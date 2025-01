Este espaçoso banco de energia, agora por apenas US $ 56 na Amazon, pode carregar 3 dispositivos ao mesmo tempo

Se você teve sorte e comprou um novo telefone, console portátil ou tablet durante as férias, de repente você pode ficar preocupado em manter seu novo dispositivo ligado quando estiver fora de casa. Felizmente, você não precisa gastar muito para obter um banco de potência robusto para levar durante uma viagem. Graças a uma oferta na Amazon, você Atualmente você pode obter este poderoso banco de potência Ugreen de 20.000 mAh por apenas US$ 56 se você usar o cupom da página com 30% de desconto.

Este enorme banco de potência tem uma capacidade enorme, suficiente para carregar a maioria dos telefones várias vezes, além de um total de 100 watts. Possui duas portas USB-C e uma porta USB-A, para que possa carregar três dispositivos ao mesmo tempo, e uma dessas portas USB-C é capaz de carregamento rápido de 65 W, o que significa que pode alimentar dispositivos maiores, como laptops.

Uma tela prática na lateral permite que você veja rapidamente quanta energia resta na bateria, o que significa que é menos provável que você fique na mão quando ela acabar. Seu gasto de US $ 56 também oferece um cabo USB-C que pode ser usado para conectar um de seus dispositivos para carregar ou recarregar o banco de energia.

Por que este acordo é importante?

Um bom banco de potência muda a vida real. É uma coisa tão pequena poder aumentar a energia da bateria enquanto você está em trânsito e, quer esteja viajando a trabalho, caminhando ou apenas ao ar livre, faz sentido manter seus dispositivos recarregados. Portanto, vale a pena aproveitar para economizar 30% em uma dessa capacidade.