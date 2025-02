Exoplaneta na área de estar próxima pode ser um mundo de fogo e gelo

Do Mais de 5.000 exoplanetas Agora, nos catálogos dos astrônomos, os mais intrigantes poderiam ser confirmados na semana passada, um mundo potencialmente habitável de fogo e gelo girando em torno de uma estrela próxima.

Apelidado de HD 20794 D (porque HD 20794 é o nome de sua estrela e ele é acompanhado por dois irmãos e irmãs planetárias anunciados anteriormente, HD 20794 B e HD 20794 C), este planeta é pelo menos tão maciço quanto 6,5 terras. Isso poderia torná-lo um mundo relativamente na forma da Terra da Rocha, principalmente com uma atmosfera fina-uma chamada super-terra-embora possa ser mais um mini-nove com espessos camadas de gás ou um oceano global profundo, superando um sólido coração. Além de sua natureza incerta, o aspecto mais “intrigante” do HD 20794 D é sua órbita não circular de 647 dias, que atinge uma extremidade mais frígida de sua estrela do que Mars du Soleil e, para o outro, também é rus como Vênus. Este caminho orbital excêntrico atravessa a área habitável da estrela, a região em que a água líquida pode persistir e permitir que a vida ocorra, embora os ciclos do planeta quente e frio possam transformar a água fervendo em vapor ou congelá -la na forma de gelo.

E esse estranho novo mundo é muito próximo: apenas 20 anos -luz da Terra, está ao alcance mais profundamente e mais direto por futuros telescópios espaciais, sinalizando para os astrônomos olharem mais de perto. Um dia, para fixar sua verdadeira forma planetária, os pesquisadores poderiam navegar pelas pessoas instantâneas do mundo para buscar evidências de um clima volátil de sua órbita particular e esclarecer se é realmente habitável – ou mesmo habitada.

Sobre o apoio do jornalismo científico

Se você apreciar este artigo, planeje apoiar nosso jornalismo que venceu o prêmio por subscrição. Ao comprar uma assinatura, você ajuda a garantir o futuro das histórias impressionantes sobre descobertas e idéias que moldam nosso mundo hoje.

Localizada na constelação de Eridanus, a HD 20794 brilha suficientemente brilhante no céu da terra para ser visível aos olhos sem ajuda – uma raridade relativa entre as estrelas conhecidas da helição de exoplaneta. Esse brilho o colocou no topo das listas de prioridades de caçadores de planetas, levando várias equipes a monitorar de perto a estrela, mas com resultados mistos. Os candidatos planetários chegaram à estrela, as possibilidades inicialmente promissoras são finalmente provadas como alarmes falsos.

De fato, a caça se concentrou na medida precisamente dos movimentos da HD 20794 no céu, a fim de buscar oscilações periódicas induzidas por mundos invisíveis puxando a estrela com antecedência enquanto orbitam. Quanto menor, menor e mais órbita, mais sutil sua oscilação será sutil – HD 20794 D, por exemplo, atira na estrela de menos de um metro por segundo, em uma oscilação que leva quase dois anos de terra para restaurar . A observação desses pequenos efeitos – confirmando apenas os planetas, em vez das tempestades e as erupções da estrela ou do equipamento falhado – pode ser um trabalho perfumado de décadas.

Publicado na revista Astronomia e astrofísica,, Este estudo mais recente é baseado em mais de 20 anos de dados, primário de dois instrumentos de caça ao planeta sobre os telescópios do Observatório do Sul da Europa no Chile: harpas (pesquisador de velocidade radial de alta precisão) e café expresso (especrografia de Echelle para exoplanetas rochosos e espectroscópicos estáveis ​​e estáveis Observações). O principal avanço não foi realmente uma quantidade aumentada de dados, no entanto, foi uma técnica analítica melhor discernir sinais planetários do ruído estelar e instrumental: um novo algoritmo de redução de dados, Yarara, dirigido pelo co-autor do estudo Michaël Cretignier, Pesquisador de pós -doutorado da Universidade de Oxford. E o trabalho confirma mais do que a presença de HD 20794 D, que Cretignier sugeriu pela primeira vez em 2022. Também valida a existência dos dois pais planetários já conhecidos no mundo – enquanto esvazia o caso para outro companheiro que existia existente existente existir em 2011.

“Portanto, é realmente um novo tipo de análise que nos permitiu chegar a essa conclusão – temos muita certeza de que (HD 20794 d) existe”, explica Xavier Dumusque, astrônomo da Universidade de Genebra e do estudo de co -autor. Mas além de sua existência simples, os aspectos mais atraentes deste mundo permanecem envolvidos em mistério.

