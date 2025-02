Estes são os melhores dispositivos inteligentes para a Amazon Alexa em 2025

Privacidade

O Amazon Voice Assistant facilita o controle dos dispositivos em sua casa, estabelece timers e descubra quanto tempo fará sua viagem ao escritório. A privacidade tornou -se uma preocupação crescente à medida que os alto -falantes e telas inteligentes crescem em popularidade. Os relatórios de que a Amazon mantém as transcrições de suas conversas por voz, mesmo depois que as gravações de áudio do Alexa eliminaram, levaram a preocupações com a privacidade do usuário. O senador Chris Coans, democrata de Delaware, escreveu uma carta ao CEO da Amazon, Jeff Bezos, procurando respostas sobre os dados do usuário da Alexa De Amazon e como eles são armazenados.

Desde então, a Amazon introduziu o “Alexa, eliminando tudo o que eu disse hoje”. A gigante tecnológica diz que também está trabalhando de novas maneiras para os clientes eliminarem suas transcrições. Por exemplo, o Echo Show 8 vem com um obturador de câmera construído, diferentemente dos dispositivos anteriores do Echo Show.

A Amazon não está sozinha em suas preocupações de privacidade. Sua subsidiária Anel E outras empresas tecnológicas importantes, como o Facebook e o Google, enfrentaram seus próprios problemas de privacidade, o que causou perguntas sobre o uso de dados. A Amazon e outros parecem estar trabalhando para recuperar a confiança do consumidor, mas ainda é um fator importante a considerar.

Tipo de dispositivo doméstico inteligente

Existem literalmente milhares de dispositivos compatíveis com Alexa e Alexa que podem comprar no mercado neste momento, desde alto -falantes inteligentes e dispositivos de segurança doméstica até iluminação inteligente e termostatos inteligentes. Antes de fazer uma compra, considere como você planeja usar seu dispositivo Alexa para encontrar o que melhor atende às suas necessidades.

Instalação e configuração

A Amazon torna a instalação perfeita com a ajuda dos comandos de voz do Alexa. Além disso, muitos dos melhores dispositivos compatíveis com Alexa e Alexa oferecem um aplicativo complementar para ajudar na instalação e controle do dispositivo. Antes de comprar um dispositivo Alexa, considere também seus outros dispositivos domésticos inteligentes. Não seria necessariamente fazer muito sentido comprar um dispositivo Alexa se sua casa inteligente já fosse formada por um ecossistema assistente do Google ou dispositivos Siri.

Preço

O custo é sempre um fator. A boa notícia é que a maioria desses dispositivos Alexa é econômica, variando de US $ 30 a US $ 300, dependendo do dispositivo.