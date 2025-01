Estudo de décadas associa carne vermelha a risco até 13% maior de demência

A carne vermelha já foi associada a taxas mais elevadas de cancro, identificada como um contribuinte para as alterações climáticas através dos métodos de produção, e agora um estudo de longo prazo associou-a a um risco aumentado de demência.





As descobertas vêm de pesquisadores liderados por uma equipe da Escola de Saúde Pública Harvard TH Chan, em Boston, e são baseadas em registros de 133.771 pessoas em dois bancos de dados de saúde dos EUA. Os participantes foram acompanhados até os 43 anos, e seus hábitos alimentares foram avaliados com base na probabilidade de desenvolver demência.





Com base nas 11.173 pessoas do estudo que desenvolveram demência durante o período da pesquisa, consumir em média um quarto de porção ou mais de carnes vermelhas processadas por dia – cerca de meia fatia de bacon – significa um risco 13% maior do que aqueles que comeram apenas um pequena quantidade de carne vermelha.

Como as avaliações cognitivas estão incluídas nas bases de dados de saúde, os investigadores também podem analisá-las. Por cada porção adicional de carne vermelha processada, em média, por dia – um cachorro-quente extra por dia, aproximadamente – acelera o envelhecimento cognitivo em cerca de 1,6 anos.





“O maior consumo de carne vermelha, especialmente carne vermelha processada, foi associado a um maior risco de desenvolver demência e pior cognição”, escrever os pesquisadores em seu artigo publicado.





“A redução do consumo de carne vermelha poderia ser incluída nas diretrizes dietéticas para promover a saúde cognitiva.”





É importante reconhecer que estudos deste tipo não mostram causa e efeito diretos. Todos os tipos de factores podem desempenhar um papel no risco de demência – desde a qualidade do sono ao consumo de álcool e variantes genéticas – e esta investigação não cobriu todos eles.





Isto significa que não se pode dizer que comer mais carne vermelha seja diretamente responsável por um maior risco de desenvolver demência. Como o estudo envolveu um grupo muito grande de pessoas, fornece fortes evidências de uma ligação entre os dois.





A carne vermelha não processada – como carne bovina, cordeiro ou porco que não foi conservada – não demonstrou estar associada ao risco de demência. No entanto, houve uma ligação entre carne processada e não processada e declínio cognitivo subjetivo auto-relatado.





A equipe por trás do estudo não para por aí. Os investigadores querem analisar mais de perto a razão pela qual a carne vermelha pode levar à demência – incluindo as alterações que a carne provoca no microbioma intestinal – e também querem expandir a análise a um grupo mais diversificado de pessoas.





“As orientações dietéticas tendem a centrar-se na redução dos riscos de doenças crónicas como doenças cardíacas e diabetes, enquanto a saúde cognitiva é discutida com menos frequência, embora esteja ligada a estas doenças”. disse o epidemiologista Daniel Wang, da Escola de Saúde Pública Harvard TH Chan.





“Esperamos que nossas descobertas encorajem uma maior consideração sobre a ligação entre dieta e saúde cerebral.”

A pesquisa foi publicada em Neurologia.