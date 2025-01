Estranho caso de homem cuja pele ficou cinza permanece um mistério

Apresentando-se a um hospital de Hong Kong com complicações devido à obstrução do fluxo urinário, um homem de 84 anos deixou os médicos perplexos com um tom acinzentado aparentemente não relacionado na sua pele, olhos e unhas.





Essa cor incomum estava longe de ser nova. Na verdade, seu leve tom acinzentado apareceu há cinco anos.





Os exames de sangue revelaram rapidamente o culpado: dinheiro. Em concentrações mais de 40 vezes maiores que as encontradas na maioria dos indivíduos, o corpo do homem estava positivamente saturado com o metal, fazendo com que ele se transformasse em minúsculos grânulos oxidados logo abaixo da pele, nas membranas das glândulas sudoríparas, nos vasos sanguíneos e nas fibras dérmicas. .

Conhecido como ArgiriaO acúmulo sistêmico de prata nos tecidos do corpo é raro, mas está longe de ser desconhecido. Em casos extremos, os indivíduos podem ficar com grandes áreas de pele exposta que parecem surpreendentemente azuis.





Historicamente, esta doença afetou artesãos e mineiros que trabalhavam em estreita colaboração com o metal, mas em vários casos o elemento foi absorvido através de medicamentos contendo prata. por suas propriedades antimicrobianas.





A prata coloidal continua a ser usada sem evidências científicas que apoiem a sua eficácia, de acordo com a Food and Drug Administration dos EUA. avisar ingrediente atualmente não é considerado uma forma segura ou eficaz de tratar qualquer doença ou condição.





Isto não quer dizer que os “tratamentos” com prata não estejam disponíveis em todo o mundo. frequentemente comercializado como suplementos alimentares que afirmam ajudar a expelir toxinas ou auxiliar as defesas do corpo.





O metal geralmente é absorvido internamente através dos pulmões, pele ou sistema digestivo como uma partícula carregada, depositando-se em todos os lugares à medida que é transportada por todo o corpo. Em qualquer lugar que a radiação UV da luz solar possa atingir, os íons de prata podem captar um elétron e se transformar em uma forma que pode reagir para formar compostos que refletem uma cor cinza ou azul opaca.





Como relata o estudo de caso publicado recentemente, o homem de 84 anos estava sendo tratado de um tumor benigno da próstata, embora seu único medicamento fosse um antiandrogênio comum chamado finasteridaque não deveria conter nada nem remotamente parecido com dinheiro.





Tendo trabalhado durante anos como garçom, o paciente não tinha nenhuma fonte óbvia de contaminação por prata em seu local de trabalho. Sem que nenhum dos seus vizinhos apresentasse alterações semelhantes na cor da pele, a exposição no seu ambiente doméstico também era improvável.





Felizmente, é improvável que esta condição tenha um impacto significativo na saúde do paciente a longo prazo. Além dos efeitos cosméticos sutis, o acúmulo de prata é relativamente benigno, exceto nas concentrações mais altas, afetando potencialmente a absorção de certos antibióticos e medicamentos como a tiroxina.





Dito isso, o homem teria dificuldade em se livrar do tom cinza ardósia se quisesse. Atualmente não existem medidas conhecidas para eliminar o acúmulo de prata no corpo.





Por enquanto, sua origem permanece um mistério. No entanto, com um diagnóstico no seu registo médico, os médicos do paciente irão sem dúvida monitorizar de perto o seu estatuto Silver nos próximos anos.

Este estudo de caso foi publicado em O Jornal de Medicina da Nova Inglaterra.