Estudo descobre que o café está associado a menor risco de demência, mas há um problema

Pessoas mais velhas que bebem café regularmente correm menor risco de desenvolver demência, sugere um novo estudo. Mas há um outro lado da história: a associação só se aplica ao café sem açúcar e com cafeína.





A ligação foi descoberta a partir de um estudo dos registos médicos de 204.847 pessoas no Reino Unido, com idades entre os 40 e os 69 anos no início do período do estudo, por investigadores de instituições de toda a China. Os registros incluíram hábitos de consumo de café e diagnóstico de casos de demência, ao longo de uma média de nove anos.





“O maior consumo de café com cafeína, especialmente café sem açúcar, foi associado à redução dos riscos da doença de Alzheimer e demências relacionadas, bem como da doença de Parkinson”, escrever os pesquisadores em seu artigo publicado. “Essa associação não foi observada para café adoçado ou adoçado artificialmente.”

Para ajudar a fazer as contas, os pesquisadores usaram os relatos dos participantes sobre o consumo de café para dividi-los em cinco grupos: não consumidores de café, 0 a 1 xícara por dia, 1 a 2 xícaras por dia, 2 a 3 xícaras por dia e 2 a 3 xícaras por dia. mais de 3 xícaras por dia.





É este último grupo que apresenta maior significância estatística. Mas no geral, em comparação com os que não tomam café, os que bebem café, independentemente da quantidade, tinham pelo menos 34% menos probabilidade de desenvolver a doença de Alzheimer e doenças relacionadas, 37% menos probabilidade de desenvolver a doença de Parkinson e 47% menos probabilidade de morrer de uma doença neurodegenerativa. doença. durante o estudo.





No entanto, o café tinha que ser sem açúcar e com cafeína para que essas associações se mantivessem. Os investigadores acreditam que certas propriedades da cafeína podem proteger o cérebro contra a demência – e talvez o açúcar e os adoçantes artificiais interfiram nos benefícios da cafeína – mas serão necessários mais estudos para ter a certeza.





“Vários mecanismos sugerem uma ligação potencial entre o consumo de café sem açúcar e com cafeína e doenças neurodegenerativas”, escrever os pesquisadores.





Os dados aqui apresentados não são suficientemente abrangentes para mostrar uma relação causal direta. Não está claro se o consumo de café previne a demência, se os estágios iniciais da demência alteram o consumo de café ou se existe um terceiro fator desconhecido que afeta tanto o consumo de café como o risco de demência.





É provável que muitos fatores diferentes estejam em jogo, dada a complexidade do cérebro e das doenças neurodegenerativas.





Mas estas descobertas sobre os benefícios do café para a saúde não surgiram do nada: estudos anteriores mostraram que o café pode prevenir o agravamento da demência e possivelmente prolongar a nossa vida por mais anos. Porém, a associação parece depender de quanto temos disponível e de quando tendemos a beber.





Por exemplo, os dados sugerem que existe algum tipo de relação entre os ingredientes do café e o declínio cognitivo, especialmente a cafeína.





“A adição de açúcar ou adoçantes artificiais ao café pode ter efeitos prejudiciais e deve ser abordada com cautela”, escrever os pesquisadores. “Em vez disso, a recomendação tende a beber café sem açúcar e com cafeína.”

A pesquisa foi publicada no Jornal Americano de Nutrição Clínica.