Algo tão simples quanto a massa real de HD 20794 D ainda é desconhecida, observa Renyu Hu, cientista do exoplaneta no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, que não esteve envolvido no estudo. As oscilações estelares, como indiretas, só podem fornecer a massa mínima de um planeta. “Se a massa real deste planeta é realmente 6,5 massas da Terra, pode ser uma terra – um grande planeta rochoso”, diz ele. Mas isso poderia facilmente ser um orbe razoavelmente apelidado, acrescenta, com um núcleo rochoso sufocado sob camadas maciças de água ou hidrogênio a gás. “Acho que não temos (ainda) a prova de que esse planeta é difícil”, conclui.

A órbita excêntrica do planeta HD 20794 para enviar este mundo para atravessar uma banda tendenciosa da área habitável de sua estrela. (Dumusque et al. 2025) Gabriel Pérez Díaz, SMM (IAC)

Jessie Christiansen, cientista -chefe do Instituto de Ciências da Ciência da NASA Exoplanet, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, possui reservas semelhantes. Os astrônomos conseguiram medir densidades – e, portanto, composições a granel – para muitos exoplanetas, ela observa, em particular, alguns dos que, diferentemente de HD 20794 D, jogam sua silhueta planetária para a terra enquanto passam pelo rosto de sua estrela. “Se você olhar para a (distribuição de densidades), a maioria desses planetas (esses) que são tão enormes não são difíceis”, diz ela. “Mas alguns deles são; Não é incomum … e vale a pena gastar um pouco mais de tempo para investigar, certo? »»

A questão instável da composição deste planeta é cortada perto do coração de sua habitabilidade – ou, pelo menos, se pudesse realmente ser considerada uma terra. “Na verdade, é realmente importante para a química”, explica Lauren Weiss, astrofísica da Universidade de Notre Dame, que não esteve envolvida no estudo. “Se você acha que a vida depende da química, essa química ocorre muito mais rápido em uma superfície bidimensional do que simplesmente flutuar no espaço. As superfícies rochosas são, portanto, uma coisa enorme (astrônomos) estão interessados ​​em procurar. »»

A composição do planeta também é essencial para entender quais condições prevalecem do refluxo extremo e do fluxo da luz das estrelas causadas por sua órbita excêntrica. Embora um mundo de fogo e gelo possa parecer inóspito, Dumusque não considera que um showstopper – de fato, se HD 20794 D for mais “planeta oceânico” do que um planeta de grandes dimensões. “Se você tem oceanos profundos como na Terra, por exemplo, então tem uma pressão que entra em jogo”, disse ele. “Então, ainda poderíamos ter uma superfície que passa de gelo para água líquida, e sabemos que a vida apareceu profundamente no oceano”.

Essas especulações fazem parte de um tema recorrente dinâmico na busca por certos “Land 2.0” exoplanetários. Muitas e muitas vezes, os astrônomos ficaram surpresos com as descobertas que mostram “essa maior diversidade de maneiras de formar planetas habitáveis”, diz Hu, “o que é ótimo porque realmente empurra nossas teorias, nossa compreensão da maneira como os planetas poderiam evoluir.

Felizmente, os astrônomos não devem ficar presos simplesmente teorizando para sempre. Missões por vir ou propostas como o observatório dos mundos habitáveis ​​da NASA (HWO) e ESA Grande interferômetro para exoplanetas (A vida) deve imaginar diretamente ou tirar fotos de mundos potencialmente habitáveis ​​para medir sua composição, mapear sua superfície ou superfície e “cheirar” sua atmosfera para indicadores químicos visíveis à vida. Mas encontrar candidatos apropriados para apontar esses telescópios para uma tarefa hercúlea, de acordo com Weiss – e isso pode ser HD 20794 do estrelato.

“Descobrimos mais de 5.000 exoplanetas, mas muitos deles estão muito, muito longe. Não conhecemos muitos exoplanetas próximos que podem ser habitáveis ​​”, diz ela, em particular aqueles tão curiosos e próximos quanto HD 20794 d.

De fato, a NASA e a ESA já têm HD 20794 em seu radar para inclusão potencial em uma curta lista de segmentação para HWO e vida, de acordo com Dumusque e Hu.

“Certamente não estamos no estádio para selecionar as metas para (HWO), mas houve um esforço para listar todos os alvos em potencial”, explica Hu. Agora que sabemos que provavelmente existe um planeta em órbita na órbita HD 20794, que “gastará uma boa fração de seu tempo na área habitável e é potencialmente difícil – o que certamente tornaria o sistema mais atraente para futuras observações”.

De qualquer forma, diz Weiss, a busca pela Terra 2.0 é, em substância, a busca para descobrir mais sobre a terra 1.0 – nosso planeta. “Enquanto começamos a descobrir outros exoplanetas e medir suas propriedades e ambientes básicos, (isso) nos dá um objetivo realmente poderoso de examinar nossas próprias origens e apreciar as circunstâncias naturais que levaram à ascensão do sistema solar -talvez apenas ajude nós apreciarmos onde e quando somos um pouco mais no espaço. »»