Este organizador de chaves original funciona com Find My da Apple e está com 20% de desconto agora

Perder as chaves pode ser um verdadeiro incômodo, especialmente se você estiver atrasado e precisar sair para um compromisso. Ser capaz de encontrar essas chaves com mais facilidade agora é muito mais barato e você ainda poderá mantê-las com ótima aparência. O Journey LOC8 Motion Key Organizer mantém todas as suas chaves em um só lugar e fica ótimo ao fazê-lo. Também é compatível com a rede Find My da Apple para uma localização mais fácil no momento. você pode economizar 20% de desconto.

Este organizador de chave inteligente normalmente seria vendido por US$ 80, mas esta oferta economiza US$ 16 e reduz o preço para apenas US$ 64. Esse preço provavelmente não durará muito, por isso é importante considerar isso em sua decisão de compra aqui. Certifique-se também de escolher sua cor favorita com três opções diferentes disponíveis para você selecionar.

Ei, você sabia disso? As mensagens de texto do CNET Deals são gratuitas, fáceis e economizam seu dinheiro.

O Journey LOC8 Motion Key Organizer pode conter até seis chaves em uma pequena coleção para que você possa finalmente se livrar daquele chaveiro tilintando. Mas isso está longe de ser a melhor parte deste produto. Com suporte para a rede Find My da Apple, você pode localizar suas chaves de forma rápida e fácil usando seu iPhone, iPad, Mac ou Apple Watch. Há até um alto-falante integrado para que você possa sacudir as teclas e localizá-las com ainda mais facilidade.

Você ainda não tem iPhone mas gosta da ideia desse tipo de acessório? Não se preocupe, nossa coleção das melhores ofertas do iPhone colocará você em funcionamento rapidamente.

As melhores ofertas disponíveis hoje, de acordo com especialistas em compras da CNET Selecione descontos que valem a pena comprar enquanto durarem



Por que este acordo é importante?

A rede Find My da Apple significa que você pode encontrar coisas como AirTags e este organizador chave de forma rápida e fácil. Na primeira vez que você usar seu iPhone para encontrar suas chaves, você se perguntará por que não possui esse organizador de chaves há algum tempo. Agora é a hora de adquirir o seu por menos, com este desconto de 20% disponível como parte da oferta Journey New Year.