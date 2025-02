Eu tentei três anéis inteligentes populares para melhorar meus hábitos de bem -estar. Estes são os melhores

O Ring Oura era meu anel inteligente favorito, porque seu aplicativo era fácil de entender e eu gostei de alguns dos recursos mais recentes de sua mais recente atualização de software. A um preço alto de US $ 299, este anel inteligente é formado por um titânio de grau aeroespacial, um dos materiais mais fortes da Terra, de acordo com o local. Antes de receber meu anel de nossa, eles me enviaram um Sizer de anel para descobrir o tamanho do meu anel. Outros anéis inteligentes fizeram o mesmo que o tamanho varia de acordo com a marca.

Depois que recebi o anel Oura, baixei o aplicativo OURA (disponível para iOS e Android). A interface do aplicativo mostra seus dados mais recentes do sono, sua preparação (ou como é recarregada), freqüência cardíaca, informações sobre o ciclo se Menstrúa e estresse por estresse. Há também um cronograma para quando você deitado, você acordou e fez alguma atividade física nas últimas 24 horas. Nossa usa 100 pontuações para determinar onde estão nas diferentes categorias que parecem diariamente.

Você também pode ver a duração da bateria do seu anel com base em um ícone de círculo no canto superior direito. O anel é facilmente recarregável com seu próprio suporte do anel que você pode manter em sua mesa de cabeceira. Em geral, você pode esperar recarregar esse anel a cada três dias.

Para obter as idéias e recomendações mais precisas do Smart Ring, é recomendável usá -lo por pelo menos um mês para que você possa coletar dados sobre seus hábitos. Para tirar mais do ringue, você deve se registrar na associação da OURA, que custa US $ 6 por mês. Como mencionei, um dos meus objetivos era melhorar meu sonho ou pelo menos me levar a um horário de sono que poderia funcionar, mesmo com um bebê que interrompeu meu descanso durante a noite. Eu preferia usar um anel inteligente em um relógio inteligente para rastrear isso, porque mal lamento.

O anel de Oala determinou que minha janela ideal para ir para a cama antes de estar na cama entre as 21h30 e as 22h30, o anel sabia que eu geralmente acordava por volta das 6h, então me destinava a me ajudar a dormir 8 horas . Fiz um trabalho decente seguindo as recomendações do ringue pelo menos nos primeiros meses, mas depois estava em processo de mudança e feriados, então estava experimentando estresse adicional. Percebi que me sentia mais cansado e menos enérgico nos dias em que fui para a cama depois do tempo sugerido apresentado por Ores. Eu também me daria uma pontuação de preparação mais baixa nos dias em que pude dizer que meus níveis de sonho e estresse foram afetados.

Depois de me mudar, eu poderia voltar ao meu horário de sono recomendado. Eu nunca me senti melhor descansado. Durante uma sessão informativa com a OURA, eles me disseram que a marca nunca quer fazer com que os usuários se sintam culpados por não serem bem recuperados ou dormir o suficiente. Em vez disso, a marca deseja que você saiba o que você pode fazer para melhorar esses fatores. Por exemplo, se o tempo achar que está sob estresse adicional, você pode dizer para você fazer com mais facilidade para esse dia.

Uma característica interessante do anel de Oala que o destaca de outros wearables é que ele pode detectar sinais de doença. Até agora, não fiquei doente desde que usei o OURA, mas outros funcionários da CNET disseram que eu poderia dizer quando estavam sob o tempo. O Time lançou recentemente o Oura Ring 4 e, juntamente com isso, o software foi atualizado para ter funções mais avançadas usando a IA para detectar ainda mais informações sobre seus hábitos.

Embora pessoalmente ele não fosse fã da opção de gravação de fitness em nenhum dos anéis inteligentes que eu tentei, gostei com sua última atualização, o OURA pode detectar quando você está ativo. Por exemplo, se você sentir que está fazendo trabalhos domésticos ou caminhando, registrará o prazo para o qual está fazendo essa atividade e informará para sua pontuação de atividade. Você pode confirmá -lo através do aplicativo ou alterá -lo para a forma correta de atividade. Eu acho que isso é essencial para criar uma melhor função de monitoramento de fitness. Se você está familiarizado com os wearables para rastrear seu treinamento, sabe que às vezes é fácil esquecer o registro antes do treinamento. Gosto que o anel de Oala reconheça que o treinamento formal não é a única atividade que conta como um movimento e que seus comportamentos diários, como limpar sua casa ou levar o cachorro para caminhar, também importa.

