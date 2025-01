FAA investiga explosão do voo 7 da nave espacial SpaceX, detritos impactam a segurança pública

A Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) iniciou uma investigação após a explosão da Space Starship durante o sétimo vôo de teste em 16 de janeiro de 2025. O Launch, instalação da empresa Starbase no sul do Texas, foi inicialmente desenvolvido para o instituto, com Super. Uma corrida pesada retorna com sucesso à base após a separação. No entanto, surgiram complicações durante a viagem do estágio superior, resultando em uma explosão aproximadamente 8,5 minutos após a decolagem, espalhando destroços sobre o Oceano Atlântico perto das Ilhas Turks e Caicos.

Detalhes do incidente e resposta da FAA

De acordo com um * anunciar via space.com, uma nave estelar de estágio superior queria lançar dez satélites fantásticos e completar sua missão com um mergulho controlado no Oceano Índico. Mas os marinheiros de 111 pés falharam antes de chegarem a um quilômetro dele. A SpaceX, liderada pelo CEO Elon Musk, sugere que um vazamento de propelente poderia ter provocado um incêndio na popa da nave, contribuindo para a falha. A FAA confirmou a sua exigência de uma investigação do caso para identificar a causa raiz e implementar as ações corretivas necessárias.

Impacto na Segurança Pública e na Aviação

Funcionários da FAA reconheceram que os destroços da explosão motivaram atividades de Resposta a Detritos da Área. As aeronaves nas proximidades foram ordenadas a parar ou abortar, com várias citando preocupações com pouco combustível enquanto aguardavam autorização. Os relatórios são revisados ​​para confirmar quaisquer danos à propriedade pública nas Ilhas Turks e Caicos.

Passos para recuperação

De acordo com os relatórios, a SpaceX conduzirá a investigação do foguete sob a supervisão da FAA, com a agência mantendo a aprovação final do relatório. A SpaceX já concluiu a construção de componentes para o teste de voo da Starship, avançando em seu próximo plano de desenvolvimento rápido. A empresa manifestou o seu compromisso em desenvolver um design de veículo, visando alcançar um sistema de transporte espacial totalmente reutilizável para futuras missões.

Os ambiciosos planos da SpaceX para a Starship incluem apoiar os esforços de exploração humana e estabelecer uma presença permanente em Marte.