atinge – é crucial.





Para um coral vivo livre como Cicloseris Ciclolitos, Ser capaz de sair de uma vala sombreada, desde que ele o levar, pode fazer a diferença entre a vida ou a morte.

“Nossos resultados sugerem que a inflação pulsada não é apenas uma estratégia de sobrevivência, mas um mecanismo crítico de migração e navegação”, Lewis disse.





“A capacidade de Ciclolito cicloseris A movimentação em direção a fontes de luz específicas é um paralelo fascinante com outras espécies marinhas, como a água -viva, o que sugere que elas são mais sofisticadas neurologicamente do que pensávamos. “”





Para ver os corais em ação, seus tanques foram embrulhados em quase-drône, com uma atração de luz branca ou azul que brilha em uma extremidade.





Os corais parecem ser motivados principalmente pela luz azul, com 86,7% dos corais em pesquisa, contra apenas 13,3% quando a luz branca foi oferecida. Quando a luz azul e branca foi oferecida, uma em cada extremidade do aquário, os três corais envolvidos nessa experiência escolheram azul.

As fontes de luz azul estreita (~ 420 nm e ~ 510 nm) são semelhantes ao habitat das espécies de corais dos leitos de areia mais profundos, onde as ondas leves superiores a 480 nm não podem chegar. A luz branca, com sua largura de comprimentos de onda, é mais semelhante às águas da superfície inferior.





As temperaturas de águas rasas podem ser prejudiciais à fazenda de Dinoflagella de coral, como vemos com o clareamento dos corais, o que pode explicar por que os corais evitam água acesa branca.





“Os resultados também têm implicações ecológicas significativas”, Lewis disse.





“A compreensão de suas estratégias de movimento pode ajudar os cientistas a prever como os corais migratórios poderiam resistir, sobreviver ou se adaptar a mudanças em condições ambientais, como as mudanças na superfície do mar causadas pelas mudanças climáticas, que podem ser reduzidas pelas águas mais profundas para as quais esses corais migram.





“Com esses fatores orientados para o clima, quanto mais rápida a migração, maiores as chances de sobrevivência”.

A pesquisa foi publicada em PLOS a.