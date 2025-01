Este mini banco de potência de bolso está à venda por apenas US $ 16 no momento

Entre deslocamentos diários e viagens mais longas, ter algum tipo de banco de energia portátil pode ser essencial. No entanto, isso não significa que você deva adicionar peso desnecessário à sua bolsa. O mini carregador portátil do Voltme pesa pouco mais de 180 gramas, mas tem bastante energia. E agora, graças a um desconto da Amazon e um cupom na página, Você pode economizar 20% do preço normal trazendo este prático carregador de bolso. até apenas $ 16.

O preço normal deste carregador é de US$ 20 e a Amazon já está oferecendo um desconto de 10%, caindo para US$ 18. Se você cortar o Cupom de desconto de 10% na página, você economizará outros $ 2, reduzindo o preço para apenas $ 16. Você verá o desconto refletido em seu carrinho ao finalizar a compra.

Com dimensões de 4,17 por 2,67 por 0,63 polegadas, este carregador cabe em praticamente qualquer bolso. Possui uma classificação de 10.000 miliamperes-hora, o que significa que pode carregar seu telefone de 0% a 58% em 30 minutos. É compatível com iPhone 15, 14, 13, 12, 11, XR, 8, 7 e 6; o iPad; a série Samsung Galaxy; e outros dispositivos inteligentes e possui um design de porta dupla para que você possa carregar dois dispositivos ao mesmo tempo (uma porta USB-C e uma porta USB-A).

Por que este acordo é importante?

Os carregadores portáteis parecem custar uma dúzia hoje em dia, mas muitas vezes acrescentam peso e volume à sua mala de viagem já desordenada. Encontrar um que seja leve, poderoso e compacto é sempre uma vantagem, mas encontrar um que seja tudo isso e apenas US$ 16 para inicializar (US$ 4 de desconto no preço normal) é ainda melhor.

