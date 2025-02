Eu tentei o Oppo encontrar N5, e é assim que eu deveria me sentir dobrando

O Oppo Find N5 parece ter alcançado aqueles que o dobramento funcionou há muito tempo, pelo menos do ponto de vista do design: é ridiculamente magro e parece um telefone normal quando está fechado, com a vantagem adicional de uma tela interna espaçosa e sem dobra. Isso é fácil de navegar.

A última dobra do Oppo, apresentada na quinta -feira, é comercializada como “o estilo de livro mais fino do mundo quando está fechado”. E, de fato, mede apenas 8,93 mm de espessura quando está fechado, que, como referência, é um pouco mais espesso que um iPhone 16. Quando está aberto, tem uma espessura de 4,21 mm, então não, não há fone de ouvido . De fato, o telefone é grosso o suficiente para colocar uma porta USB-C na parte inferior e os botões de volume e alimentação no lado direito são semelhantes. Ele tem um preço de US $ 2.499 em Cingapura, que se torna aproximadamente US $ 1.870 (£ 1.482, AU $ 2.930).

Espessura do telefone dobrável em comparação Telefone Abrir Fechado Oppo encontra N5 4,21 mm 8,93 mm Honra Magic v3 4,35 mm 9,2 mm Xiaomi Miz Fold 4 4,59 mm 9,47 mm Google Pixel 9 Pro Fold 5,1 mm 10,5 mm Samsung Galaxy Z Fold 6 5,6 mm 12,1 mm

Comparado a outras dobras, o encontro n5 é mais fino que o Samsung Galaxy Z Fold 6, Pixel 9 Pro Dob do Google, o Xiaomi Mix Fold 4E até a Honor Magic v3. O N5 também é impressionantemente leve a 229 gramas, com um peso de 10 g menor que o Galaxy Z Fold 6.

Há espaço suficiente para uma porta USB-C. Abrer al-heeti / cnet

Na minha mão, o FIND N5 realmente parece um telefone padrão ao usar a tela de capa de 6,62 polegadas. O tamanho e o design são comparáveis ​​a um telefone plano que não está dobrado e é natural sustentar. É um pouco mais pesado que o iPhone 16 Pro Max, o que facilita o esquecimento de que eu tenho uma dobra na mão às vezes. A tela de capa tem uma velocidade de atualização de 120 Hz e um brilho máximo de 2.450 nits.

Ao abrir, a tela Find N5 mede 8,12 polegadas. (Em comparação, a tela interna do Galaxy Z dobra 6 mede 7,6 polegadas). A tela interna também possui uma velocidade de atualização de 120 Hz e pode atingir um brilho máximo de 2.100 nits. Possui um filme anti -reflexão, que é útil, especialmente com uma tela tão grande.

Pessoalmente, em comparação com um iPhone ou um telefone da Samsung Galaxy, encontrei cores nas telas do Find N5 como um pouco mais silencioso no baralho e nas telas internas. Mas essa é uma barra alta, e a qualidade geral da tela no Find N5 ainda é nada para cheirar; As imagens permanecem claras e a tela é confortável de ver em condições brilhantes e pouca luz.

Descobri que o telhado e as telas internas no N5 Find são claras, mas com cores ligeiramente desligadas em comparação com um iPhone ou Samsung Galaxy. Abrer al-heeti / cnet

Apesar do maior setor imobiliário na capa e nas telas internas, o Find N5 ainda é fácil de manobrar quando se desenvolve (embora eu certamente tenha mãos maiores, dando -me uma pequena vantagem aqui). Segurar o telefone se sente confortável com uma mão ou duas graças a essa construção leve. O modo de tela dividido é útil para multitarefa e também facilita o alcance dos dois lados da tela a cada mão (se fosse apenas ambidada …).

Uma das características mais impressionantes do Find N5 é o que não possui: uma dobra notável na tela interna. Eu mal consigo ver quando a tela é acesa e, mesmo quando está desligada, é muito mínima. A dobradiça é feita de liga de titânio do grau 5 e não há lacuna estranha quando o telefone está dobrado. Abra e feche o telefone parece sem problemas, e ele não é visto desconfortavelmente a qualquer momento.

Você ainda pode ver a dobra quando a tela estiver desligada, mas praticamente desaparece quando a tela está ligada. Abrer al-heeti / cnet

A OPPO também promove a durabilidade geral do telefone. A estrutura Find N5 é feita de liga de alumínio, que a empresa diz que adiciona um aumento de 30% na força em relação ao modelo anterior. A tela de capa, feita de vidro nanocristal, obtém uma melhoria de 20% na resistência à queda e um aumento de 10% na resistência a arranhões, nenhum dos quais tive que tentar em primeira mão, felizmente.

Nas minhas mãos, o telefone parece resistente, apesar de sua magreza; Não tenho a sensação de que será dobrado, mesmo quando aplica alguma pressão, e a dobradiça é estável. Mesmo a tela interna não parece frágil, e eu posso tocar sem me preocupar com como permanecerá.

