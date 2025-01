Este elegante bloqueio Schlage usa UWB para prever sua chegada momento a momento

As fechaduras inteligentes não têm contato durante todo o ano, desde a tecnologia de leitura da palma da mão até a compatibilidade expandida com as Apple Home Keys. Mas aqui na CES desta semana, a Schlage é uma das poucas marcas que está indo em uma direção diferente com algo chamado banda ultralarga, ou UWB, uma frequência especializada em rastrear a localização exata de um alvo.

Outros métodos de desbloqueio mãos-livres via Bluetooth, por exemplo, podem destrancar a porta prematuramente quando você começar a se aproximar de sua casa ou apartamento. Isso pode deixar as pessoas nervosas ou causar preocupação porque a porta nunca foi trancada. Para tornar o processo mais suave, o Sense Pro da Schlage, de aparência particularmente suave, aumenta a precisão com UWB.

Como resultado, o bloqueio inteligente Schlage pode se conectar rapidamente a um telefone autorizado e calcular sua velocidade, trajetória e movimento. Em teoria, isso permite que a fechadura abra apenas quando o usuário chega à porta, e não antes ou com atrasos irritantes. Esteja você passeando com uma criança cansada ou correndo para fazer compras dentro de casa na chuva, a fechadura foi feita para responder no momento certo.

Schlage também está planejando um novo aplicativo para 2025. Derrota

O Sense Pro também funciona com Matter, suporta bloqueio/desbloqueio NFC e inclui um teclado para pessoas que desejam mudar para opções de acesso mais limitadas. E a Schlage também planeja uma atualização para seu aplicativo no início de 2025, com foco em torná-lo mais simplificado e informativo à primeira vista.

Se a previsão do alvo UWB não o deslumbrar, a Schlage está lançando um bloqueio adicional, o bloqueio Arrival. Embora o Schlage Arrival não tenha nenhum truque de localização, ele vem com suporte Wi-Fi integrado, então você não precisa de um hub extra para conectá-lo e gerenciar senhas de qualquer lugar.

Se você está intrigado com a tecnologia de detecção de localização da Schlage, terá que esperar até o final de 2025 para obter mais detalhes. Schlage ainda não anunciou uma janela de lançamento ou preço firme, mas manteremos você informado quando soubermos mais.

