Estou comprando esses itens essenciais para dormir na Cosy Earth, enquanto eles estão com até 75% de desconto

De todas as resoluções que tomei no passado, priorizar uma boa noite de sono está no topo da minha lista para 2025. Entre trabalho, família e longas listas de tarefas, o sono muitas vezes me escapa no final do dia. escapar. Portanto, este ano, estou seguindo o conselho da editora-chefe de sono e bem-estar da CNET, Nasha Addarich Martinez, e criando um santuário do sono. E estou começando com minha roupa de cama. Uma das marcas favoritas da CNET é terra aconchegante. No momento, é a venda do tipo “fizemos demais” que está gerando descontos de até 75% de desconto. Estas são as coisas que estou adicionando ao meu carrinho.

Primeiro, esta capa de edredão de bambu fez parte da lista da editora Caroline Igo das melhores capas de edredão para 2025 como a melhor capa de edredão de luxo. Em sua crítica, ela escreveu: “Adoro como o material desta capa parece seda na minha pele. É leve e porque o bambu esfria naturalmente”. Embora esta seja uma capa de edredom de luxo queen size com preço de US $ 323, atualmente está com 20% de desconto. Que o preço cai para US$ 258uma economia significativa. Além disso, algumas variantes têm até 50% de desconto, mas o estoque, a cor e o tamanho são limitados.

Ele Cobertor aconchegante de malha nuvem terrestre É a capa perfeita para qualquer cama ou sofá. É supermacio e feito em 100% viscose de bambu. Disponível em várias cores e tamanhos, de bebê a cobertor e rei, você pode ganhar um com 50% de desconto agora mesmo. Isso faz com que cobertor queen size $ 107Reduzido de $ 213.

Também há grandes descontos em fronhas. Pegue um fronha de seda com 20% de descontoou conjunto de Fronhas acolchoadas listradas de linho com 50% de desconto. Você também pode pegar isso sonho de pele sintética super macia máscara com 20% de desconto.

Além de roupas de cama luxuosas, você pode escolher toalhas de mão de pelúcia com um ótimo desconto e você encontrará uma série de itens de salão como jogging, pijamas e suéteres macios à venda.

Por que este acordo é importante?

Cosy Earth é uma marca de luxo, então os preços podem parecer um grande alarde. No entanto, seus produtos são projetados para durar anos de lavagem e uso. Comprar um item com desconto pode ajudar a amenizar o golpe, mas tome cuidado: depois de ficar viciado nessa marca, você nunca mais fará compras em grandes lojas.

