Evento Milky Way Unpacked da Samsung hoje: como assistir a transmissão ao vivo, notícias esperadas

O evento Samsung Galaxy Unpacked 2025 acontecerá ainda hoje (22 de janeiro) em San Jose, Califórnia. É o primeiro evento de lançamento do ano da empresa, onde a próxima geração de dispositivos Galaxy S, onipresentemente conhecida como série Galaxy S25, deverá subir ao palco. O telefone principal Samsung Galaxy chegará como sucessor do S24, que, segundo rumores, será em 17 de janeiro de 2024, e as pré-encomendas dos dispositivos já começaram na Índia antes do lançamento oficial. Além disso, a empresa também pode lançar mais luz sobre o “Projeto Moohan” – seu primeiro fone de ouvido de realidade aumentada (XR) anunciado em dezembro.

Aqui está o que esperar do evento Galaxy Unpacked 2025 da Samsung.

Evento Samsung Milky Way Unpacked 2015: como assistir

O evento Samsung Galaxy Unpacked 2025 começará às 23h30 IST (13h EST) na quarta-feira, 22 de janeiro em San Jose, Califórnia. Transmissão ao vivo via Samsung Newsroom, diversas plataformas de mídia social, bem como o canal da marca no YouTube.

Evento Samsung Milky Way Unpacked 2015: o que esperar

A novidade do evento desta noite deverá ser a série Galaxy S25. Seguindo a tendência de ontem, a principal linha móvel provavelmente incluirá três dispositivos – Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra. Espera-se que todos os modelos sejam equipados com chipset Qualcomm Snapdragon 8 com 12 GB de RAM como padrão e você obterá DYNAMIC AMOLED 2X.

Há rumores de que o modelo principal do Galaxy S25 está equipado com uma bateria de 4.000 mAh, enquanto as variantes Plus e Ultra podem abrigar células de 4.900 mAh e 5.000 mAh, respectivamente. Espera-se que uma mudança significativa chegue com o Galaxy S25 Ultra. É relatado que ele abandonou o design da caixa que os modelos ‘Ultra’ da Samsung se tornaram sinônimos nos últimos anos em favor de um design mais arredondado desta vez. Enquanto isso, os outros dois modelos podem representar um design inalterado.

Os clientes podem pré-reservar o smartphone da próxima geração da série Galaxy S por meio do site oficial da empresa na Índia, lojas exclusivas e varejistas online e offline, pagando uma quantia de Rs. 2.000, que dará acesso antecipado ao próprio chocolate. Espera-se que o Galaxy S25 tenha um preço de 909 euros (cerca de Rs. 81.000) para a variante básica de 128 GB, enquanto as variantes de 256 GB do Galaxy S25 + e Galaxy S25 Ultra custarão 1.159 euros (cerca de Rs. 1.03.500) e 1.459 euros. (cerca de Rs. 1.30.300, respectivamente).

Porém, esse não é o caso quando se trata de hardware, pois a marca espera muito mais na loja. A Samsung poderá lançar um novo dispositivo, chamado Galaxy S25 Slim, que, como o nome sugere, terá um formato mais fino do que seus modelos principais.

A marca também anunciou protótipos ou testes de protótipos ou videoclipes de seu próximo fone de ouvido XR. Apelidado de “Projeto Moohan”, foi desenvolvido em colaboração com Google e Qualcomm. De acordo com a Samsung, o XR é executado na plataforma Android XR, projetada para oferecer suporte a recursos como realidade aumentada (AR), realidade virtual (VR) e inteligência artificial (IA).