Com a nova atualização, também posso ver minha era cardiovascular, estimada em relação à sua idade. Aparentemente, meu sistema cardiovascular é 8 anos mais jovem que a minha idade, por isso é bom saber que meus hábitos saudáveis ​​estão funcionando. Se você realmente deseja marcar sua capacidade cardiovascular, pode realizar um teste de caminhada que a OURA oferece. Nossa também pode dizer seu cronotipo com base nos seus ritmos circadianos naturais e determinar se você é uma pessoa de manhã ou noite. Não estou surpreso por me detectar como uma pessoa de manhã, já que sempre cheguei cedo para me levantar.

Outra característica importante que incentiva importante a levar em consideração é o estresse. Nossa pode rastrear seus níveis de estresse diurnos e você pode saber quando está estressado, comprometido, relaxado ou restaurado. Esses dados informam a OURA se você precisar se concentrar mais na sua recuperação com base nos seus níveis de estresse. Eu tive vários dias (principalmente em movimento!) Quando o anel de Oala notou que estava mais estressado do que o habitual em comparação com outros dias.

Apreciei a abordagem holística do ORA para ver meus dados de saúde como um todo, em vez de definir uma característica como a maioria dos wearables. Nossa tem um consultor da OURA que oferece conselhos personalizados com base em seus dados para ajudá -lo a melhorar seu estilo de vida. Se menstruar e quiser rastrear seu ciclo, a Oura rastreia essas informações. Ele também fornece uma janela de previsão de período para quando você pode esperar pelo seu próximo período. Isso foi exato para mim até agora, mesmo com alguns períodos perdidos. Se você estiver grávida, também fornece informações sobre a gravidez.

Se você possui um iPhone, pode permitir que a OURA compartilhe dados com outras integrações de aplicativos, como Apple Health, Strava, AI selvagem, cronômetro, Noom, Zero, Headspace, Ciclos naturais, pista e aplicação da FLO. Esta é outra área em que acho que nossa tem a oportunidade de expandir suas integrações. Sabe-se que os novos pais tendem a ser os mais particulares do sono e, com todos os diferentes monitores de bebês com Wi-Fi, seria ótimo para o OURA se conectar com eles para apontar para esse grupo demográfico. Ele pode fornecer aos pais seus próprios dados e conselhos exclusivos se o Ores pode detectar que seu sonho foi interrompido por um bebê que chora.

Você não quer lidar com o anel também ou mais ou menos. Como o exterior é brilhante, é fácil arranhar ou rasgar. Como mencionei, eu não era fã do aspecto de monitoramento de fitness em nenhum dos anéis inteligentes e isso fazia parte do motivo. Seria bom para os anéis ter uma cobertura protetora, caso alguém queira usá -lo enquanto levanta pesos. Eu tive que pegar meu anel quando trabalhei porque não queria arranhar o anel, além disso, não era confortável de usar enquanto segurava um haltere.

Meu outro problema com o monitoramento de condicionamento físico é que o OURA só pode detectar atividades baseadas em cardio. Você pode se registrar se estiver executando, por bicicleta ou andando em tempo real, mas com outras formas de atividade, você deve se registrar após o fato. Isso derrota o objetivo de ter uma opção de monitoramento de fitness, mas também reconheço que não é a premissa principal do anel inteligente.

Em geral, se você deseja uma descrição geral de seus dados de saúde, a OURA faz um ótimo trabalho condensá -lo em um aplicativo fácil de ler e seguir. Percebo que, em US $ 300 (mais a associação mensal de US $ 6), não é o laptop mais barato, mas, dependendo da ideia que você deseja em sua saúde, pode valer a pena.