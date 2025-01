Este não é o HUD típico de um carro – veja o display holográfico do para-brisa do Hyundai Mobis

Bridget Carey da CNET confere o novo showcase holográfico Hyundai Mobis na CES 2025

Um dos maiores problemas de ter um monte de telas no carro é que isso distrai quando você tenta dirigir. Bem, estou testando um carro-conceito Hyundai Mobis que coloca tudo no para-brisa com um novo tipo de tecnologia. Este não é um HUD típico. É usar projetores para me mostrar informações, e o passageiro não consegue ver essas coisas, e eu não consigo ver o que o passageiro vê. Aqui na CES, esta pequena demonstração. Isso me mostra como vejo meu MPH flutuando aqui na minha frente. Se eu mover minha cabeça, ela desaparece. É como uma espécie de pequeno efeito mágico estranho porque o que ele faz é projetar a imagem em um filme especial bem aqui e o que o torna único em comparação com outras coisas é que ele controla a luz de maneiras diferentes. Por exemplo, se você dirigir sob o sol e estiver muito claro, isso não afetará você. Não posso provar isso aqui, mas é assim que eles explicam. Tecnologia para mim. Ok, agora estou olhando, você sabe o quão rápido estou viajando, qual é o limite de velocidade. Estou recebendo instruções lá. Posso dizer que música estou ouvindo. Se eu quisesse, posso colocar ainda mais. Posso acertar a hora, mas se estiver mudando de faixa, é aí que ele vai começar a me dar outros espelhos. Ah, olhe, ali mesmo eu posso ver, ah, quem está vindo à minha esquerda, o que está à minha direita, e posso obter um campo de visão diferente das câmeras que estão ao redor do carro, se você quiser navegação. Nos serviços você também pode projetá-lo para não tirar os olhos da estrada se quiser algum tipo de sistema de mapeamento para saber para onde está indo na viagem. Tudo está sobreposto a tudo. Na verdade, não estou mudando muito minha abordagem. Quero dizer, neste exemplo estou olhando para uma tela de TV, obviamente não estou dirigindo, mas estou olhando para frente e apenas movendo meus olhos ligeiramente para baixo e não estou olhando freneticamente ao redor do carro ou virando minha cabeça. É demais para poder ver para onde estou indo, então tem alguns recursos de segurança interessantes aqui. Não sou um grande fã de ter muitas telas em um carro. Eu acho que eles estão distraindo. Portanto, este é um passo em uma boa direção. E o que também é interessante é que o passageiro não consegue ver o quão rápido estou dirigindo. Se você já foi passageiro e quer observar o que o motorista está fazendo, não conseguirá isso neste conceito porque não há nada no painel. É tudo só meu. Pequeno segredo aqui. Assim, enquanto estou focado na estrada, o passageiro pode fazer coisas como assistir filmes ou jogar. Vimos um exemplo em que alguém estava jogando por meio de uma conexão de aplicativo em seu telefone, para poder fazer o que quisesse, e nunca saberei. Com esse conceito SOIS, eles têm outras formas de levar a tecnologia a outro nível. Digamos que estou um pouco estressado ou talvez alguém fique sonolento no caminho. Bem, eles têm outros tipos de tecnologias para poder acessar suas ondas cerebrais e dizer, ei, talvez se eu estiver um pouco estressado ou com um pouco de sono, essa tela possa me dizer algo para me ajudar a acordar ou eles podem até ajustar a iluminação ou a vibração e aquecimento do meu assento ou a música para me ajudar a ficar mais concentrado ou menos estressado na estrada. Outra coisa que você talvez não consiga perceber só de olhar para casa é esta. A tela na qual é projetada é até 95% transparente. Você sabe, não preciso colocá-lo completamente, mas ainda posso vê-lo completamente. Estou olhando agora para a estrada. Vejo a faixa de pedestres. Eu vejo as linhas pontilhadas. Não é como uma tela de computador que ocupa tudo. Eu sei que é só um conceito, mas como quem não compra carros com tela, quer saber? Eu posso entender isso. Deixe-me saber o que você pensa. Obrigado por assistir.