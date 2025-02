Estreia do iPhone SE 4 especulada para o lançamento da Apple de Tim Cook provoca, na próxima semana

4 O iPhone parece estar ao virar da esquina, pois o CEO da Apple, Tim Cook, confirmou que a empresa lançará um novo produto na quarta -feira, 19 de fevereiro. O cliente deve introduzir um único dispositivo para vários pensamentos. A confirmação é apenas um dia depois que os relatórios alegaram que a gigante da tecnologia de Cupertino planeja desvendar o iPhone por 4 na próxima semana. O fabricante do iPhone também especula para introduzir o iPad 11 de nível básico (2025) e o novo modelo alimentado pelo M4 ChipsSet. O CEO também é provocado com a prata colorida no logotipo da empresa.

iPhone 4 pode ser lançado na próxima semana

Após 10 (pressionando para o Twitter), Cook postou uma imagem do logotipo da Apple na prata com a legenda, “Prepare -se para conhecer o último membro da família”. Nenhum outro detalhe compartilhado pelo CEO. No entanto, Mark Gurman, da Bloomberg, reivindicou antes desta semana como empresa declarar iPhone para 4 na próxima semana, que é o que o teaser após o poder do.

O minuto que não está confirmado se um novo dispositivo será lançado no evento ou será apenas notificado pelo site da redação da empresa. Geralmente, a Apple participa do caso de pelo menos uma semana antes da ocorrência, mas o cozinheiro depois parecia ser mais teaser do que convidar. No entanto, uma transmissão ao vivo de vídeo pré-gravada ainda não está fora de questão.

iPhone SE 4 côvados vazados

O próprio iPhone atual (2022) atingiu três anos, então a novidade do dispositivo já está severamente. Vários relatórios a serem sugeridos possível às especificações do próximo iPhone um ao outro 4. E quem é um relatório de futebol para o mesmo iPhone 14 e pode abandonar o botão de casa e tocar o ID na aparência moderna com o rosto. Também é especular alcançar a porta USB tipo C e suporte para recursos de inteligência da Apple.

Além deste iPhone 4, também pode ser alimentado pelo chipset A18 e igual a 8 GB de RAM. O homem que ainda se acredita ser um preço mais alto que o antecessor Rs. 43.900 para o armazenamento interno base de 64 GB.