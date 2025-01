Este recurso de IA do Duolingo pode dar um impulso às suas aulas de idioma

“O Duolingo agora está realmente interessado em IA”, disse-me Klinton Bicknell, chefe de IA do Duolingo, em uma entrevista este mês.

A empresa disse que investiu em capacidades de IA desde o seu lançamento em 2012, mas os avanços na IA generativa alimentaram os seus esforços mais recentes. Esses avanços ajudaram a criar os recursos Explique minha resposta e dramatizaçãoe o recurso de videochamada com tecnologia de IA, lançado no iOS em setembro.

Videochamada é um recurso GPT-4 que permite fazer videochamadas com uma das personagens do Duolingo chamada Lily. Então você e Lily conversam no idioma que estão aprendendo. Duolingo disse quinta-feira que o recurso já está disponível em dispositivos Android e pode ser usado para bater papo em mais idiomas, incluindo alemão, italiano e português em todos os dispositivos, e japonês e coreano no iOS.

A empresa também disse que Lily agora é mais expressiva nessas ligações, você também pode acessar as transcrições das chamadas para ajudá-lo a revisar sua ligação e Lily ligará para você de surpresa em vez de você sempre ligar para ela. Mas, assim como Explique minha resposta e Role Play, as videochamadas só estão disponíveis no Duolingo Max, que custa $ 30 por mês ou $ 168 por ano.

Duolingo

A inteligência artificial tem sido muito notícia nos últimos anos, à medida que se infiltra em mais produtos, com graus variados de sucesso. Embora muitas pessoas não estejam interessadas em funcionalidades de IA em produtos como smartphones, espera-se que o mercado global de IA em aplicações móveis valha 250 mil milhões de dólares até 2033, de acordo com o grupo de mercado e investigação. Mercado. E como outras empresas como a Adobe, o Duolingo está dobrando sua tecnologia.

O bate-papo por vídeo se concentra na conversa em qualquer idioma que você esteja aprendendo, enquanto outras lições no Duolingo giram em torno da leitura e compreensão no idioma desejado. Embora a compreensão da leitura e da audição sejam benéficas para a aprendizagem de uma segunda língua, um estudo publicado em Ciência Psicológica sugere que produzir a linguagem (escrever ou falar) pode ser uma forma mais eficaz de aprender do que simplesmente praticar a compreensão.

“Produzir uma linguagem é uma experiência de aprendizagem incrivelmente forte (quando a produção envolve gerar você mesmo a linguagem e receber feedback)”, diz ele. Os autores do estudo escreveram..

Bicknell disse que o Duolingo experimentou um recurso onde você conversava com outra pessoa no idioma que estava aprendendo, mas a empresa não implementou esse recurso.

“Quando você conversa (em outro idioma) com humanos, a maioria dos adultos se sente um pouco envergonhada”, disse Bicknell. “Se você está conversando com uma IA, eles não estão julgando você… então você pode ser livre para tentar coisas.”

Duolingo

Usei o recurso várias vezes e no início ainda me sentia um idiota, apesar de saber que estava conversando com uma IA. Lily tem uma voz robótica semelhante à Siri ou Alexa, então conversar com ela parecia impessoal. Também conversamos sobre minha experiência de aprendizado de idiomas nas primeiras ligações, o que achei estranho.

Após as primeiras ligações, Lily começou a me perguntar sobre os livros que estou lendo e animais de estimação. Também fiz perguntas a Lily como você faria em qualquer conversa, como se ela tivesse animais de estimação. Lily disse que tem um cachorro velho chamado Harold que, segundo ela, dorme a maior parte do dia.

Nossas conversas não foram muito longas (cerca de um minuto) e não foram muito complicadas. Lily me fez muitas perguntas sobre mim e eu respondi e fiz algumas perguntas a ela. Então Lily dizia algo como “Tenho que ir”, nos despedíamos e as ligações terminavam.

A cada ligação, ficava mais fácil conversar com Lily e ficava mais confortável com as conversas. As ligações também me ajudaram a interromper a memorização de algumas lições e me forçaram a realmente pensar sobre o que dizer a seguir e como dizê-lo. Esse recurso me faz pensar se o Duolingo algum dia revisitará a ideia de fazer ligações com outra pessoa para alunos avançados no futuro. Por enquanto, as videochamadas com Lily parecem uma ferramenta útil para aprender um novo idioma.

Duolingo

E alguns líderes do Duolingo disseram que a videochamada é o tipo de ferramenta de ensino com que a empresa sempre sonhou.

“Ele oferece o tipo de oportunidade de aprendizagem que antes só estava disponível para aqueles que tinham dinheiro para viajar ou contratar um tutor”, disse Luis von Ahn, cofundador e CEO do Duolingo, em comunicado à imprensa.

Embora a videochamada possa ajudá-lo em sua jornada de aprendizagem de idiomas, algumas pessoas ainda podem ser cautelosas ao usar a ferramenta devido a questões de privacidade relacionadas à IA. Mais de um terço das pessoas disseram à CNET em uma pesquisa que a privacidade era uma preocupação importante para elas quando se trata de IA.

Duolingo disse que não pega nem usa informações confidenciais das pessoas para treinar seu modelo de IA, mas em vez disso usa os dados das pessoas para adaptar aulas e videochamadas às necessidades de cada pessoa.

“Na verdade, estamos apenas usando os dados das pessoas para descobrir o que funciona e o que não funciona”, disse Bicknell. “Tentar descobrir quando as pessoas podem ter uma ligação que não está indo tão bem quanto gostaríamos, o que levou a isso, e então usar isso para tentar consertar e torná-la ainda melhor para lançamentos futuros”.

A empresa disse que o aplicativo pedirá permissão a um grupo aleatório de pessoas para reter gravações de áudio de suas videochamadas. Bicknell disse que existem restrições adicionais sobre quem pode acessar essas gravações.

Duolingo também disse que existem proteções para proteger as pessoas de conteúdo impróprio.

Duolingo

A empresa disse que toda videochamada tem um objetivo e cada pessoa pode atingir o objetivo de diversas maneiras. No entanto, se uma pessoa divagar demais, Lily, o avatar do desenho animado, tentará desviar a conversa. Se a pessoa continuar tentando levar a conversa para lugares inapropriados, Lily encerrará a ligação.

Algumas IAs também podem ter alucinações e às vezes fornecer informações incorretas, mas o Duolingo disse que não está preocupado com alucinações em videochamadas.

“Este recurso não se destina a fornecer informações”, disse Bicknell. “É apenas Lily conversando com você.”

Infelizmente, se você tiver problemas com videochamadas, disse Duolingo, não há como relatar um problema dentro do recurso. Outros recursos do Duolingo AI, como Explique minha resposta, têm maneiras de relatar problemas, então isso parece uma exclusão estranha.

Apesar disso, o Duolingo disse que a reação geral à videochamada foi positiva e a empresa espera que o recurso incentive as pessoas a continuarem aprendendo. O objetivo é “simular o diálogo natural e proporcionar às pessoas esse ambiente de prática personalizado e interativo”, disse Bicknell. “As pessoas disseram coisas como: ‘Isso é o que estava faltando no Duolingo.'”