O Find N5 vem em duas cores: preto cósmico e enevoado branco. O dispositivo que usei era preto e apresentava uma parte traseira mate que criou a quantidade correta de resistência ao sustentar o telefone e cresceu bem com a estrutura de alumínio lisa que corre ao longo das bordas.

Quão volumoso é o golpe da câmara?

O módulo da câmera no Find N5 é definitivamente notável, mas não adiciona muito à espessura do telefone. Abrer al-heeti / cnet

Com uma construção tão fina, há muita pressão no módulo da câmera para não arruinar as coisas para serem muito volumosas e, felizmente, não é. Oppo diz que personalizou todo o sistema de câmera para não frustrar seus esforços para manter um design fino, fornecendo uma câmera sólida. Definitivamente, ele notará o módulo um pouco robusto, mas a cobertura individual de vidro em todas as lentes ajuda a suavizar as coisas e não se destaca demais na parte de trás do telefone.

O Find N5 apresenta uma câmera principal de 50 megapixels, uma câmera ultrawida de 8 megapixels e uma câmera teleobjetiva de periscópio de 50 megapixels. As câmeras de selfie para a capa e as telas internas são de 8 megapixels.

Peguei a câmera para dar uma guinada rápida e estou impressionado com a facada das cores e a precisão do modo retrato. (Embora se você não gostar das imagens mais saturadas, essa pode não ser sua xícara de chá. Um iPhone, por exemplo. Mas há uma suavidade geral que você receberá em troca.

As cores são ricas e saturadas, e há um efeito suavizado geral. Abrer al-heeti / cnet

As bordas não estão muito claras neste retrato no caminho, mas pelo menos rosas em primeiro plano estão em uma abordagem intensiva. Abrer al-heeti / cnet

Auto -temporizador para resgate! Uma maneira rápida de auto -cortrato. Abrer al-heeti / cnet

E uma selfie tirada na câmera de tela interna. Abrer al-heeti / cnet

O N5 encontrando ilumina a vegetação e satura o céu noturno nesta foto. Abrer al-heeti / cnet

Encontre o N5 pode gravar vídeo em 4K para 60 pinturas por segundo, e as imagens são igualmente francas e suaves.

Bateria e processador

O Find N5 tem uma bateria de 5.600 mAh, a maior até agora em um N. É bom ver que uma construção mais fina não significa necessariamente escapar da capacidade da bateria.

Oppo diz que o encontro do N5 dura até 25 horas de transmissão de vídeo contínua. Consegui espremer um teste de transmissão de três horas no qual joguei um vídeo do YouTube no modo de tela inteira com um brilho total no Wi-Fi, após o que a bateria caiu de 100% para 89%, o que é bastante sólido. E em um teste de carga, o telefone passou de 0% para uma carga completa em pouco menos de uma hora.

Mesmo com o módulo da câmera, o Find N5 mantém uma construção fina. Abrer al-heeti / cnet

O N5 N5 trabalha com o chip de elite do Snapdragon 8, que o Oppo diz que melhora o desempenho da CPU, GPU e IA em mais de 40%. De fato, esse processador trouxe lucros notáveis ​​de desempenho para outros telefones, como a linha Galaxy S25 e o OnePlus 13.

O Find N5 vem com 512 GB de armazenamento e 16 GB de RAM.

Falando em IA, você obterá características como traduções de tela, documentos e convocação de chamadas e ferramentas de edição de fotos, como AI Eraser e Unblur. A partir dos meus testes iniciais, o rascunho da IA ​​faz um trabalho impressionante ao eliminar objetos e preencher o plano de fundo, mas Ablur faz o que seu nome sugere apenas minimamente, o que leva a diferenças sutis entre as fotos originais e modificadas. Mesmo assim, ver essas aplicações mais práticas e (geralmente) é excelente.

O Find N5 também apresenta o Gemini AI AI AI para pesquisar, uma das minhas funções telefônicas favoritas. Com o Circle a serem pesquisados, você pode encontrar mais informações sobre qualquer coisa na tela (cobertura ou interna).

O achado N5 tem uma sensação resistente, da construção geral à dobradiça. Abrer al-heeti / cnet

Pensamentos gerais

A Oppo Find N5 mostra que a dobra não precisa ser volumosa, desconfortável ou frágil. Com uma construção resistente, mas leve, esse telefone parece natural de sustentar enquanto está fechado e fácil de gerenciar quando é aberto. Até agora, a capacidade da bateria parece não receber grande sucesso, apesar de seu design fino, e a carga super rápida é uma ótima vitória.

A câmera é boa, mas, de acordo com minhas primeiras impressões, não ao mesmo tempo com outros telefones da Apple e Samsung, mas você ainda terá fotos muito iluminadas durante o dia e à noite e cores agradáveis ​​e fortes.

Em geral, o N5 elimina inconvenientes comuns de dobragem, como rugas de tela (principalmente), dobradiças volumosas e uma tela frontal desconfortável. Em vez disso, oferece uma dobra que parece que dobra que eles tentam ser o tempo todo: escorregadio, intuitivo e atraente.