Em muitos empregos, pode parecer que não há horas suficientes na jornada de trabalho, mas um novo estudo aponta para duas formas eficazes de evitar a fadiga: realizar microtempos regulares e obter o apoio de um supervisor.





O estudo vem de pesquisadores da Wake Forest University, da Virginia Commonwealth University (VCU) e da Northeastern University, nos EUA, e pode ajudar a diferenciar entre cair ou subir durante uma tarde de trabalho.





Aceitar o microbullying e obter apoio dos supervisores teve efeitos positivos na fadiga do final do dia, bem como na subsequente qualidade do sono e na energia do dia seguinte, descobriram os investigadores. O uso conjunto das duas medidas demonstrou ser mais eficaz na batalha contra a fadiga.

“Em primeiro lugar, o microbullying é uma forma simples e económica de gerir a fadiga, especialmente quando as cargas de trabalho são elevadas”, disse Escola de Contabilidade Empresarial da VCU Lindsay Andiola. “Em segundo lugar, o apoio da supervisão desempenha um papel crítico na mitigação da fadiga.”





“Juntos, estes dois mecanismos proporcionam o alívio mais substancial aos profissionais que trabalham em épocas de pico ou outros períodos de trabalho de elevado stress.”





Os pesquisadores entrevistaram 44 contadores sobre seus hábitos de trabalho antes de realizar um experimento controlado sobre fadiga e microbriakies com outros 179 participantes.





Foi demonstrado que o microbullying e o apoio regular dos supervisores reduzem a fadiga. Para os contabilistas activos, os benefícios destas intervenções só foram significativos na altura do ano mais movimentada, sugerindo que são mais úteis quando são mais necessárias, durante períodos de maior stress.





Além disso, experiências de acompanhamento revelaram que o microbullying também estava associado a uma maior precisão durante as auditorias no local de trabalho, o que foi conhecido por recusar Quando as empresas de contabilidade estão sob mais pressão.





“Os contadores públicos enfrentam e lutam regularmente com pressões de prazos, longas horas de trabalho e cargas de trabalho pesadas”, escrever Os pesquisadores publicaram seu artigo.





“Essas demandas de trabalho levam a altos níveis de fadiga e esgotamento, o que pode prejudicar a qualidade da auditoria no curto prazo e aumentar as receitas no longo prazo.”





O microbullying eficaz pode durar apenas um minuto, dizem os pesquisadores: pode envolver a leitura de um pequeno artigo, uma parada para tomar um café ou reservar algum tempo para fazer alguns alongamentos. O apoio do supervisor, por outro lado, pode exigir o contato dos funcionários, a oferta de ajuda e a demonstração de apreço pelo que estão fazendo.





Embora a maioria dos trabalhadores tenha um controlo limitado sobre as actividades dos seus gestores, muitos podem assumir a responsabilidade pelos seus níveis de fadiga, considerando formas de dividir a sua carga de trabalho para incluir breves momentos de inatividade. Embora o estudo não tenha examinado os momentos ideais para o microbullying, os resultados foram baseados em separações de 1 minuto.





“Ao implementar estas estratégias, as empresas podem melhorar o bem-estar dos funcionários e a qualidade da auditoria, promovendo, em última análise, um ambiente de trabalho mais sustentável e produtivo”, escrever os pesquisadores.

A pesquisa foi publicada em Pesquisa contábil contemporânea.