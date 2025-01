Experimentei uma fronha de seda para consertar minha cabeça (completo com fotos de antes e depois)

Em 2021, pintei meu cabelo castanho de branco e, sem surpresa, nunca mais foi o mesmo. Embora não me arrependa de ter pintado o cabelo, sinto falta de como ele era saudável e me arrependo de não ter cuidado dele quando foi tingido. Embora o descolorante tenha saído 99% do meu cabelo, fiquei com efeitos colaterais como frizz e opacidade, enquanto meu couro cabeludo continua tão sensível, propenso à caspa e rapidamente oleoso como sempre foi.

Na minha busca por um cabelo mais saudável, dediquei mais tempo para pesquisar meu tipo de cabelo e o que é necessário para torná-lo saudável. Descobri que tenho ondas e cachos 2a/2b. Mas quando sigo uma rotina de cabelos ondulados, meu cabelo fica emaranhado durante a noite e precisa ser escovado na manhã seguinte. Como tenho cabelo fino, os cachos entram e saem quando eu escovo, criando uma aura crespo em volta da minha cabeça. O outro problema? Preciso de pouca manutenção, então, neste ponto, atingi meu limite de esforço.

Repetidamente, ao procurar uma solução simples, sempre via esta dica: Use uma fronha de seda. Quase todos os tópicos do Reddit, vídeos do YouTube e artigos que vi promovem as maravilhas da seda para o cabelo e a pele. Fiquei com dúvidas mas resolvi experimentar. Cosy Earth me enviou seu Fronha 100% seda amoreira (Atualmente à venda por US$ 82) para testar.

Antes de usar uma fronha de seda

Tenho usado fronhas 100% algodão nos últimos anos. Embora eu não diria que eles proporcionaram a experiência mais luxuosa, eles fazem o trabalho. No entanto, acordo todos os dias com cabelos emaranhados e crespos e linhas de tecido no rosto. Isso é agravado pelo fato de eu ter o sono quente, o que aumenta o caos, especialmente porque minhas fronhas de algodão não esfriam.

Seguindo a rotina dos cabelos ondulados, após a escova, eu usava um condicionador sem enxágue ou spray ondulado para levantar o cabelo, enfatizando meus cachos. Tento não usar muito produto, pois meu cabelo é fino e fica oleoso rapidamente. Depois disso, seca e fica apresentável. Mas aí eu vou para a cama e acordo com isso…

Anna Gragert/CNET

Esse cabelo se embaraça a ponto de precisar ser escovado (pentear com os dedos não funciona). Fico com um pouco de frizz, sem cachos ou ondas definidas à vista. Isso tem acontecido com tanta frequência que parei de fazer minha rotina de cabelos ondulados pós-sombra, pois minha cabeceira é poderosa o suficiente para fazer com que todo o esforço pareça inútil.

As fronhas de seda reduzem o atrito e não absorvem tanta umidade, ajudando a preservar os estilos, manter a umidade do cabelo e evitar emaranhados e quebras. Devido ao tecido macio, também é considerado ótimo para peles sensíveis e com tendência a acne, embora não seja uma cura milagrosa única. Com essa informação em mente, troquei minha fronha de algodão por uma de seda.

Depois de usar uma fronha de seda

Ao descansar a cabeça na fronha, imediatamente senti uma diferença. A falta de atrito facilitou o deslizamento da pele e do cabelo na caixa, enquanto o tecido tem um efeito mais refrescante do que o algodão (perfeito para quem dorme como eu). Agora vamos ao verdadeiro teste: dormir com a fronha de seda.

Adorei dormir com esse tecido. Parecia muito mais fresco e luxuoso do que minhas fronhas de algodão. Além disso, não havia linhas residuais de tecido na minha pele. Quanto ao meu cabelo, fiz minha rotina de ondulado pós-exibição, fui dormir e acordei assim…

Anna Gragert/CNET

Embora meu cabelo ainda tenha ficado mais bagunçado durante a noite, ele não ficou tão emaranhado e cacheado como está. Ainda consegui fazer ondas mais pronunciadas e cachos leves. Normalmente, quando acordo, meu cabelo parece estar com raiva de mim, mas desta vez parecia perturbado. Era mais fácil pentear com os dedos, o que significava que a escova de cabelo era apenas um pouco necessária e, como resultado, meu Frizz Poof foi reduzido. Meu cabelo também ficou mais macio ao toque e mais hidratado.

Como as capas de seda podem ser mais caras que as de algodão, eu secretamente esperava que essa experiência não funcionasse. Mas com base nesses resultados, acho que as capas de seda valem a pena, especialmente se você estiver preparado para cuidar delas para prolongar sua vida útil.

Aqui estão as instruções de cuidados da Cosy Earth para sua fronha de seda: “Lavável na máquina, ferro frio, não secar na máquina, detergente neutro ou lavar à mão delicadamente.” Já vi outras marcas recomendarem tratar seu produto de seda com cuidado em cada etapa, priorizando a lavagem à mão ou usando o ciclo suave da máquina de lavar com a peça em um saco de malha separado para roupas delicadas.

Mais uma vez, preciso de pouca manutenção – usei a máquina de lavar com detergente neutro. O modelo do meu prédio não tem ciclo suave, então coloquei a fronha em uma bolsa protetora de malha antes de lavá-la. Depois deixei secar ao ar e não tive problemas.

O veredicto

Anna Gragert/CNET

Se você está cansado de cabeceira de cama, dorme com calor ou odeia acordar com linhas de tecido na pele e tem dinheiro de sobra ou uma lista de desejos de aniversário, acho que vale a pena uma fronha de seda. No geral, acho que qualquer produto que possa melhorar o seu sono vale a pena se você estiver disposto a cuidar bem dele.

Se você quer economizar e ainda colher os benefícios de uma fronha de seda, a CNET’s Casa de travesseiros de seda econômica favorita São apenas US$ 10. Quanto à cabeça mais agressiva, isso não tem preço.