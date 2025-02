Euclides Space Telescope descobre raro anel de Einstein, revelando o segredo do material escuro

Um raro anel de Einstein é detectado pelo telescópio da área de Euclides, oferecendo informações valiosas na distribuição de material escuro. O fenômeno, criado pelos efeitos de lente gravitacional da galáxia localizada quase 600 milhões de anos-luz, o que forneceu aos investigadores a maneira de analisar a massa e a composição da galáxia de lentes. A invenção da Euclides começou a construir sua missão para construir um mapa 3D maior.

Insights de material escuro da gravidade

De acordo com pesquisar Publicado em astronomia e astrofísica, a lente de gravitações é responsável por este anel de Einstein é identificada como Galaxy NGC (6) 505. O local de aproximadamente 590 milhões é significativo o suficiente para dobrar a massa significativa o suficiente para dobrar a luz da massa significativa o suficiente para dobrar a luz da massa da massa é significativa o suficiente para dobrar a luz da massa é suficiente para dobrar a massa do A massa é um número, para dobrar uma mais distante, a massa é mais completa para dobrar uma massa de mais massa de um número para uma dobra mais frequente de uma massa de vários, para dobrar uma massa é uma fonte para dobrar, e um mais distante, formando um círculo perfeito. Esse alinhamento está permitindo que os cientistas examinassem a região central da galáxia da lente, onde a presença nos negócios sombrios é menor do que o esperado.

Como relatado Por Space.com, a equipe de pesquisa se referiu a essa estrutura como “lente de Altiieri”, nomeia o astrônomo Bruno Altiieri, que desempenhou um papel fundamental no mesmo. O efeito de lente permite que os astrônomos medam a distribuição de massa do NGC (6) 505 (6) 505, revelando que os materiais escuros por cerca de 11 % da região central da massa total. Giulia, pesquisadora da Universidade de Bononna, afirmou que a porcentagem se opunha a feroz com a contribuição estimada de 85 % do material escuro para a massa geral do universo.

Einstein toca e seu significado

Invenção Um anel de Einstein em outros lugares da relatividade da teoria geral de Alberti Einstein, que prevê o espaço-tempo em deformação em objetos enormes. As lentes gravitacionais fortes, como visto no NGC (6) DV, fornecem o método de mapear diferentes distribuição invisível na distribuição do material. Massimo Menghetti, no pesquisador da Astrodísica do Instituto Nacional, explicou galáxias longas à distância que não são tipicamente poderosas o suficiente para formar lentes, a densa massa de mídia do NGC 6100 é tão rara. E o anel de simetria quase perfeito sugere alinhamento preciso entre a fonte de luz de fundo na galáxia e telescópio de lente.

A missão de Euclides e o futuro encontrado

Telescópio Euclides, lançado em julho de 2023 na Agência Espacial Europeia (ESA), projetada para examinar a escuridão do universo, mapeando estruturas cósmicas nos últimos 10 bilhões de anos. As fortes lentes gravitacionais são raras da lente de Altiieri, com os cientistas existindo a não mais de 20 estruturas semelhantes serão identificadas no curso da missão.

Apesar dessa raridade, os projetos de Euclides localizam mais de 100.000 lentes de gravidade adicionais, pelo menos no estudo de 14.000 quadrados do ar. Esta extensa tabelas ajuda os investigadores a analisar a distribuição de material escuro e energia escura em diferentes galáxias e evolução no tempo.