Explosão de nave SpaceX provavelmente causada por vazamento de propelente, diz Elon Musk

Os dois estágios do megafoguete Starship da SpaceX se separaram durante o sétimo vôo de teste do veículo em 16 de janeiro de 2025. O estágio superior foi perdido cerca de seis minutos depois.

O sétimo vôo de teste da Starship da SpaceX terminou com um pouso bem-sucedido do primeiro estágio do foguete, mas também com a perda do veículo Starship

A explosão que destruiu o estágio superior do veículo Starship da SpaceX ontem (16 de janeiro) foi provavelmente causada por um vazamento, disse Elon Musk.

Nave espacial lançado ontem à tarde de EspaçoXdo site Starbase no sul do Texas, dando início ao sétimo teste de voo do megafoguete de 123 metros de altura.

As coisas correram bem no início. Os dois estágios do veículo – o impulsionador Super Heavy e a espaçonave do estágio superior da nave – se separaram no tempo, e o Super Heavy retornou à Starbase como planejado, onde foi capturado pelos braços “varinha” da nave.

No entanto, o navio enfrentou problemas logo após o grande momento do seu parceiro. A espaçonave de 52 metros de altura se partiu sobre o Oceano Atlântico cerca de 8,5 minutos após a decolagem, crie um show no céu visto por observadores nas Ilhas Turks e Caicos e em outros locais próximos.

Embora a investigação da anomalia esteja em estágio inicial, a SpaceX já identificou uma causa provável, segundo Musk, fundador e CEO da empresa.

“A indicação preliminar é que tivemos um vazamento de oxigênio/combustível na cavidade acima do firewall do motor do navio que era grande o suficiente para criar pressão acima da capacidade de ventilação. Além de uma óbvia verificação dupla de vazamentos, adicionaremos fogo supressão para isso.” Musk disse viaa plataforma de mídia social de sua propriedade, aproximadamente 2,5 horas após o lançamento do vôo 7. (Os motores Raptor da Starship são movidos por oxigênio líquido e metano líquido.)

Como indica a última parte deste artigo, a SpaceX planeja voe frequentemente na Starship em 2025; a empresa solicitou permissão para lançar o megarocket da Starbase até 25 vezes este ano.

Esta sobrecarga de pressão aparentemente causou um incêndio “na parte traseira da nave, levando a uma desmontagem rápida e não planejada”, escreveu a SpaceX em um comunicado. postagem no blog sobre o voo 7 ontem à noite, enfatizando que esta interpretação é baseada em análises iniciais de dados. (“Desmontagem rápida não programada” é um termo técnico para a explosão de uma nave espacial.)

“Conduziremos uma investigação completa, em coordenação com a FAA, e implementaremos ações corretivas para fazer melhorias nos futuros testes de voo da Starship”, acrescentou a empresa, referindo-se à Administração Federal de Aviação dos EUA.

“A espaçonave voou dentro de seu corredor de lançamento designado – como todos os lançamentos dos EUA fazem para proteger o público tanto em terra, na água quanto no ar”, continuou a SpaceX no blog. “Quaisquer destroços sobreviventes teriam caído na zona de perigo designada.”

No entanto, a anomalia teve efeitos além da esfera da SpaceX. “A FAA desacelerou brevemente e desviou a aeronave ao redor da área onde os destroços do veículo espacial estavam caindo”, disseram funcionários da agência ao Space.com por e-mail ontem à tarde, observando que as operações normais de voo foram retomadas logo depois.

