Fatos de cobra para o Ano Novo Lunar

Enquanto a lua nova sobe nesta semana, inaugura um novo ano no calendário lunar usado por muitas culturas no leste e no sudeste da Ásia. No ciclo lunar de 12 anos do zodíaco chinês, 2025 é o ano da cobra – um animal que simboliza a sabedoria e a mudança.

Esses membros sem membros podem ser encontrados em cada continente povoado, graças a um “big bang” escalável há cerca de 125 milhões de anos. Existem mais de 3.000 espécies de cobras, com uma variação incrível entre elas. Alguns animais são menores que uma minhoca, enquanto outros são mais longos que uma van. Alguns são inofensivos para os seres humanos, enquanto outros são venenosos. E os papéis ecológicos que eles desempenham como controladores de pragas críticas e ciclistas nutritivos são frequentemente subestimados. Então, enquanto olhamos para o próximo ano, dê aos nossos amigos amigos estranhos.

Espumante

O movimento da assinatura das cobras é o Sléther. Mas eles também podem ser escalados como um polegar para cima ou uma posição enrolada para pular ou acertar. E alguns anos atrás, os cientistas descobriram outro método estrangeiro do movimento de cobras: “Locomoção Lasso”. Os pesquisadores testaram significa impedir que as cobras de árvores marrons de ninhos de pássaros em Guam. Eles colocam grandes cilindros de metal no fundo dos postes, esperando que ele dissuadi as cobras, que geralmente devem ser embrulhadas duas vezes em torno de um poste ou um tronco de árvore para escalar com sua “locomoção de concertos” normal e concerto.

Em vez disso, a equipe descobriu que as cobras literalmente se ligavam aos nós para superar as barreiras. Os répteis envolviam o rabo uma vez ao redor da barreira e depois penduravam a ponta ao redor do corpo. Isso criou uma espécie de forma de lasso que as cobras poderiam usar para desencadear o post, de maneira lenta e eficaz.

Visão térmica

Pythons, Boas, víboras e muito mais podem caçar na escuridão total. Eles sentem presas não apenas pelo cheiro, mas também pelo calor que suas carreiras emanam. Os chamados órgãos de órgãos dessas cobras permitem “ver” esse calor; Os órgãos atuam como uma câmera térmica que permite que os répteis entrem em um alvo.

Os órgãos do poço são divots cobertos com membrana perto das narinas de uma cobra. A radiação infravermelha que emana da presa em potencial aquece a membrana, o que a faz engrossar e modifica a pequena carga elétrica que cruza a superfície externa da membrana. Essa mudança de tensão se moveu para células nervosas, que enviam informações ao cérebro.

Aberto grande

As cobras geralmente não mastigam sua comida. Em vez disso, eles engolem presas inteiras e a digerem lentamente ao longo dos dias. Pythons birmaneses, por exemplo, podem passar uma semana inteira digerindo uma única refeição. Embora normalmente comem mamíferos menores, como roedores, esses pitões também foram vistos consumindo jacarés e veados relativamente enormes. Eles podem abrir a boca quatro vezes mais que o crânio.

Esse feito impressionante se resume a pele e tecidos expansíveis. Ao contrário da crença popular, as cobras não liberam suas mandíbulas para consumir grandes presas. Na verdade, sua mandíbula inferior é composta de duas metades não -elevadas, conectadas por tecidos esticados, um design que lhes permite esmagar as metades da mandíbula inferior nas laterais. Os pítons birmaneses podem ser abertos principalmente em grande parte devido ao tecido extra-flexível da mandíbula.

Sulcos

Existem mais de 3.000 espécies de cobras e mais de 600 delas são venenosas. As presas dessas cobras são moldadas com eficiência assustadora para fornecer a carga máxima de veneno em suas presas. Essa adaptação evoluiu várias vezes, cada vez que começava com as cordilheiras que ancoram os dentes das cobras em suas mandíbulas. Nas cobras venenosas, essas cristas cresceram, finalmente se tornando um sulco que permite que o veneno afunde da glândula até a ponta do croc – e diretamente na presa.

Anatomia dupla

Os órgãos reprodutivos externos de cobras vêm em pares. Os machos têm dois pênis e as mulheres têm dois clitches. Nas mulheres, esses órgãos foram confundidos há muito tempo com as glândulas perfumadas.

Tecnicamente chamado de Hemipens, os órgãos masculinos geralmente são mantidos dentro do corpo e virados para dentro, exceto durante a cópula, quando Hemipens é revertido para fora do corpo. Em certas espécies de cobras, o pênis duplo é coberto com pontos ou ganchos.

Gigantes pré -históricos

As espécies mais longas de cobras hoje são o python reticulado, que geralmente atinge 13 a 16 pés de comprimento. Em casos raros, eles podem exceder 20 ou até 30 pés.

Mas isso pareceria insignificante em comparação com algumas das espécies de serpentes que caíram na Terra milhões de anos atrás. No ano passado, os pesquisadores publicaram sua descoberta de Vasuki indicus,, Uma serpente de 47 milhões de anos atrás, que se estendia para cerca de 36 a 49 pés. Os restos fossilizados de 27 vértebras foram descobertos há 20 anos em uma mina de carvão em Gujarat, na Índia. Os pesquisadores inicialmente supunha que esses ossos vieram de uma espécie de crocodilo pré -histórico.

Estimativas de comprimento para Vasuki indicus, Nomeado após a serpente rei vasuki do folclore hindu, o colocaria em pé de Titanoboa cerrejonensis, Outro titã de 60 milhões de anos atrás, cujos restos fossilizados foram descobertos na Colômbia.

Invasão de Python

Alguns anos atrás, a Flórida tornou ilegal para manter um python birmaneses como animal de estimação. De fato, essas cobras se tornaram um flagelo invasivo nos Everglades, onde reduziram seriamente as populações de muitas espécies locais de mamíferos. A população desses pitões estaduais, originalmente do sudeste da Ásia, desceu de animais de estimação de quebrar ou libertar. Em 1992, por exemplo, o furacão Andrew destruiu um centro de criação de Python e trouxe muitas cobras na natureza. Na última década, o Florida Fish and Wildlife Service organizou uma competição anual chamada Florida Python Challenge. O vencedor do ano passado venceu 20 dos répteis e um preço de US $ 10.000.

Essas cobras gigantes, que geralmente duram entre seis e nove pés de comprimento, podem ser muito difíceis de encontrar, apesar de seu número crescente. No Key Largo, eles se escondem nos poros naturais do substrato rochoso local em forma de queijo suíço. Os pesquisadores já encontraram um python de 12 pés após o colar GPS de um gambá que estudaram – que se tornaram o jantar da cobra.

Embora os Everglades agora sejam um território solidamente Python, há mais esperança para as chaves da Flórida mais ao sul. “Ainda estamos relativamente cedo na frente de invasão” nas chaves, explica Michael Cove, um ecologista da conservação do projeto de gimais e curador de pesquisa de mamíferos no Museu de Ciências Naturais da Carolina do Norte. “Sempre há o potencial de gerenciamento antes que seja tarde demais”.