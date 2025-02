Um aumento dramático na temperatura é registrado no Pólo Norte, com níveis excedendo o ponto frio devido ao final do inverno que aquece o evento. Relatórios para indicar que as temperaturas aumentam 20 graus Celsius no tempo da média, aumentando o ar entre os cientistas de seu impacto nos danos ao gelo do Ártico e nas tendências de aquecimento a longo prazo. Os resultados chegaram ao fim de semana, diz -se que está no final do exemplo do aquecimento do inverno registrado na região.

Aquecimento ao redor do lado norte

Como relatado Por Guardian, temperaturas no norte de 0 graus Celsius acima excedidas excedidas. Os dados do Serviço Climático de Copernicus da União Europeia confirmaram uma tendência significativa do aquecimento, enquanto a bóia da neve do Ártico inicia a leitura de temperatura 0,5 graus Celsius. Mika Rantanen, pesquisador do Instituto Meteorológico Finlandês, informou que, embora uma estimativa das variedades exatas de temperatura nos locais remotos do Ártico permaneça difícil, o modelo sugira mais de 20 graus Celsius.

O sistema meteorológico está na Islândia ligado ao aumento da temperatura do Ártico

Julius Nicolas, o Serviço de Mudança Climática de Copérnico mais antigo, informou o Guardian e um sistema de baixa pressão profundo perto da ilha foi responsável dirigindo o ar quente para o Ártico. O fenômeno era maior que as temperaturas quentes do mar no nordeste do Atlântico. Nicholas disse que, embora o clima certamente seja raro, nenhuma análise adicional é necessária para determinar sua frequência.

Modelo histórico e mudança de ar de

Comando a instância do aquecimento extremo do Ártico para ter sido registrado. Em dezembro de 2016, temperaturas no poste de cerca de 32 graus Fahrenheit na onda de calor de inverno.

Estudos indicam que o aquecimento do Ártico a uma taxa de quase quatro vezes mais rápido que o resto do mundo, o fenômeno que o aprimoramento do Ártico. A perda reflexiva no gelo marinho acelera o aquecimento crescente absorção da energia do sol. Comunidades indígenas e mulheres árticas, incluindo ursos de massagem e baleias são particularmente vulneráveis ​​a essas mudanças, que ameaças e vidas e sobrevivência a longo prazo.